„Sporazumi su strateški važni iz dva razloga“, ocenjuje list Noje cirher cajtung. „Prvo, to je korak ka regionalnom ekonomskom prostoru koji bi trebalo da bude integrisan. Pritom Evropska unija mora biti svesna da to regionalno rešenje ne može biti zamena za evropsko. Region ima šanse za prosperitet samo ako je uključen u evropske programe“, piše švajcarski list u tekstu pod naslovom „Zapad ponovo vodi balkansku politiku“.

„Na ovaj način“, kako se ocenjuje u tekstu, „Evropska unija vraća svoju privlačnost za zapadni Balkan, koju je licemerjem i zanemarivanjem u poslednjih deset godina izgubila. To je važno da bi se postavila granica konkurenciji iz Kine, Rusije i Turske. A te zemlje nisu spavale – proširile su se u energetskom sektoru (Rusija) i razvoju infrastrukture (Kina). Za te sile, region je definitivno privlačan kao predvorje EU. Na kraju, ali ne i najmanje važno, da mogu povremeno i bez velikih troškova da izgrade remetilački potencijal protiv Unije.“

Kao drugo je važno to što se do sporazuma u Berlinu došlo zahvaljujući „koordinisanoj politici Zapada“, ocenjuje švajcarski list. „To nije bio slučaj već dugi niz godina i za to bi trebalo zahvaliti Vladimiru Putinu. Njegov napad na Ukrajinu bio je poziv na buđenje da se Balkan ponovo uključi u strateške računice Zapada. I ispostavlja se da se može postići mnogo kada se Berlin, Brisel i Vašington udruže.“

„To se odnosi i na veliko, još uvek nerešeno pitanje odnosa Srbije i Kosova. Taj kamen spoticanja bi, 23 godine nakon rata trebalo raščistiti, kako bi region brže napredovao“, ukazuje autor analize i dobar poznavalac regiona Andreas Ernst. I naglašava:

„U tome se neće uspeti ni metodom brzog rešavanja problema, niti prepuštanjem da se samo reši, što su pristupi koji zapadnu politiku prema Kosovu karakterišu od 1999. godine. Rešenje se mora tražiti uporno i uz pomoć kreativnosti kako bi ono moglo da bude prihvatljivo za obe zemlje. Taj proces funkcioniše samo uz kompromise i sa perspektivom učlanjenja u Evropsku uniju.“

Vučićeva politika klackalice dostiže svoje granice

Minhenski Zidojče cajtung osvrće se na „politiku klackalice“, koju Srbija već godinama vodi pod predsednikom Aleksandrom Vučićem i koja sada, kako ocenjuje nemački list, „dostiže svoje granice“.

U tekstu se podseća da je iz kabineta nemačkog kancelara, uoči samita u Berlinu, poslato sledeće upozorenje: „Iznenađeni smo i razočarani najnovijim srpsko-ruskim sporazumom. To se loše uklapa u pejzaž u kojem je Rusija pokrenula agresivni rat protiv suseda i protiv koje je EU uvela sankcije.“

Tu poruku Berlina Zidojče cajtung tumači ovako: „Ako krene u pravcu Evrope, Vučić može da računa na podršku. Ako pak odluči da krene drugim putem (…) to će imati suprotne posledice.“

Priredio: Svetozar Savić

