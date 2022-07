Salah, Mane waongoza orodha ya wawaniaji wa tuzo ya Afrika

Mane, ambaye alishinda tuzo hiyo mwaka wa 2019, anapigiwa upatu kushinda tena baada ya msimu ambao aliisaidia Senegal kubeba taji lao la kwanza la Mataifa ya Afrika – AFCON pamoja na kufuzu katika Kombe la Dunia nchini Qatar.

Pia alikuwa na mafanikio ya mataji akiwa Liverpool katika kiwango cha vilabu lakini sasa amehamia Bayern Munich. Waliokuwa wachezaji wenza katika klabu ya Liverpool Naby Keita na Mohammed Salah pia ni miongoni mwa wawaniaji pamoja na Manchester City Riyad Mahrez. Salah alishinda tuzo hiyo mwaka wa 2017 na 2018 na Mahrez mwaka wa 2016.

Walioteuliwa ni:

Vincent Aboubacar (Cameroon), Achraf Hakimi (Morocco), Sebastien Haller (Ivory Coast), Naby Keita (Guinea), Kalidou Koulibaly (Senegal), Riyad Mahrez (Algeria), Sadio Mane, Edouard Mendy (both Senegal), Mohamed Salah (Egypt), Karl Toko Ekambi (Cameroon). (Writing by Mark Gleeson; Editing by Christian Radnedge)

afp