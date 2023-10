Uchaguzi Poland: Morawiecki na Tusk wadai kushinda

Hata hivyo, Morawiecki hakubainisha kwamba anafikiri chama chake kitaweza kuunda serikali.

Kiongozi wa PiS Jaroslaw Kaczynski, amewaambia wafuasi wao kwamba japo kupata asilimia 37 ya kura ni mafanikio makubwa, huenda isitoshe kushika madaraka.

Kiongozi wa muungano wa upinzani Donald Tusk, naye amedai kuwa vyama vitatu vya upinzani vimepata kura za kutosha kushinda uchaguzi mkuu.

Vyama hivyo vya upinzani viliwania kwa tiketi tofauti lakini kwa ahadi zilizofanana, za kuondoa chama tawala cha Sheria na Haki mamlakani na kurejesha uhusiano mzuri na Umoja wa Ulaya.

Haijabainika wazi ikiwa vyama hivyo vitatu vya upinzani (Civic Coalition, Third Way na the New Left ) viko tayari kuungana kuunda serikali.