Vojska na granici: skretanje pažnje ili krimski scenario?

Još jedan tekst u nemačkoj štampi o Kosovu u čijem se naslovu pominje reč „rat“. Nemački Cajt na svom portalu objavljuje opširnu analizu koju potpisuje Mihael Tuman, šef uredništva tog lista u Moskvi i poznati stručnjaka za Rusiju i istočnu Evropu. Naslov glasi: „Preti li novi rat na Balkanu?“ Podnaslov je ipak nešto drugačiji: „Zašto je gomilanje srpske vojske na granici sa Kosovom taktika skretanja pažnje.“

Autor najpre konstatuje da su „invazije postale veoma moderne u poslednje vreme“. Navodi primer Ukrajine, ali i Azerbejdžana, a potom postavlja pitanje: „Da li se suočavamo s novom invazijom i izbegličkom katastrofom, ovoga puta u jugoistočnoj Evropi?“

U tekstu se detaljno objašnjava istorija sukoba oko Kosova i, između ostalog, navodi: „Evropska unija već dugi niz godina vodi dijalog sa obe strane, čime je do sada uspešno sprečila još jedan rat poput onog iz 1990-ih. Ali sada je dijalog u opasnosti, a sa njim i krhki mir u tom delu jugoistočne Evrope.“

„Mitrovica i okolina na severu Kosova, gde uglavnom žive Srbi, stalni su izvor sukoba. Nekad je reč o registarskim tablicama, nekada o robi, nekada o kontrolnim punktovima. Iza toga je spor oko pitanja koliku autonomiju bi sever Kosovo trebalo da dobije i da li će se države Srbija i Kosovo kad-tad međusobno priznati.“

Pripadnik Kosovske policije ispred ulaza u manastir Banjska, 24. septembar 2023. Foto: Erkin Keci/AA/picture alliance

O periodu neposredno pred incident 24. septembra u Banjskoj, „kada je akcija srpskog nasilja sve preokrenula“, nemački list piše sledeće: „Na poslednjoj rundi dijaloga, predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je cenjen sagovornik. Delovao je promišljeno, smireno i spremno na kompromis. Dok je on odobrio nacrt EU za autonomiju za srpske zajednice na severu Kosova, kosovski premijer Aljbin Kurti ga je oštro odbacio i nikakvo prilagođavanje tog nacrta nije moglo da ubedi da ga prihvati. Uopšte, činilo se da se Kurti ove godine naoštrio za žešću svađu. U leto je koristio policiju da progura gradonačelnike kosovskih Albanaca u četiri opštine sa srpskom većinom na severu, koje je biralo manje od tri odsto stanovništva. Za posrednike EU nakratko je delovalo kao da je Vučić čovek dijaloga, a Kurti onaj koji sve kvari.“

A onda su se 24. septembra desile „scene kao iz akcionog filma“. Sledi ukratko opis događaja, a pominje se i Milan Radoičić, „koji se smatra zlikovcem na albanskom Kosovu, a herojem u Srbiji“.

„Šta je Vučić uradio u tako nezgodnoj situaciji? Poslao je vojsku na granicu i demonstrirao snagu. Aljbin Kurti sada glasno poziva na NATO-intervenciju. Međutim, NATO je preveliki da bi bio instrument za rešavanje tog sukoba“, ocenjuje autor. „Mnogo toga ukazuje da predsednik Srbije više želi da impresionira svoje sunarodnike nego kosovske Albance. Vučić hoće da se pokaže jakim Srbinom pred izbore krajem ove godine, a da istovremeno sakrije svoj težak problem.“

„A šta je ovo sa Radoičićem?“, pita se autor i nudi dva moguća odgovora: „Ako ga Vučić kontroliše, kao što sugeriše blizak odnos dve stranke, onda je to loše. To znači da predsednik igra duplu igru: simpatičnog Aleksandra u Briselu i ljutog Vučića na Kosovu. Ali, ako Radoičić više ne sluša Vučićeve komande, onda je to mnogo gore. To znači da Vučić nema pod kontrolom kosovske Srbe i njihovo političko rukovodstvo. Samim tim on bi bio slaba figura na koju Evropska unija više ne bi mogla da se oslanja.“

Milan Radoičić (arhivska fotogtrafija) Foto: N1

Na kraju, zaključak: „Neće biti invazije u ruskom stilu, u to su prilično sigurni poznavaoci Vučića i posmatrači u Beogradu. Srbija bi tako potpuno devalvirala svoj status kandidata za članstvo u EU. Sam Vučić je izjavio da je izdao naređenja za povlačenje nekih jedinica. Ali, očigledno je i da je deo vojske ostavio – da malo zveckaju u izbornoj kampanji.“

