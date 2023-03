Ukrajinsko-kineski odnosi: blagi tonovi prema Pekingu

Ukrajinska diplomatija ponekad je gruba. Bez obzira na to da li je reč o sporim isporukama oružja ili dobrim ekonomskim vezama sa Rusijom, ukrajinska vlada se ne usteže da oštro kritikuje čak i zemlje-partnere, ako smatra da je to potrebno. No, drugačije zvuče izjave koje se sada mogu čuti o Kini, najvažnijem partneru Rusije.

„Želim da verujem da Kina stoji na strani pravednog mira. To znači: na našoj strani – a to mi je važno. I želim da verujem da Kina neće isporučivati nikakvo oružje Rusiji.“ Tako dobronamerno je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prokomentarisao takozvani kineski mirovni plan iznet na prvu godišnjicu ruskog napada na Ukrajinu.

To je dokument u 12 tačaka koji je njegov savetnik Mihajlo Podoljak na Tviteru odbacio kao „nerealan“, dok je ruski predsednik Vladimir Putin taj plan ocenio kao „temelj za mirovno rešenje“.

Ukrajina, međutim, ima svoj sopstveni mirovni plan. „Pozvali smo Kinu da učestvuje u našoj mirovnoj formuli. Mi pozivamo na dijalog i čekamo Vaš odgovor“, izjavio je Zelenski.

Si Đinping i Vladimir Putin u Moskvi 21. marta 2023. Foto: Sputnik/Mikhail Tereshchenko/Pool via REUTERS

„Ne terati stvar do krajnjih granica“

Dobro je što je Kina uopšte počela da govori o Ukrajini, rekao je Zelenski još u februaru. Zbog moguće uloge posrednika, za Ukrajinu je dobro da prema Kini govori blago, ocenio je ukrajinski politikolog Volodimir Fezenko govoreći na jednoj ukrajinskoj televiziji.

„Za nas Kina ostaje jedan od najvažnijih trgovinskih partnera, kao i za brojne druge zemlje, uključujući i SAD. Zato bi trebalo izbegavati ekstreme. Nije potrebno terati stvari do krajnjih granica.“

Ukrajina izvozi kukuruz, biljno ulje, železnu rudu

Pre početka ruske agresije na Ukrajinu, Kina je bila jedan od najvažnijih ukrajinskih trgovinskih partnera. Prema podacima OEBS-a, Ukrajina izvozi u Kinu pre svega kukuruz, biljno ulje i železnu rudu, a iz Kine uvozi kućne potrepštine, robu piroke potrošnje i električne aparate. Ipak, Rusija je daleko veći trgovinski partner Kine u odnosu na Ukrajinu.

Ukrajina izvozi u Kinu kukuruz, biljno ulje... Foto: dpa/Ukrinform/picture alliance

Glavni cilj Ukrajine zato je jasan, kaže Ivan Us iz Nacionalnog instituta za strateška istraživanja. Najveći interes Ukrajine trenutno jeste da Kina i dalje ne isporučuje nikakvo oružje Rusiji. „Da, ona podržava Rusiju na rečima – ali to su samo reči“, kaže Us. Vojna pomoć do sada nije dogovorena. „Ukrajina ne želi da se dogodi nešto što bi moglo da promeni poziciju Kine.“

Uticaj Pekinga na Moskvu ne sme se ignorisati, ocenjuje Us. Zato će Ukrajina i dalje nastojati da uveriti svetsku silu Kinu u svoju poziciju.

Ipak, postoji opasnost da Kina pojača svoju pomoć Rusiji, ako se Ukrajina o Kini izjasni sa više kritika, citira magazin „Politiko“ predsednika Odbora za spoljnu politiku ukrajinskog parlamenta. Zato se može očekivati da tonovi iz Kijeva prema Pekingu neće postati grublji.

aj (ard)

