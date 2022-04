Zbogom maskama: Nemačka ukida korona-mere

Nemački ministar zdravlja Karl Lauterbah (SPD) ovih dana otvoreno priznaje da su opterećenja sa kojima se vlada suočava ekstremno teška. Rat u Ukrajini, stalni priliv loših vesti i naravno pandemija… Sve to izaziva stalni stres.

Političar SPD je nemačkoj novinskoj agenciji dpa otkrio: „Zadatak je mnogo teži nego što sam zamišljao. To je opterećenje koje nikada nisam očekivao u tom obimu.“

Od početka pandemije, Lauterbah, inače po struci virusolog, stalno je upozoravao na opasnosti od virusa. Kasnije je to radio kao član Bundestaga i stalni gost TV-emisija, a potom, od decembra prošle godine, kao ministar u novoj nemačkoj vladi sastavljenoj od SPD, Zelenih i Liberala.

Rat je sada važniji od pandemije

Korona je u Nemačkoj, kao i u brojnim drugim zemljama, nakon početka napada Rusije na Ukrajinu skoro iščezla sa naslovnih strana. Lauterbaha to brine i on i dalje stalno podseća da opasnosti od virusa još nisu prošle.

Uprkos tome, on je sada morao da glasa „za“ kada je vlada, uglavnom pod pritiskom Liberala, ukinula većinu ograničenja koja su više od dve godine opterećivala Nemce. Ukinuta je obaveza nošenja zaštitnih maski u supermarketima i školama, kao i sva ograničenja kontakata.

I sve to, uprkos tome što je broj inficiranih i dalje veoma visok, kao i tome što je u Nemačkoj, u poređenju s mnogim drugim zemljama, manje ljudi potpuno vakcinisano. Sadašnje ukidanje obaveze nošenja maski u čitavoj zemlji moguće je samo zato što to dozvoljava omikron-varijanta virusa. Ona jeste veoma zarazna, ali je tok bolesti blag. Još uvek.

Od maja nema više obaveznog karantina

Lauterbah je takođe najavio da će od 1. maja karantin za osobe koje su inficirane biti na dobrovoljnoj osnovi. Do sada su oni koji su bili pozitivni bili obavezni na da budu deset dana u karantinu, koji su ipak mogli da prekinu nakon sedam dana uz negativan test. Od maja je to samo preporuka. Međutim, obaveza karantina i dalje važi za medicinsko osoblje.

Stopa vakcinacije u Nemačkoj još uvek suviše niska

Lauterbah i nova vlada, kada je u pitanju obavezna vakcinacija, nisu postigli ono što su u početku planirali. Oni su se, nakon stupanja na dužnost u decembru, izjasnili za opštu obaveznu vakcinaciju. Ali ubrzo su morali da ustanove da im nedostaje većina u Bundestagu. Pre svega, brojni političari Liberala bili su protiv. Vlada je zato pozvala da se ta većina traži u svim političkim pravcima, bez obzira na stranku.

Razlog za tu obavezu, koja skoro da ne postoji ni u jednoj drugoj zemlji, je sledeći: početkom ove sedmice u Nemačkoj je oko 76 odsto stanovnika bilo potpuno vakcinisano. To znači da 24 odsto njih nije. I to je previše da bi se bezbrižno gledalo na predstojeće jesen i zimu, kada bi broj infekcija ponovo mogao da poraste. Ali niko ne može ni da zamisli još jednu zimu s mogućim ograničenjima.

iako se u promovisanje vakcinacije uključio i sam ministar Lauterbah

Zbunjujuće debate o obaveznoj vakcinaciji

Bundestag u četvrtak (7.4.) želi da raspravlja o obavezi vakcinacije. Šta će se tačno odlučiti ostaje otvoreno. Grupa članova nemačkog parlamenta, pre svega iz vladajućih stranaka, već duže vreme vodi kampanju da opšta vakcinacija bude obavezna za sve građane starije od 18 godina.

Ali ni ta grupa nije mogla da prikupi dovoljno glasova da postigne većinu. Zato je ona sada predstavila kompromisno rešenje: grupa predlaže da se uvede obaveza vakcinacije za sve starije od 50 godina. A u septembru bi Bundestag trebalo da proveri kolika je neophodnost vakcinacije i za druge starosne grupe. To je neka vrsta „male“ obavezne vakcinacije.

Jedan od inicijatora, Til Štefen iz Zelenih, u ponedeljak (4.4.) je izjavio: „Do jeseni moramo da povećamo stopu vakcinacije, inače je sve ovo što radimo suvišno.“ Janoš Damen, također iz Zelenih i lekar po struci, dodaje: „U naučnim krugovima je rašireno mišljenje da pandemija nije završena. I omikron verovatno nije poslednja varijanta koju ćemo doživeti u ovoj pandemiji. Ne želimo da izbegnemo infekcije, reč je o sprečavanju hospitalizacija i teških oboljenja, jer bi to ponovo značajno opteretilo naš zdravstveni sistem.“

CDU i CSU protiv, ali postoji pritisak iz pokrajina

Iako inicijatori predloga zakona uveravaju da je njihov predlog pravno utemeljen, Demohrišćani (CDU/CSU) upravo u to sumnjaju. Zašto moraju da se vakcinišu ljudi stariji od 50 godina, bez obzira da li su ugroženiji, a mlađe starosne grupe ne?

Demohrišćani u četvrtak neće glasati za taj predlog, najavio je njihov predstavnik Tino Zorge koji je o izmenjenom predlogu rekao: „On ima duplo dno: iza početnog zahteva za vakcinacijom onih starijih od 50 godina krije se vakcinacija starijih od 18 godina, na čemu delovi vladajuće koalicije očigledno očajnički istrajavaju.“

U prodavnicu bez maske

Lauterbah: Svako ko je protiv toga rizikuje patnju na jesen

To su loše vesti za ministra zdravlja Karla Lauterbaha, koji se već dugo zalaže za obaveznu vakcinaciju. Ipak, on se zalagao i za kompromisni predlog: „Ključna stvar je da odmah zaštitimo starije. Onaj ko glasa protiv toga, ponovo rizikuje uvođenje lokdauna i patnju na jesen.“

Ali Lauterbah zna i to da se svih 16 premijera pokrajina zapravo zalaže da se sada ne posustane u borbi protiv pandemije. Čak i ako se za sada ukinu sva ograničenja, regioni, a samim tim i pokrajine imaju mogućnost da po potrebi proglase „korona žarišta“ i uvedu određena ograničenja, poput nošenja maski. Hamburg i Meklenburg-Prenja Pomeranija to su već uradili. Možda će se do četvrtka povećati pritisak na poslanike Demohrišćana kako bi podržali bar ograničenu obaveznu vakcinaciju (koja se odnosi na starosnu grupu od 50 godina).

Stanovništvo ostaje oprezno

Političari se zbog svega toga klate između volje za otvaranjem i opreza. Očigledno je isti trend i kod stanovništva. Zapažanje u prvih nekoliko dana nakon ukidanja obaveze nošenja maske: u supermarketu u Berlin-Šteglicu jedva da ima nekog ko ne nosi masku. A jedna nova anketa je pokazala je da skoro 70 odsto ispitanika i dalje namerava da nosi masku, čak i ako ona više nije obavezna. Stanovništvo za sada ostaje oprezno.