Osmani za „Velt“: Srbija sledi Putinoov krimski scenario

Nemački list Velt, pod naslovom „Srbija želi da pripoji sever Kosova – po Putinovom scenariju za Krim“, objavljuje intervju sa predsednicom Kosova Vjosom Osmani iz kojeg izdvajamo neke njene odgovore:

„Srbija već neko vreme planira da pripoji sever Kosova, tačno po scenariju koji je ruski predsednik Vladimir Putin koristio na Krimu. Beograd svojom propagandom huška srpsku zajednicu na Kosovu. Terorističke grupe se obučavaju u srpskim vojnim bazama. Teško oružje i ’zeleni ljudi’ – paravojske u uniformama bez obeležja – krijumčare se na sever Kosova ilegalnim putevima. Analizirali smo mape, snimke dronova, oružje napadača i telefone koje su ostavili za sobom dok su bežali. Iz toga se jasno vidi da su napadači 24. septembra u hibridnoj operaciji hteli da na 37 lokacija istovremeno završe stvar i zauzmu sever naše zemlje.“

Osmani u intervjuu ističe da je „apsolutno sigurna da je to urađeno po direktnom naređenju srpske vlade“, jer „bez srpskog državnog aparata oni nikada ne bi imali pristup vojnom oružju“ koje je zaplenjeno.

Predsednica Kosova za „Velt“ kaže i da „Srbija mora da odgovara za svoje postupke. Ako ovaj čin agresije prođe bez posledica, to će biti znak ohrabrenja za Srbiju da stalno eskalira i to u mnogo većim razmerama od napada koji smo sada sprečili.“

Predsednica Kosova Vjosa Osmani Foto: Fatos Bytyci/REUTERS

Na pitanje da li su SAD pale u zamku „lažne ravnoteže“ kada su u maju uvele sankcije Kosovu, jer Priština navodno „nije dovoljno doprinela deeskalaciji“, Osmani odgovara: „To je bila epizoda nesporazuma koju smo imali s našim međunarodnim partnerima i koju smo uspešno prevazišli. Danas smo potpuno složni kako bi zaustavili destabilizujuće ponašanje Srbije“.

O ulozi Rusije ona kaže da ta zemlja „želi da otvori novi front protiv Zapada kako bi njegova pažnja bila podeljena na više sukoba, umesto da se s pravom fokusira na Ukrajinu. Moskva je takođe zainteresovana za nove eskalacije na Zapadnom Balkanu, jer želi da poremeti sisteme zasnovane na vrednostima EU i NATO. Tu pomaže Vučić, Putinov najbolji prijatelj. A Rusija je poslednjih godina podržavala Srbiju politički, vojno i ekonomski.“

Na kraju, na pitanje šta u aktuelnoj situaciji posebno traži od Berlina, predsednica Kosova između ostalog poručuje da „nemačka vlada ima čitav niz instrumenata da Srbiji pošalje jasnu poruku na bilateralnom nivou – na primer kroz sankcije.“

„Vaš terorista je naš heroj“

„Posle pucnjave na severu Kosova izbila je bitka između srpskog i kosovskog rukovodstva oko toga ko su teroristi u sukobu“, piše iz Beograda za javni servis MDR novinar Andrej Ivanji. „Dok se na Kosovu priča o srpskim teroristima, isti ljudi u Srbiji se slave kao heroji otpora Kurtijevom teroru.“

Navijači Crvene Zvezde u Hramu Svetog Save u Beogradu, na parastosu za ubijene Srbe na Kosovu (27.9.2023.) Foto: Darko Vojinovic/AP/picture alliance

„Srpska interpretacija onoga što se dogodilo izgleda ovako: Srbi su zapravo upali u zamku Albanaca, lovili su ih i hladnokrvno likvidirali, i to nakon što su se predali“, piše autor.

„Srbi koji žive na Kosovu su zaista očajni“, piše takođe MDR. „Žive u svojevrsnom getu, na pravno ničijoj zemlji, stisnuti između politike Kurtija i Vučića. Kurti po svaku cenu želi da dokaže da Srbija više nije glavna na Kosovu. Vučić pak, koji je Kurtija nazvao terorističkim ološem, želi da pokaže da Kosovo nikada neće moći da zaokruži svoju nezavisnost protiv Vučićeve volje. Srbi koji žive na Kosovu našli su se u rascepu takve politike.“

„S druge strane, sever Kosova je neprijateljska teritorija za kosovske policajce i oni se i tako i ponašaju“, zaključuje MDR.

Priredila: D. Roščić

