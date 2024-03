Video-snimci vojnika postaju problem za Izrael

Izraelski vojnici već mesecima objavljuju video-snimke svojih operacija u Gazi na kojima se vidi koliko se ponekad nehumano odnose prema Palestincima. Šta to znači za imidž Izraela i njegove vojske?

TikTok-video koji prikazuje dva izraelska vojnika u buldožeru kako pre nekoliko meseci ruše ostatke kuće u Pojasu Gaze postao je viralan. Dva vojnika pritom šalju pozdrave izraelskom pevaču Ejalu Golanu. „Volimo te“, kaže jedan od vojnika. „Nalazimo se u Kan Junisu i zbog radosti koju nam donosiš ovu kuću posvećujemo tebi.“

Ejal Golan je nakon 7. oktobra izjavio da čitava Gaza mora biti sravnjena sa zemljom i da tamo ne sme da boravi nijedna osoba. TikTok-video na kojem vojnici slave tu izjavu dok ruše kuće spomenula je i Južnoafrička Republika u slučaju protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde. Južnoafrička Republika optužuje Izrael da je počinio genocid, što Izrael odlučno odbacuje.

Video-snimci su ogromna šteta za imidž

Poneki izraelski korisnici slave takve objave na društvenim mrežama, a takvi video-snimci postali su veliki problem za imidž Izraela, koji tvrdi da ima najmoralniju vojsku na svetu.

Na jednom od snimaka mogu se videti vatra i dim, dok muškarac na hebrejskom govori: „O, Gaza gori. Da živi izgorite, *urvini sinovi.“ Na drugom snimku jedan vojnik pretražuje napušteni stan i pronalazi žensko donje rublje. „Uvek sam govorio da su Arapkinje najveće *urve koje postoje“, kaže on. Ostali video-snimci prikazuju moguće pljačke od strane izraelskih vojnika. Postoje i snimci kako izraelski vojnici pale kuće.

„Rat protiv ideje palestinske nacije“

Palestinski novinar Junis Tiravi mesecima je prikupljao takve video-snimke i kaže da ih je proverio, a i analizirao je profile stotina izraelskih vojnika na društvenim mrežama. Tiravijeva „presuda“ glasi: video-snimci pokazuju da se ne radi o ratu protiv Hamasa. „Radi se o ratu protiv ideje palestinske nacije i našeg postojanja“, tvrdi on.

Kako kaže Tiravi, jedan od pripadnika izraelske vojske je na jednom videu snimio sebe dok diže u vazduh zgrade severno od grada Gaze, a zatim viče: „Da više nemaju gde da se vrate!“

Fotografije ubijenih u Hamasovom napadu na Izrael 7. oktobra 2023. Foto: Leo Correa/AP/dpa/picture alliance

Hamas i grupa Islamski džihad su 7. oktobra izveli ozbiljne terorističke napade na Izrael. U Pojasu Gaze ubijeno je 1.200 ljudi, a stotine kidnapovano. Izraelski novinar Emanuel Fabijan vojni je dopisnik lista „Times of Israel“. Prisećajući se 7. oktobra on kaže da rat izaziva jake emocije, da neki vojnici definitivno imaju želju za osvetom i to može da bude problem.

On sam je od početka rata nekoliko puta odlazio s izraelskim jedinicama u Pojas Gaze. Regruti, kako izveštava Fabijan, obično moraju da predaju svoje mobilne telefone, ali vojska je manje stroga prema rezervistima. Pre rata, izraelska vojska je kažnjavala vojnike koji su objavljivali video-snimke, ali sada je ona previše fokusirana na borbu, a manje na disciplinu. Osim toga, vojsci su potrebni mnogi od tih vojnika i ne može sve masovno da ih kazni.

Ponižavajuće fotografije kao poruka Hamasu?

Čini se, međutim, da postoje i komandanti koji odobravaju neke od takvih snimaka. U decembru su se pojavile fotografije i video-snimci Palestinaca vezanih lisicama u severnoj Gazi. Nosili su samo donji veš i imali poveze na očima.

Vojni dopisnik Fabijan misli da su snimke objavili komandanti srednjeg ranga. Hteli su da pošalju poruku Hamasu: „Pogledajte, zarobili smo vaše ljude na ponižavajući način.“ Pritom, kako kaže Fabijan, u mnogim slučajevima ti muškarci uopšte nisu bili borci Hamasa niti neke druge terorističke grupe.

Izrael izvodi masivne napade na Pojas Gaze (Rafa, mart 2024.) Foto: Hatem Ali/AP Photo/picture alliance

Huškanja desničarskih ekstremista iz vlade

Samo nekoliko izraelskih novinara, bivših vojnika i naučnika htelo je da komentariše video-snimke za ARD. Jair Golan je, međutim, pristao i na intervju. On je bivši zamenik načelnika generalštaba izraelske vojske, a danas je političar izraelske levice. Golan kaže da razume zašto retko ko želi da kritički da govori o video-snimcima vojnika, ali „ako želimo da se bolje nosimo s trenutnom krizom, moramo ponovo da uskladimo naš moralni kompas“, kaže on.

Stid ga je, kaže, takvih video-snimaka. Njihov uticaj na reputaciju Izraela je užasan, dodaje. Golan je uveren da se samo manjina vojnika u Pojasu Gaze ponaša nemoralno, a nju, kako tvrdi, podstiče izraelska delimično desničarska ekstremistička vlada: „Pretpostavimo da vojnik ima ekstremne ideje. Ako postoji jasna poruka da njegovo ponašanje nije prihvaćeno, onda će on morati da sledi pravila vojske.“

Ali, ti vojnici trenutno dobijaju podršku od ekstremnih slojeva društva, objašnjava on, „i onda taj vojnik misli da je u redu ići u rat da bi se osvetio“.

Vojska tvrdi da je reč o izolovanim slučajevima

Izraelska vojska je u saopštenju navela da su pomenuti video-snimci izolovani slučajevi i da to odstupa od naređenja i vrednosti izraelske vojske. U nekoliko slučajeva, rezervisti su bili i suspendovani: „Izraelska vojska ispituje takve incidente i na njih odgovara komandnim i disciplinskim merama“, kažu nadležni i dodaju: „Ako postoji sumnja da je bilo zločina, vojna policija će ih istražiti.“

Palestinski novinar Junis Tiravi ne veruje međutim da su takvi snimci izolovani slučajevi i sumnja u ozbiljnost vojske: u poslednjih nekoliko nedelja objavljeno je, kaže, još više takvih video-snimaka nego prethodnih meseci.

bh/as (dlf/ard)