Zaoštrava se svađa između Rusije i Litvanije

Onaj ko putuje vozom iz Moskve u Kalinjingrad, taj mora da pokazuje pasoš na tri državne granice: ruskoj, beloruskoj i litvanskoj. Između ruske matice i eksklave Kalinjingrad nalaze se Belorusija i Litvanija. I dok Belorusija i dalje propušta sve ruske vozove, Litvanija odnedavno zabranjuje prolazak onim kompozicijama koji prevoze robu čiji je izvoz u Rusiju zabranjen.

Za litvanskog ministra spoljnih poslova Gabrieliusa Landsberigsa to je logično i pre svega legalno sprovođenje sankcija EU protiv Rusije. No, za ruske političare to je neprijateljska blokada stanovnika regiona Kalinjingrad kojom, kažu, Litvanija krši međunarodna pravila o protoku robe, pa čak i ljudska prava.

Reč je o vozovima koji, između ostalog, prevoze ugalj, metale, cement, drvo i drugi građevinski materijal – Evropska unija je zabranila uvoz svega toga u Rusiju zbog napada na Ukrajinu. Guverner kalinjingradske oblasti Anton Alihanov kaže da je to i do 50 odsto svih roba koje se dovoze u Kalinjingrad.

Pretnja iz Moskve

Šef ruskog Saveta bezbednosti Nikolaj Patrušev, koji je hitno iz Moskve doputovao u rusku eksklavu, zapretio je da će Rusija „reagovati na takve neprijateljske akcije“ i dodao da će „odgovarajuće mere biti razrađene, a uskoro i primenjene“. Te mere će imati „teške, negativne posledice za stanovništvo Litvanije“, izjavio je Patrušev.

I portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova zapretila je da će Rusija dati sebi za pravo da „brani svoje nacionalne interese“ ako promet robe ne bude ponovno omogućen u roku od nekoliko dana. Ni Patrušev, ni Zaharova nisu naveli o kojim je to konkretnim merama reč.

Ta ruska kritika u Litvaniji nailazi na nerazumevanje. Gintautas Bartkus sa Univerziteta u Vilnjusu u razgovoru za DW kaže da svaka članica EU ima obavezu da uradi sve što je potrebno kako bi se sankcije primenile. Ne radi se o blokadi regiona Kalinjingrad, jer se ne sprečava prolazak svim teretnim vozovima, kaže on i dodaje da putnički vozovi i dalje saobraćaju bez problema. Bartkus ističe da su sankcije upravo zato donesene da „zemlja protiv koje su proglašene oseti što je moguće više negativnih posledica“.

Alternativa za snabdevanje Kalinjingrada je - preko Baltičkog mora

Osetljivi tranzit

Politikolog Linas Kojala iz Centra za istočnoevropska istraživanja u glavnom gradu Litvanije optužuje Moskvu da zloupotrebljava delimičnu zabranu tranzita u sopstvene svrhe: „Ruska strana dobro zna da sankcije ograničavaju tranzit i sada to koristi kao oružje u informativnom ratu.“ Kojala istovremeno podseća da je pitanje tranzita za obe strane veoma osetljivo i da je o njemu bilo mnogo reči tokom pristupanja Litvanije Evropskoj uniji. Zato su se mogle i očekivati oštre kritike, kaže taj politikolog i dodaje: „Moskva pokušava da iskoristi situaciju kako bi pokazala da je EU neprijateljski raspoložena prema Rusiji.“

Područje Kalinjingrada je strateški veoma važno. To je moskovska zapadna predstraža, tamo je razmeštena ruska vojska s mobilnim balističkim raketnim sistemima tipa Iskander. Moskva je početkom maja objavila da je u vojnim bazama kod Kalinjingrada simulirala napade raketama osposobljenim za nošenje nuklearnog oružja.

Pre samo nekoliko nedelja ruski parlament je doveo u pitanje nezavisnost Litvanije proglašenu 1991. godine. U donji dom parlamenta, Dumu, upućen je odgovarajući nacrt zakona „o ukidanju odluke Državnog saveta bivšeg SSSR-a o priznavanju nezavisnosti Republike Litvanije“.

