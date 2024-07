Tanzanija: radi „zaštite prirode“ i turizma proteruju Masai

Proširenjem zaštićenih područja prirode, Tanzanija se nada milijardama dolara stranih investicija i većem broju turista. Radi toga raseljava narod Masai. To se plaća i milionima evra iz Nemačke.

Život Masai zajednice u Tanzaniji postaje sve teži, kaže za DW lokalna predstavnica Masai žena. Želi da ostane anonimna, jer mnogi predstavnici ovog naroda su proteklih godina hapšeni i privođeni zbog kritikovanja vladinih planova.

„Pre nekoliko dana umrle su nam dve trudnice", kaže ona. Zbog jakih kiša putevi su bili neprohodni za hitnu pomoć: „Gotovo svake sedmice umre nam trudnica u rezervatima Ngorongoro i Loliondo".

I drugi izvori, kojima je DW imao pristup, potvrđuju ove navode. Narod Masai krivi tanzanijsku vladu za ove tragedije.

Pre više od dve godine vlada je oduzela dozvolu za letenje lokalnoj službi koja obično malim avionima transportuje pacijente u hitnim slučajevima. Postoji sumnja da je ovo deo većeg plana ukidanja usluga kao što su zdravstvena zaštita ili obrazovanje u područjima naseljenim Masai narodom - kako bi ih naterali da konačno napuste svoje savane na severu zemlje.

Protesti Masai žena u Ngorongoro rezervatu Foto: DW

Predstavnik vlade Tanzanije prekinuo je telefonski poziv, kada je novinarka DW-a postavila pitanja o rastućim problemima u zdravstvenoj zaštiti.

Zaštita prirode na račun domorodaca

Predsednica Tanzanije Samia Suluhu Hasan ima velike planove. Ona želi da poveća površinu pod zaštitom prirode s trenutnih preko 30 posto na 50 posto državne teritorije. Ako se ti planovi ostvare, ova istočnoafrička zemlja biće po tome vodeća u svetu. Međunarodna zajednica ima za cilj da do 2030. zaštiti oko 30 posto Zemljine površine.

Samia Suluhu Hasan Foto: Daniel Pier/NurPhoto/picture alliance

Međutim, ovi planovi imaju katastrofalne posledice za Tanzaniju. Prema zakonu - na zaštićenim područjima ne smeju da žive ljudi, dakle ne smeju da grade kuće, škole ili bolnice. Ali - ove zabrana ne važi za turističku infrastrukturu.

Državna infrastruktura, koja već postoji, sada je prepuštena propadanju, kaže Džozef Olešangaj, Masai-poglavica u okrugu Ngorongoro i advokat koji zastupa Masai zajednicu u brojnim sudskim procesima.

„Još 12. aprila 2021. vlada je javno najavila uništavanje devet državnih škola, šest zdravstvenih centara, devet mesnih zajednica i četiri crkve." Protiv toga je je podneo tužbu. Sud mu je dao za pravo i naredio vladi da obustavi dalje planove - no sve to je bilo uzalud.

„Sada imamo stanice hitne pomoći, koje nemaju nijednu tabletu protiv bolova za decu." Ova očajna situacija potvrđena je iz drugih izvora koji su želeli da ostanu anonimni.

Luksuzni turizam umesto stočarstva

Proširenjem zaštićenih područja Tanzanija se nada milijardama dolara stranih investicija i većem broju turista. Već sada ih više milon godišnje.

Luksuz za lovce i turiste na zemlji Masai kod jezera Manajara u Tanzaniji Foto: Greatstock/imago images

Kina je uložila više od devet miliona dolara u geološki park u krateru Ngorongoro: područje za turističke kampove, luksuzne hotele i piknik prostore s platformama za posmatranje je ograđeno. Tu nema mesta za Masai, čiji su preci posedovali tu zemlju.

