Audiotrainer hii ya Kiingereza-Kijerumani hukusaidia kujifunza msamiati msingi ambao ni muhimu kwa maisha ya kila siku na kuimarisha matamshi yako. Vipindi 100 vinalingana na viwango vya A1 na A2 ndani ya Mfumo Maarufu wa Ulaya wa Marejeleo ya Lugha (Common European Framework of Reference for Languages) na vinaangazia nyanja tofauti za maneno. Audiotrainer ni juhudi za pamoja kati ya Deutsche Welle na the Goethe-Verlag.

Kiwango: A1, A2

Midia: Sauti, Maandishi (Pakua)

Lugha: Kijerumani | Kiswahili