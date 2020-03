Janga la virusi vya corona: Ugonjwa wa nadharia za uwongo

Kinyume na kile ambacho huenda utakuwa umekisikia, virusi vipya vya corona havikutengenezwa katika maabara ya kijeshi ya China au Marekani na wala Waalbania hawana kinga mwilini kuzuia maambukizi ya kirusi hicho.

Madai mengi yasiyokuwa na ukweli kuhusu virusi vya corona yamekuwa yakisambaa hivi karibuni, kuanzia yale ya kushangaza, kipuuzi na mengine ya kushtua. Kwa mfano mwana blogu wa YouTube Dana Ashlie, aliweka video kuelezea kila alichodai kuwa ni sababu ya kweli kuhusu mripuko wa virusi hivyo. Ashlie, ambaye ana mamia kwa maelfu ya wafuasi kwenye akaunti yake ya YouTube na Facebook, alidai kuwa COVID-19 ilizuka kwa sababu teknolojia ya mtandao wa simu wa 5G ilizinduliwa katika mji wa China wa Wuhan, ambao ndio kitovu cha mlipuko huo.

Huku ugonjwa huo wa COVID-19 ukitawala vichwa vya habari, haishangazi kuwa habari potofu za virusi vya corona zimeongezeka. Ndio maana Shirika la Afya Ulimwenguni – WHO limezindua tovuti maalum ya kuondoa uwongo na madai yasiyo na ukweli kuhusu tiba za virusi vya corona na namna vidudu hivyo vinavyosambaa.

Kihistoria, milipuko ya majanga kila mara yaliandamana na usambazaji wa uvumi na nadharia za uwongo. Profesa Michael Butter, ambaye anafunza katika Chuo Kikuu cha Tübingen, anasema nadharia za uwongo au uzushi hudai kuwa kundi la watu linafanya kisiri njama ya kudhibiti na kuharibu taasisi, nchi au dunia nzima.

Kulikuwa na uvumi kuwa Ebola ilitengenezwa na Marekani

Janga la homa 1918

Kati ya mwaka wa 1918-1920, kile kilichofahamika kama Homa ya Kihispania iliwauwa kati ya watu milioni 24 na 50 – na kuifanya kuwa hatari zaidi kuliko Vita Kuu ya Kwanza ya Dunia, ambayo ilimalizika mwaka huo huo ambao janga hilo la homa lilianza. Kwa sababu chanzo cha mlipuko wa virusi hivyo kilisalia kuwa kitendawili hadi miaka ya 1930, baadhi ya watu waliamini kuwa vidudu hivyo vilitengenezwa na jeshi la Ujerumani kuvitumia kama silaha.

Operesheni Detrick

Mwanzo wa janga la ugonjwa wa UKIMWI nchini Marekani katika miaka ya 1980 uliandamana na kampeni pana ya upotoshaji ya Wasovieti. Katika mwaka wa 1983, shirika la ujasusi la Muungano wa Kisovieti KGB lilisambaza uvumi kuwa Marekani imetengeneza Ukimwi katika kiwanda cha Fort Detrick kama silaha ya kibayolojia na kuifanyia majaribio kwa mahabusu, jamii wa walio wachache na mashoga. Pia KGB ilidai kuwa Marekani ilikuwa ikijiondolea lawama kwa kusema kuwa ugonjwa huo ulianzia barani Afrika.

Katika mwaka wa 1985, profesa wa bayolojia wa Kijerumani mzaliwa wa Urusi Jakob Segal hata akachapisha utafiti wa kisayansi kuunga mkono nadharia hiyo. Na hata ingawa wanabayolojia wengi na watalaamu wa matibabu wamepuuzilia mbali madai hayo kuwa upuuzi, nadharia hiyo ingali maarufu mpaka wa leo.

Once again, the US is blamed

Kufikia katikati ya miaka 1990, Muungano wa Kisovieti ulikuwa umevunjika, na mashirika ya kitaifa ya afya yalikuwa yameudhibiti mripuko wa Ukimwi. Wakati huo, hata hivyo, Afrika ilikumbwa na mlipuko mkubwa wa Ebola. Watu wengi waliokuwa wametoa madai ya uwongo kuwa virusi vya Ukimwi vilitengenezwa katika maabara ya kijeshi ya Marekani, sasa wakadai kuwa virusi vya Ebola vilikuwa ni silaha ya kibayolojia iliyoundwa na Marekani au Uingereza.

Wakati huo huo, mapinduzi ya kidijitali, imechangia pakubwa katika kusambaza uvumi na habari za uwongo. Makala za mitandaoni zinasambazwa kwa kasi kuliko maafisa wowote wa afya au matibabu wanavyoweza kuzifuta. Enzi ya kidijitali imeruhusu nadharia za uwongo kusambaa haraka zaidi.