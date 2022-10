Znak solidarnosti: nemački predsednik u Kijevu

Nemački predsednik Frank-Valter Štajnmajer stigao je u iznenadnu posetu Ukrajini. Kako prenosi ARD, on je u glavni grad Ukrajine jutros doputovao vozom.

„Moja poruka Ukrajincima glasi: Mi ne samo da smo na vašoj strani – nastavićemo da podržavamo Ukrajinu, ekonomski, politički i vojno“, rekao je Štajnmajer po dolasku u Kijev i naglasio da mu je važno da „uputi znak solidarnosti Ukrajincima, posebno sada u ovoj fazi vazdušnih udara dronovima, krstarećim projektilima i raketama".

Kao i mnogi drugi Nemci, kaže, i on „sa divljenjem gleda na ljude, ovde u Ukrajini, na njihovu hrabrost, na nepokornost koju pokazuju, ne samo na frontu, već i u gradovima koji se granatiraju, ali i u ruralnim sredinama.“

Štajnmajer će se kasnije tokom dana sastati i sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim. Potom nemački predsednik želi da svojim očima stekne uvid u razaranja izazvana ruskim napadima.

U Kijev Iz trećeg puta

Štajnmajer je u Ukrajini prvi put od početka rata 24. februara, a već dva puta je hteo da tamo otputuje. Prošle sedmice put je kratkoročno odložen iz bezbednosnih razloga. Nemačka Savezna policija (BKA), odgovorna za njegovu zaštitu, objavila je na Tviteru da, „s obzirom na trenutnu situaciju, preporučuje odlaganje planiranog putovanja predsednika Štajnmajera u Ukrajinu.“

Tih dana Rusija je više puta gađala infrastrukturu Ukrajine teško oštetila deo za snabdevanje električnom energijom i toplotom. Napadnut je i glavni grad Kijev.

Štajnmajer je zapravo želeo da otputuje u Kijev još sredinom aprila, zajedno sa predsednicima Poljske, Letonije, Litvanije i Estonije. Inicijativa za to potekla je od poljskog predsednika Andžeja Dude. Međutim, neposredno pred polazak, Kijev je povukao poziv za Štajnmajera, a to je u Berlinu viđeno kao diplomatska i politička uvreda bez presedana. Do popuštanja napetosti došlo je nakon telefonskog razgovora dvojice predsednika početkom maja.

Partnerstva nemačkih i ukrajinskih gradova i opština

Kako je saopšteno iz kabineta nemačkog predsednika, Štajnmajer i Zelenski žele da upute zajednički apel nemačkim gradovima i opštinama da brzo stupe u nova partnerstva s ukrajinskim opštinama i da se tamošnjim ljudima pomogne preko zime. Oni posebno pate od uništenja energetske infrastrukture od nedavnih ruskih napada raketama i dronovima.

dr (tagesschau)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.