Zašto fudbalski klub Bajern reklamira Ruandu?

„Posetite Ruandu“ stajaće ubuduće na rukavima fudbalera Bajerna i na stadionu. Afrička diktatura je za to platila milione – a bavarski div se našao na meti kritika.

Oko 6.000 kilometara deli bavarsku metropolu Minhena i Kigali, glavni grad Ruande. Ta dva različita sveta sada povezuje novi sponzorski ugovor.

Ruanda želi da privuče više turista u istočnu Afriku putem državne kampanje „Posetite Ruandu“ u minhenskoj Alijanc areni.

Ne zna se koliko miliona evra Ruanda plaća za ugovor koji je sklopljen do 2028. godine. Za takozvano „platinasto partnerstvo“, kao što je ovo, obično se mora platiti najmanje pet miliona evra godišnje.

„Veoma, veoma loš izbor“, kritikuje Vencel Mihalski iz međunarodne organizacije Hjuman rajts voč. On ukazuje na kršenje ljudskih prava u Ruandi. Kritičari vlasti, uključujući novinare, u Ruandi su pod raznim pritiscima. Postoje izveštaji o otmicama, mučenjima i nerešenim smrtnim slučajevima.

Doza šoka prisutna je i među kritičnom navijačkom bazom u Minhenu. Kristijan Nandelštat je aktivan u navijačkim krugovima i bloger. U razgovoru za DW, on odlučno kaže: „Mi to odbacujemo.“

„Sportswashing“ jedne diktature?

U Kigaliju se razilaze mišljenja o ovom višemilionskom sponzorstvu kojim bi trebalo ispolirati imidž Ruande. Čuje se da diktatorski režim Pola Kagamea koristi ovu kampanju kako bi skrenuo pažnju sa problema koji se tiču slobode medija, demokratije i borbe protiv siromaštva.

Publicista Gonza Mugangva, bivši generalni sekretar Ruandskog udruženja novinara, kaže da je i to bitna stvar, ali da nije ključna. „Većinu stanovništva Ruande zaista zabrinjava to da li se isplati uložiti toliko novca“, kaže on za DW.

Naravno, ljudi su ponosni kada je njihova zemlja tako istaknuta, kaže on. Ali dodaje da je skeptičan da li će na kraju stvar ići u prilog ljudima u Ruandi. „To bi bilo slučaj ako bi prihodi dolazili od turizma i ako bi se direktno povezivali sa ovim sponzorskim ugovorom.“

Južnoj tribini se ne dopadaju takvi ugovori Foto: Mladen Lackovic/Lackovic/IMAGO

To je u praksi teško ostvariti, tvrdi naš sagovornik, i zato ne vidi „nikakve dobiti od direktnih sponzorskih odnosa s klubovima.“

Bajernov navijač Čarls Ndušabandi, s druge strane, vidi celu stvar pozitivno: „Siguran sam da će Ruanda kao brend postati poznatija nakon potpisivanja ovih ugovora. Ne samo u Africi, već i u Evropi i Južnoj Americi, zato što se radi o velikim fudbalskim klubovima koje prati milioni ljudi.“

Najpre Katar, pa sada Ruanda

Šef uprave Bajerna Jan-Kristijan Drezen odbacuje kritike. „Mi vidimo Afriku kao kontinent šansi. Nismo prvi, a nećemo biti ni poslednji koji počinju da se angažuju u Africi. Intenzivnije aktivnosti na tom kontinentu su deo naše strategije internacionalizacije“, kaže ovaj 55-godišnjak.

Drezen dodaje da Bajern podržava dečji i omladinski fudbal, sa nadom da će tako pronaći nove talente koji bi jednog dana mogli da obuku dres bavarskog kluba.

Navijačka scena Bajerna je ipak kritična prema ovom poslu. Mnogi su zgranuti i ne veruju šta se događa.

Nakon završetka partnerstva s kompanijom Katar ervejs, koje je bilo predmet brojnih kritika, „bilo je nekoliko mirnih nedelja“, kaže Kristijan Nandelštat za DW, „i sada ovo!“

Ponovo se, kaže, sklapaju poslovi s jednom diktaturom, ponovo se pravi ugovor na pet godina: „Veoma je teško razumeti zašto? Klub pliva u novcu.“ Nandelštadt kaže da se treba očekivati nove proteste na južnoj tribini stadiona, gde se nalaze najvatreniji navijači.

Veza između Ruande i Katara?

Zašto su se u Minhenu odlučili baš za Ruandu? Čini se da to nije slučajnost. Predsednik Kagame ima bliske odnose s Katarcima, veze koje dosežu do najviših krugova, pa čak i do palate emira.

Takođe, Katar ervejs, bivši sponzor Bajerna, jedan je od najvećih igrača u Ruandi. Katarska aviokompanija poseduje oko 50 odsto udela u državnoj firmi Ruand Er, i kontroliše 60 udela u ogromnom aerodromu koji se trenutno gradi južno od Kigalija.

Razgovori s inostranim posmatračima u Kigaliju otkrivaju ko najviše profitira od međunarodnih finansijskih tokova i turizma, gde su cene usluga generalno visoke. Većinski deo ekonomije kontroliše vladajuća stranka RPF.

I zvezde PSG-a nosile su na dresovima reklamu za Ruandu Foto: FRANCK FIFE/AFP/Getty Images

Ekonomski prosperitet o kojem se mnogo priča i hvali koncentrisan je uglavnom u glavnom gradu. Čiste ulice, blistave staklene fasade, golf tereni poput onog koji je dizajnirao legenda tog sporta Geri Plejer – to su stvari koje očekuju posetioce u Kigaliju.

Ali, u provinciji i dalje vlada siromaštvo. Poplave su mnogo problema nanele ljudima u maju ove godine. Milioni evra koji će „curiti“ u Bundesligu mogli bi tamo biti pametno investirani.

Prilika za mlade talente?

Put do najboljih evropskih fudbalskih liga je dug, čak i za mlade ljude koji prolaze kroz izuzetno konkurentne sisteme omladinske selekcije u Nemačkoj ili Francuskoj. Novi sporazum neće biti preokret u tom pogledu.

Najbolje što može da se postigne je da ovaj sporazum otvori vrata ruandskim talentima u maloj meri. Sportski novinar Ža du Dukuze, koji uređuje jednu od vodećih sportskih emisija u Ruandi, kaže za DW:

„Sponzorstva sigurno imaju određeni efekat. Saradnja s PSG-om, na primer, bila je važna za razvoj mladih igrača koji bi jednog dana želeli da postanu profesionalci.“

Dečaci uzrasta od 12 do 15 godina su dvaput išli u Francusku kako bi se takmičili sa svojim vršnjacima: „To je retka prilika“, kaže novinar. Stvaranje takvih prilika, bez obzira na milionski posao s Ruandom, sada je zadatak koji je preuzeo Bajern.

