Zašto su ponovo osvojene oblasti važne za Ukrajinu?

To su brojke koje i danas zadivljuju ljude u Ukrajini. Ukrajinska vojska je od 6. septembra oslobodila više od 6.000 kvadratnih kilometara i više od 300 naselja sa ukupno oko 150.000 stanovnika u oblasti Harkova, izjavila je u utorak zamenica ukrajinskog ministra odbrane Hana Maljar. Kao rezultat toga, skoro čitava teritorija na severu i istoku Harkovske oblasti ponovo je zauzeta.

Rusija je taj deo početkom invazije 24. februara brzo okupirala i držala. Za Ukrajinu je ta ofanziva drugi veliki uspeh od kraja marta, kada je ruska ofanziva na Kijev propala, a Moskva povukla svoje trupe severno od prestonice.

Moskva je u početku danima ćutala – a na kraju je brzo povlačenje opisala kao „pregrupisavanje“. Za sam Harkov, drugi po veličini grad u Ukrajini, to ne znači nikakvo olakšanje. Blizu je granice s Rusijom i odatle ga granatiraju skoro svaki dan, u poslednje vreme sve više. Ali, za istočnija područja, kraj okupacije je strateški važan.

Ukrajinski vojnik na uništenom ruskom tenku kod Izjuma, 11. septembar 2022.

Izjum: kapija Donbasa

Izjum se smatra najvažnijim gradom koji je Ukrajina uspela ponovo da osvoji. Grad u kojem je pre ruske invazije živelo oko 50.000 ljudi, nalazi se na jugoistoku Harkovske oblasti, na strateški važnom magistralnom putu M-03 (E-40). On između ostalog povezuje Harkov s gradom Slovjanskom u susednoj Donjeckoj oblasti. To je samo 50 kilometara od Izjuma do Slovjanska, a radi se o svojevrsnoj „kapiji Donbasa“.

Od izbijanja rata u Donbasu 2014. godine, taj autoput postao je jedna od centralnih saobraćajnih arterija Ukrajine. Njime se iz Harkova snabdevaju trupe u dijelu Donbasa pod kontrolom Ukrajine. Rusija pokušava da opkoli ukrajinske trupe kod Slovjanska, ujedno i sa severa – ali za sada bezuspešno. Tu su se čitavog leta vodile teške borbe. Ponovno zauzimanje Izjuma rasteretilo je kijevske trupe u Donbasu i omogućilo nastavak ofanzive dalje na istok.

Izjum nije važan samo kao transportno čvorište. U gradu postoji fabrika oružja koja pripada državnom koncernu Ukroboronprom. Fabrika je jedini proizvođač optičkih stakala u Ukrajini. Tamo se proizvodi većina uređaja za noćno osmatranje ukrajinske vojne tehnologije, uključujući i borbene tenkove i oklopne transportere. Pored toga, u fabrici naoružanja u Izjumu izrađuju se i delovi laserskog sistema upravljanja ukrajinskim protivoklopnim projektilima tipa „Stuhna“ i „Korsar“. Oba sistema se koriste u ratu.

Kupjansk – železnički čvor na granici sa Rusijom

Ne manje vredan je i grad Kupjansk, drugi najvažniji železnički čvor u Harkovskoj oblasti. On se nalazi na severu i udaljen je samo 40 kilometara od granice sa Rusijom. Ruske okupatorske snage koristile su Kupjansk za transport zaliha na front kod Izjuma. Na ruskoj strani je poslednjih godina izgrađena nova vojna baza u blizini grada Valujki, blizu ukrajinske granice.

Kupjansk se nalazi na reci Oskol, a ruske trupe su se, zbog ukrajinske ofanzive, povukle na njegovu istočnu obalu. Pre invazije, u gradu je živelo oko 60.000 ljudi. Za vreme okupacije tamo je uspostavljena „civilno-vojna uprava“ koju je faktički kontrolisala Moskva. Ukrajinska ofanziva ih je primorala da se prebace prvo u Vovčansk blizu granice, a zatim u Belgorod u Rusiji. Ta „administracija“ je očigledno planirala „referendum“ za uniju sa Rusijom u narednim mesecima, slično kao i na drugim okupiranim teritorijama. Ti planovi su sada poremećeni.

Balaklija – skladište naoružanja i gasno polje

Balaklija je bio jedan od prvih gradova koji je oslobođen u Harkovskoj oblasti. Mesto sa oko 27.000 stanovnika pre rata, manje je od Izjuma ili Kupjanska. Međutim, nije daleko od strateški važnog magistralnog puta M-03 na putu od Harkova do Izjuma.

Uništeno rusko vojno vozilo u Balakliji, 10.9.2022.

U 2017, Balaklija je dospela na naslovne strane u Ukrajini i inostranstvu kada je eksplodiralo skladište artiljerijske municije. Prema nekim izveštajima, u njemu se nekada nalazilo najveće skladište municije u Ukrajini, nasleđe Sovjetskog Saveza. Vlasti u Kijevu govorile su o sabotaži.

Pored svega toga, oblast oko Balaklije je važna za snabdevanje Ukrajine gasom. Tu se nalazi gasno polje Šebelinka, najveće u Ukrajini. Zbog blizine fronta, proizvodnja gasa je bila u opasnosti. Skoro polovina ukrajinskog gasa proizvodi se u Harkovskoj oblasti.

Može li Ukrajina da zadrži osvojene teritorije?

Posle uspeha proteklih dana, Ukrajina pokušava da se progura dalje na istok i oslobodi nove oblasti. Međutim, tempo je značajno usporen. Centralno pitanje u narednim sedmicama verovatno će biti da li Ukrajina može da zadrži teritorije koje su oslobođene. Posmatrači ne isključuju mogućnost da će Rusija pregrupisati snage i ponovo napasti na severu. Čečenski lider Ramzan Kadirov, čije su trupe ozloglašene u ratu u Ukrajini, najavio je da će izgubljena teritorija biti vraćena pod kontrolu Moskve.

Međutim, ruskoj vojsci to neće biti lak posao. Ukrajina trenutno pokušava da napreduje na jugu, u Hersonskoj oblasti. Uspela je da ponovo zauzme manje gradove. Zbog blizine anektiranom Krimu, Rusija očigledno smatra da je Herson mnogo važniji od Harkova i nedavno je tamo iznova slala pojačanje.

