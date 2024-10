„Vašington post“ gubi pretplatnike, Džef Bezos se brani

Prvi put posle nekoliko decenija američki list „Vašington post“ ne želi da čitaocima preporuči za koga da glasaju na predsedničkim izborima. To je dovelo do brojnih otkazivanja pretplate, pa i odlaska nekih novinara.

Za razliku od Nemačke, u Sjedinjenim Američkim Državama uobičajeno je da veliki dnevni listovi čitaocima preporuče da na predsedničkim izborima glasaju za kandidata kojeg list smatra boljim. To je decenijama važilo i za liberalni list „Vašington post“. On je uvek podržavao kandidate Demokratske stranke. Ovoga puta, međutim, Kamalu Haris nisu podržali.

Džef Bezos, osnivač „Amazona“ i vlasnik „Vašington posta“ Foto: picture alliance/zz/Dennis Van Tine/STAR MAX/IPx

Hauard Kurc, medijski stručnjak desno orijentisane televizije Foks njuz i nekadašnji novinar „Vašington posta“, kaže da je to „ tipičan primer kukavičluka, klasičan slučaj podvijanja repa“. To se odnosi na milijardera Džefa Bezosa, osnivača „Amazona“ i vlasnika „Vašington posta“. Naime, on je taj koji je dao uputstvo da se otaj put list ne izjasni za nekog od kandidata.

Umiljava li se Bezos Trampu?

Pritom je redakcija već formulisala komentar u kojem se podržava Haris. Nakon zaustavljanja objavljivanja podrške, više članova redakcije iz protesta je dalo otkaz. Jedan od njih je Robert Kegen. On je za CNN izjavio da je sprečavanje redakcije nadležne za komentare da objavi preporuku za glasanje očito pokušaj Džefa Bezosa da pobere simpatije Donalda Trampa za slučaj njegove pobede.

Tramp je, prema Kegenovim rečima, već zapretio Bezosu da će mu naneti poslovnu štetu. Bezos je takođe vlasnik firme za svemirske letove „Blu oridžin“ (Blue Origin), a ona zavisi od poslova s državom.

Pretplatu otkazuje 200.000 čitalaca

Direktor „Vašington posta“ Vilijam Luis najavio je da taj list više neće čitaocima preporučivati ovog ili onog kandidata na predsedničkim izborima. „Vraćamo se našim korenima“, rekao je Luis.

Predsednički kandidat Republikanaca Donald Tramp Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa/picture alliance

Mnogima je zasmetalo vreme odluke. Tog mišljenja je i bivši glavni urednik „Vašington posta“ Marti Beron. On je za CNN rekao da bi bilo nešto drugo da je odluka pala pre nekoliko godina ili čak pre godinu dana, a ne sada, uoči izbora, kada izgleda da će Tramp možda pobediti. „Ali, 11 dana pre izbora doneti takvu važnu odluku, to je naprosto jako sumnjivo“, smatra Beron.

Očito mnogi to vide na isti način. Od petka je 200.000 čitalaca otkazalo digitalnu pretplatu za „Vašington post“. Televizija NPR navodi da taj broj i dalje raste, pozivajući se na anonimne izvore. Pritom 200.000 pretplatnika čine osam odsto od ukupne prodaje lista.

Bezos: „Verodostojnost redakcije mora da se osnaži“

Očigledno je pritisak postao toliko snažan da se za reč javio i sam Džef Bezos. On je rekao da su promene uvedene da bi se osnažila verodostojnost redakcije, a ne s ciljem zaštite njegovih ličnih interesa. To je Bezos napisao na sajtu „Vašington posta“. Dodao je i da preporuke čitaocima da glasaju za jednog kandidata ostavljaju utisak da list nije nezavisan. Da se to promeni, prema njemu je principijelna i ispravna odluka.

Predsednička kandidatkinja Demokrata Kamala Haris Foto: Paul Sancya/AP/dpa/picture alliance

Bezos je ipak priznao da je vreme objavljivanja odluke uoči izbora loše isplanirano. Da li će to umiriti kritičare? To je upitno. Komentatorka na Foks njuzu Keli Makeneni kaže da za nju ovakva odluka znači samo jedno – uvredu za Kamalu Haris.

I „Los Anđeles tajms“ neće da objavi preporuku

Još jedan ugledan list s tradicijom, „Los Anđeles tajms“, iznenadio je i čitaoce i zaposlene odlukom da ovaj put ne objavi preporuku čitaocima za koga da glasaju. Odluka da se ne objavi podrška kandidatkinji demokrata Kamali Haris pala je svega nekoliko dana posle takve odluke „Vašington posta“.

Vlasnik lista je milijarder u biotehnološkoj branši Patrik Sun-Šiong. Njegova ćerka je izjavila da je razlog proizraelska politika Kamale Haris. Ali, njen otac je odbacio to kao razlog za odluku. I kod tog lista je takav stav doveo do otkazivanja pretplata i odlaska saradnika.