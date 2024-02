Zelenski traži podršku sa Balkana

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zamolio je šefove država i vlada balkanskih država za podršku u odbrambenoj borbi protiv Rusije. Zelenski se u sredu (29.02.) u Albaniji zahvalio liderima balkanskih država za njihovu vojnu podršku u prethodne dve godine ali je i naglasio: „Mi vidimo probleme sa snabdevanjem municijom, koji se odražavaju na bojnom polju“. Zelenski je dodao da je njegova vlada zainteresovana da u budućnosti „organizuje ukrajinsko-balkanski forum odbrambene industrije“.

„Nemamo vremena i nemamo alternative“

Zelenski je naglasio: „Ponosni smo na to da u Ukrajini radi oko 500 preduzeća u različitim oblastima vojne industrije“. Objasnio je da svako preduzeće daje dodatnu snagu. „Ali to nije dovoljno da bismo pobedili (ruskog predsednika Vladimira) Putina“.

Zelenski i premijer Albanije Edi Rama u Tirani Foto: Armando Babani/AP Photo/picture alliance

Ukrajinski predsednik je upozorio na posledice odugovlačenja podrške Ukrajini: „Svaka pauza u isporuci, svaka sumnja u to da je svet spreman da se brani, sve to inspiriše jednu osobu. Sve to inspiriše Putina, rekao je Zelenski i dodao: „Nemamo vremena i nemamo alternative“.

Zelenski je u utorak naveče (27.2.) doputovao u Albaniju. To je bila njegova prva poseta ovoj balkanskoj zemlji od početka ruskog napada u februaru 2022. Na samitu u glavnom gradu Albanije Tirani uzeli su učešća šefovi država i vlada balkanskog regiona, među kojima su bili i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Hrvarske Andrej Plenković kao i predsednica Kosova Vjosa Osmani.

Saradnja s Albanijom

Posle susreta s predsednikom Albanije Edijem Ramom, Zelenski je u sredu rekao da će njihove dve zemlje ispitati mogućnost proširenja saradnje u odbrambenom sektoru. Zelenski je na društvenoj mreži Iks (X), bivšem Tviteru, napisao da je Albanija podržala Ukrajinu od prvog dana ruske invazije „u našoj borbi za slobodu i teritorijalni integritet“. Pojasnio je da se u razgovoru u sredu radilo o odbrambenim potrebama Ukrajine i o mogućoj zajedničkoj proizvodnji oružja.

Zelenski je u prethodnih nekoliko nedelja zatražio dodatnu podršku i isporuke oružja od niza zemalja. Njegova turneja se odvija u senci bojazni da bi posle dve godine rata mogla da se smanji zapadna podrška Ukrajini.

Albanija je članica Severnoatlanskog pakta i izričito podržava Ukrajinu od početka ruske invazije, ali je do sada uglavnom suzdržana što se tiče isporuka oružja.

dd (agencije)