Ujedinjeni Arapski Emirati ulažu više od sedam milijardi dolara u Tanzaniju, uključujući i lovišta u okrugu Loliondo. Luksuzne lože i uzletišta za privatne avione će primati šeike. Ovo područje se također ograđuje, iako je ono bilo pašnjak za stoku Masai-naroda tokom sušne sezone.

Donald Tramp junior, sin bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa, posetio je ta područja juna 2023. Strastveni lovac na krupnu divljač susreo se s tanzanijskim ministrom turizma Mohamedom Mšengervom. Ministar je Trampa Juniora - imenovao za ambasadora turizma Tanzanije - kako bi privukao bogate lovce iz SAD.

U planu - još više „zaštićenih područja" odnosno lovišta i turizma

Trenutno se u tanzanijskom parlamentu raspravlja o nacrtu zakona, koji predviđa osnivanje novih zaštićenih područja - DW ima pristup tom nacrtu. U njemu se spominje "strateški plan" čija bi sedeća faza trebala biti završena do 2026. Na kartama su označena nova zaštićena i lovna područja, kao i "investicijske zone" gde će se graditi luksuzni hoteli.

Naselje Masai u Ngorongoro rezervatu Foto: Hua Hongli/picture alliance

„Ako se ovi planovi ostvare, Masai će izgubiti 80 do 90 posto svoje zemlje. To bi značilo gotovo potpuni kraj njihove tradicionalne životne zajednice“, kaže Roman Here iz nemačke nevladine organizacije FIAN.

Prema ovom nacrtu, najmanje još 100 Masai-sela mora biti iseljeno. To bi značilo da će ukupno 300.000 ljudi biti proterano, objašnjavaju nevladine organizacije i pogođeni.

Kako bi napravila mesta za velike investitore, tanzanijska vlada je na istoku zemlje u Msomeri izgradila naselje za Masai - koje oko 600 kilometara udaljeno od njihovih dosadašnjih naselja. Moderne kuće za ovaj polunomadski narod.

Početkom juna, vlada je ponosno objavila da je u Msomeru preseljeno još 600 pripadnika Masai. Time je broj preseljenih ljudi ukupno oko 9.000, plus prebacivanje oko 40.000 domaćih životinja, kako je izvestio je tanzanijski medij The Citizen. Nadležni komesar Vilson Sakulo naglasio je pritom da pripadnici naroda Masai "potpuno dobrovoljno" napuštaju svoju domovinu - i apelovao da ne doyovle da ih zastraše "sve te dezinformacije“.

Uloga Nemačke

Do sada su tanzanijske planove za proširenje zaštićenih područja podržavali brojni međunarodni partneri, uključujući nemačku vladu. Tanzanija je u pogledu zaštite prirode decenijama najvažniji partner Nemačke u Africi.

Nemačka razvojna Kreditna banka za obnovu KfW osigurala je do sada skoro 30 miliona eura za programe zaštite prirode u Tanzaniji. Mali deo tog iznosa, oko 220.000 evra, zamrznut je prošle godine zbog zabrinutosti da bi time mogli biti proterani pripadnici naroda Masai.

Masai u Tanzaniji Foto: Hua Hongli/picture alliance

Svetska banka je takođe zbog zabrinutosti za ljudska prava zadržala 150 miliona eura za razvoj turizma u Tanzaniji. Evropska komisija je takođe povukla jedan tender, vredan oko deset miliona evra.

Ipak, KfW je početkom 2024. odobrila povećanje nemačkih sredstava za zaštitu prirode u visini od devet miliona evra. Na upit DW-a, razvojna banka iz Frankfurta je precizirala da je deo sredstava namenjen zajednicama Masai-naroda u blizini zaštićenih područja, za nove zdravstvene stanice i škole. Radi se o zajednicama u neposrednoj blizini, u koje su se preselili pripadnici naroda Masai, koji nisu hteli da odu u Msomeru.

Kritičari tvrde da Nemačka time indirektno finansira politiku proterivanja Masai naroda koju sprovodi tanzanijska vlada.

*ovaj članak je najpre objavljen na engleskom jeziku