UNRWA: Nek Izrael dokaže optužbe za saradnju s Hamasom

„Mi možemo donekle da pomognemo. I dok je tako, ja nastavljam da radim“, uzvratio je Filipe Lacarini na pitanje DW o njegovoj eventualnoj ostavci. On veruje da i dalje može smisleno da vodi svoju organizaciju – izjavio je generalni sekretar organizacije UN za pomoć palestinskim izbeglicama (UNRWA) nakon sastanka u Briselu s ministrima Evropske unije nadležnim za razvojnu pomoć.

Izraelski ministar spoljnih poslova Izrael Kac pozvao je Lacarinija prošlog vikenda da podnese ostavku. Vojska njegove zemlje objavila je da je ispod glavnog sedišta UNRWA u Pojasu Gaze pronašla tunel radikalno-islamističkog Hamasa. Lacarini je izjavio da on ništa ne zna o tim tunelima.

Ali, kako je napomenuo u Briselu, od početka izraelske vojne operacije u Pojasu Gaze gotovo 200 zgrada te organizacije UN koristili su i Hamas i izraelska vojska za vojne svrhe. Prilikom ispaljivanja granata na ustanove te organizacije UN – što možda nije bilo namerno – poginule su hiljade ljudi, rekao je on. Nakon završetka rata protiv Hamasa, koji EU, SAD i neke druge zemlje smatraju terorističkom organizacijom, to mora biti u svakom slučaju istraženo, naglasio je Lacarini.

Filipe Lacarini u Briselu uočio ministarskog sastanka EU: „Nastavljam dalje“ Foto: Johanna Geron/REUTERS

Nakon Hamasovog napada na izraelske civile od 7. oktobra prošle godine, Izrael je pokrenuo veliku odbrambenu vojnu operaciju.

Lacarini je pozvao Izrael da internom istražnom odboru Ujedinjenih nacija podastre dokaze da je 12 saradnika UNRWA radilo za Hamasove teroriste ili da su čak učestvovali u terorističkim napadima na Izrael. „Do sada za to nema dokaza“, kaže Lacarini. Tih 12 saradnika otpušteno je zbog težine optužbi, a ne na temelju dokaza, kaže on.

Izrael smatra da se Hamas infiltrirao u UNRWA

Jedan izraelski diplomata izjavio je za DW u Briselu da upletenost saradnika UNRWA u Hamasove aktivnosti ukazuje na to da se Hamas masovno infiltrirao u tu organizaciju UN. Zato kaže da mora biti istraženo koliko su teroristi zloupotrebljavali infrastrukturu UNRWA u Pojasu Gaze. To uključuje i zgrade škola. Izraelska vlada ujedno pozdravlja odluku brojnih država koje su odlučile da obustave isplatu pomoći UNRWA, rekao je on.

Nova sredstva za UNRWA?

Isplatu novca za UNRWA obustavili su Sjedinjene Države, Nemačka i Evropska komisija – tri najveća donatora koji su godišnje zajedno uplaćivali oko 600 miliona dolara. Krajem meseca je rok za nove uplate.

UNRWA distribuira hranu u Rafi (u januaru): a donacije se obustavljaju Foto: Abed Rahim Khatib/Anadolu/picture alliance

Iz izjave visokog predstavnika EU za spoljnu politiku Žozepa Borelja može se naslutiti da će novac biti ponovo uplaćivan. Uslov za to je bilo pokretanje istrage, a ne njen završetak: „Svima nama je jasno da se takva istraga ne može sprovesti za 20 dana“, izjavio je Borelj u Briselu. „Istraga će trajati sve dok bude bilo potrebno, ali u međuvremenu ljudi moraju da jedu, moraju da idu kod lekara.“ Svakog dana 30.000 ljudi potraži lekarsku pomoć, rekao je Borelj.

Na sastanku u Briselu učestvovao je i državni sekretar u nemačkom Ministarstvu za razvojnu pomoć Johen Flazbart. I iz njegove izjave može se naslutiti da će Nemačka i dalje finansirati organizaciju UN za pomoć palestinskim izbeglicama. „Nesporno je da Nemačka potpuno stoji na strani Izraela, ali moramo prihvatiti da su trenutno u neizmernim nevoljama nedužni ljudi, Palestinci, oni koji nemaju nikakve veze s Hamasom.“

Nemački državni sekretar Flazbart: „UNRWA je nezamenljiva“ Foto: DW

Te nevolje se mogu ublažiti samo uz pomoć UNRWA, koji tamo deluje već 75 godina, kaže Flazbart. „Istovremeno, kažem da se rad UNRWA u Pojasu Gaze trenutno ne može nadomestiti. Ljudi u velikom broju umiru. Neophodna je pomoć, ljudska pomoć.“

Odbor UN proverava delovanje UNRWA

Jedan nezavisni odbor pod vođstvom bivše francuske ministarke spoljnih poslova Katrin Kolona po nalog Ujedinjenih nacija trenutno proverava način rada UNRWA. Njene preporuke trebalo bi da budu gotove do sredine aprila. Šef UNRWA Lacarini najavio je da će te preporuke odmah sprovesti u delo.

Visoki predstavnik EU za spoljne poslove Borelj (u sredini): „Ljudi moraju da jedu“ Foto: Johanna Geron/REUTERS

Ali, izraelskoj vladi to nije dovoljno, stavio je jasno do znanja jedan njen diplomata u Briselu. Vlada u Jerusalimu predlaže da se humanitarnu pomoć Palestincima pruža na drugi način – recimo preko Programa UN za hranu ili preko Međunarodnog crvenog krsta.

Borelj za obustavu isporuke oružja Izraelu

Izraelska vlada već duže zahteva ukidanje UNRWA, kaže Borelj. Ali, on je za nastavak podrške toj organizaciji. Njen rad se jednostavno ne može nadomestiti s obzirom na katastrofalno stanje tamošnjeg stanovništva, kaže on. Uprkos razlikama u mišljenjima između pojedinih članica EU, utisak je da „nema alternative što se tiče pomoći Palestincima“, kaže Borelj.

Brojni mrtvih zbog izraelske vojne operacije su nepodnošljivi, a postupci izraelske vojske u međuvremenu su neproporcionalni, kaže Borelj. Tako to vide i Sjedinjene Države, smatra on. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu nikoga ne sluša, on govori o evakuaciji Palestinca iz Rafe, kaže Borelj. „Evakuacija? Gde? Na Mesec?“ – ljutio pita visoki predstavnik EU za spoljnu politiku, dodajući da milion i 400.000 ljudi na jugu Pojasa Gaze stoji u slepoj ulici. Saterani su do zida.

Američkoj vladi i vladama EU koje se sada žale da je broj mrtvih civila u Pojasu Gaze nepodnošljiv, Borelj je preporučio da obustave isporuke oružja Izraelu. „Moramo više da uradimo, a ne samo da izražavamo zabrinutost“, kaže. Poziv terorističkoj organizaciji Hamas da obustavi svoja borbena dejstva i tako zaustavi umiranje Palestinaca nije se mogao čuti od visokog predstavnika EU za spoljnu politiku.