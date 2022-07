Jeshi la Myanmar latekeleza hukumu ya kifo dhidi ya wanaharakati wanne

Wakihukumiwa kifo katika kesi za faragha mnamo mwezi Januari na Aprili, wanaume hao walishutumiwa kwa kusaidia vuguvugu la upinzani kupambana na jeshi lililotwaa madaraka kupitia mapinduzi mwaka jana na kuanzisha msako wa umwagaji damu dhidi ya wapinzani wake. Gazeti la the Global New Light of Myanmar limeripoti kuwa miongoni mwa wale waliouawa ni mwanaharakati wa demokrasia Kyaw Min Yu waumri wa miaka 53 almaarufu Jimmy, Phyo Zeya Thaw, aliyekuwa mwanasheria na msanii, Hla Myo Aung na Aung Thura Zaw. Kyaw Min Yu na Phyo Zeya Thaw rafiki wa muda mrefu wa kiongozi aliyeondolewa madarakani Aung San Suu Kyi, walishindwa katika rufaa dhidi ya hukumu zao mnamo mwezi Juni.

Erwin Van Der Borght, mkurugenzi wa kanda wa shirika la haki la Amnesty International amesema mauaji hayo ni sawa na mauaji ya kiholela na ni mifano mingine ya rekodi ya ukandamizaji wa haki za binadamu ya Myanmar.

Kyaw Min Yu na Phyo Zeya Thaw - Wanaharakati waliouawa

Serikali ya Umoja wa Kitaifa ya Myanmar (NUG), iliyopigwa marufuku na uongozi wa kijeshi nchini humo, imetoa wito wa hatua za kimataifa dhidi ya jeshi hilo. Shirika la reuters limeripoti kuwa Msemaji wa ofisi ya NUG Kyaw Zaw, amesema kuwa jamii ya kimataifa lazima iuadhibu utawala huo wa kijeshi kwa ukatili wake.

Huku hayo yakijiri, Ufaransa imelaani mauaji hayo na kuyataja kuwa kupindukia kwa ukandamizaji wa utawala wa kijeshi wa nchi hiyo. Taarifa kutoa kwa wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa, imesema kuwa ijapokuwa hakuna mauaji yaliofanyika katika taifa hilo kwa zaidi ya miaka 30, mauaji ya aina hii yanachangia kupindukia kwa ukandamizaji wa utawala wa kijeshi na awamu nyingine katika kuongezeka kwa ukatili uliofanywa na utawala wa jeshi la Burma tangu mapinduzi ya kijeshi.

Wakati huo huo, Marekani pia imelaani mauaji hayo na kutoa wito kwa utawala wa nchi hiyo kuacha ghasia mara moja na kuwaachia huru wale waliozuiwa kinyume cha sheria .