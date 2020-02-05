 Çığ felaketinde ölü sayısı 39′a yükseldi | TÜRKİYE | DW | 06.02.2020

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TÜRKİYE

Çığ felaketinde ölü sayısı 39'a yükseldi

Van'da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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DHA'nın haberine göre bu sabah devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında Bahçesaray karayolunda çığ altında kalan 3 kişiden 1'nin daha cesedine ulaşıldığı ve ölü sayısının 39'a yükseldiği bildirildi. Çığ altındaki 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre sabah saatlerinde çığ felaketinin yaşandığı bölgeye giden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, alan taraması yaptı. Ekipler, daha sonra dedektör köpeklerle bölgede arama çalışması yürüttü.

Çevre illerden Bahçesaray'a gönderilen çok sayıda yardım ekibi de hazır bekletiliyor.

Türkei Bahcesaray Van Provinz Lawinenunglück

Çığ felaketiyle ilgili iddia

Çığ felaketinin neden olduğuna ilişkin tartışmalar da devam ediyor. HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, çığ felaketinin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP milletvekili Gülşen Orhan'ın çığ tehlikesi uyarılarını dikkate almayarak iş makinaları ile yolu açtırması ve makinaların yüksek desibeli nedeniyle çığın tetiklenmesi üzerine yaşandığını iddia etti.

Van Bahçesaray ve Çatak arasındaki karayoluna, salı günü öğleden sonra çığ düşmüştü. Ekipler, çığ altında kalan minibüs ve iş makinesinden 8'i sağ olmak üzere 13 kişiyi çıkarmıştı.

Ulaşılamadığı değerlendirilen iki kişiye ulaşmak için operasyon sürerken, dün ikinci çığ düşmüştü. Alanda çalışan ekiplerden bir kısmı çığ altında kalmış, 33 kişi yaşamını yitirmişti.

DW, DHA / SSB,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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