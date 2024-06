Orbán atangaza muungano mpya wa mrengo wa kulia

Muungano huo uliopewa jina la Patriots for Europe, unaunda kikundi kipya cha mrengo wa kulia katika Bunge la Ulaya.

Patriots for Europe imeundwa na chama cha Orbán cha Fidesz, Freedom Party of Austria (FPÖ) na chama cha Jamuhuri ya Czech cha Republic's Action of Dissatisfied Citizens.

Orbán amesema muungano huo unatarajia kupata wafuasi zaidi hivi karibuni ili kuwa kile alichokiita "kundi kubwa zaidi la vyama vya mrengo wa kulia baraniUlaya."

Hungary itachukua nafasi ya kupokezana ya urais wa Baraza la Umoja Ulaya siku ya Jumatatu hadi mwisho wa mwaka.