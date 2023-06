Veštačka inteligencija i „poslednja pesma Bitlsa“

„To je bio demo-snimak Džona Lenona, na kojem smo radili, i upravo smo završili“, rekao je Pol Makartni u jednom intervjuu za četvrti radijski program BBC-a. Pesma bi trebalo da se pojavi još ove godine. Nije otkrio naziv stvari, ali novinari pretpostavljaju da se radi o pesmi „Now And Then“ (tu i tamo – ili: s vremena na vreme). Nju je Džon Lenon napisao 1978.

Najpoznatiji bend svih vremena – Bitlsi – raspao se 1970. Džon Lenon, Pol Makartni, Džordž Harison i Ringo Star otišli su svako na svoju stranu. Više se nikada nisu okupili kao Bitlsi. Džon Lenon je ubijen u Njujorku 1980. Imao je samo 40 godina. Džordž Harison je umro 2001. od raka pluća. Ringo Star, kojem je 82 godine, i Pol Makartni koji ima 80, i dalje putuju po svetu i nastupaju.

Pola Makartni na koncertu na Floridi 2022. Foto: Joe Marino/newscom/picture alliance

Pol Makartni je 1994. od Lenonove udovice Joko Ono dobio kasetu s natpisom „Za Pola“. Na njoj je bilo nekoliko pesama koje je Lenon godinu dana pre smrti snimio na običnom kasetofonu. Sastojale su se od klavirske pratnje i pevanja.

Producent Džef Lin uspeo je da očisti od šumova pesme „Free As A Bird“ i „Real Love“, ali je procenio da je pesma „Now And Then“ previše opterećena pozadinskim šumovima, pa je nije uvrstio u veliku serijsku kompilaciju neobjavljenih pesma Bitlsa koja je izašla 1995. i 1996. pod nazivom „Anthology“. Osim toga, Džordž Harison nije voleo tu pesmu, jer mu se činilo da struktura nije završena. Zato više nisu radili na pesmi.

„Poslednja pesma Bitlsa“

Uspešna dokumentarna serija Pitera Džeksona „The Beatles: Get Back“ iz 2021. otkrila je Makartniju mogućnosti veštačke inteligencije. Za potrebe filma, Lenonov glas odvojen je od instrumenata.

„Kažete mašini – to je glas, a to je klavir. Odbaci gitaru“, objasnio je Makartni za BBC. Sada je Makartni sa svojim timom primenio tu tehnologiju – verovatno na pesmu „Now And Then“.

„Tako smo stvorili nešto što će biti poslednja pesma Bitlsa. Veštačkom inteligencijom možemo da očistimo Džonov glas s demo-snimka. Onda smo ga umiksali kao i inače. Veštačka inteligencija nam je omogućila više manevarskog prostora.“

Uspeh iz 2021: dokumentarna serija Pitera Džeksona „The Beatles: Get Back“ Foto: Apple Corps Ltd

Veštačka inteligencija – blagoslov ili prokletstvo

Makartni je uz pomoć veštačke inteligencije na festivalu Glestonbari 2022. otpevao duet s virtuelnim Džonom Lenonom. Ipak, prošlog meseca je pevač Sting upozorio da treba „braniti ljudska dostignuća od veštake inteligencije“ i da će to biti glavna borba muzičara u narednim decenijama. Debata o tome u muzičkoj industriji veoma je žučna. Jedni ističu potencijale, a drugi opasnosti.

Muzički digitalni servis Deezer najavio je alat koji će prepoznavati i označavati glasove koje klonira veštačka inteligencija, pa će tako štititi autorska prava originalnih izvođača. Naime, uz pomoć veštačke inteligencije već se mogu proizvoditi glasovi koji su veoma slični glasovima originalnih izvođača.

Makartni ipak želi da iskoristi mogućnosti nove tehnologije. Rekao je da je to bilo pomalo zastrašujuće, ali i uzbudljivo, jer je u tome prema njemu budućnost. „Moramo da vidimo kuda će nas to odvesti“, rekao je on.

„U oku oluje“

Makartni je posle razlaza Bitlsa bio veoma aktivan i to ne samo kao muzičar, već i kao slikar, fotograf, aktivista za zaštitu prava životinja. Izložba njegovih fotografija iz 1963 i 1964. biće otvorena u Londonu krajem juna pod nazivom „Eyes of the Storm“. Na njoj će biti prikazano 250 fotografija koje do sada nisu bile predočene javnosti. Makartni je tada fotografisao prizore nadolazeće bitlmanije.

Uoči izložbe biće štampana i monografija s fotografijama koje svedoče o Makartnijevom veoma ličnom posmatranju slavne i lude ere u kojoj je bend stalno bio okružen histeričnim fanovima. „Milioni očiju su odjednom bili upereni prema nama i stvorili su sliku koju nikada neću zaboraviti“, piše Makartni u predgovoru. Osećaj je bio kao da si u „oku oluje“. Tako je i nazvana Makartnijeva knjiga.

