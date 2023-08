Ukrajina: talas smena u regrutnim centrima

Nakon kontrola sprovedenih širom Ukrajine, trebalo bi da budu smenjeni svi šefovi regionalnih centara za regrutaciju. Ko dolazi na njihovo mesto i da li to može da u budućnosti spreči korupciju?

„Smenjujemo sve regionalne vojne komesare. Ovaj sistem moraju da vode ljudi koji tačno znaju šta je rat i zašto korupcija u ratu predstavlja izdaju. Borci koji su bili na frontu ili više ne mogu u rovove jer su izgubili zdravlje ili ekstremitete, ali su zadržali svoje dostojanstvo – njima se može poveriti sistem regrutovanja“, rekao je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu, na kojoj je donesena ta odluka.

Njoj je prethodila revizija u kancelarijama za regrutaciju u raznim regionima zemlje. Prema podacima Državnog tužilaštva, protiv tamošnjih službenika otvoreno je 112 krivičnih predmeta, u 33 slučaja izražena je sumnja, a protiv 15 osoba podnesene su i tužbe.

Nezakonito bogaćenje?

Poslednjih nedelja Ukrajinu je potreslo više skandala u koje su umešani rukovodioci regionalnih centara za regrutaciju. Bivši vojni komesar Odese Jevhen Borisov osumnjičen je tako za nezakonito i milionsko bogaćenje, i kršenje zakona o služenju vojnog roka. Novinari su otkrili da su od početka rata bliski rođaci Borisova kupovali luksuzne nekretnine u Španiji i skupe automobile. Nakon što je to objavljeno, Borisov je otpušten, optužen i uhapšen.

Provera regionalnih centara otkrila je, između ostalog, i da je vojni komesar u Zakapartskoj oblasti koristio vojnike za građevinske radove na njegovom privatnom imanju. A u Rivneu je šef centra čak zlostavljao podređene. Uhapšen je i rukovodilac centra u Donjecku, na istoku Ukrajine jer je svoje bliske podređene slao u brigadu, ali oni nikada nisu učestvovali u borbenim akcijama, a za to su bili plaćeni. U gotovo stotinu provera u centrima za regrutaciju u Kijevu i deset drugih regiona pronađeni su dokazi o prodaji lekarskih uverenja koje dokazuju invaliditet.

Sumnje opozicije

Opozicija u ukrajinskom parlamentu u međuvremenu poziva predsednika da javno objavi kriterijume za smenu vojnih komesara. Irina Heračenko iz poslaničke grupe „Evropska solidarnost“ poručuje sledeće: „Ako su svi oni uzeli mito i bavili se nezakonitim radnjama, onda ne samo da moraju da budu otpušteni, već i uhapšeni“, napisala je Heračenko na Telegramu.

Stranka predsednika „Sluga naroda" ima većinu u ukrajinskom parlamentu

Zelenski je u međuvremenu obećao da će hapšenja biti – ali ne u svim slučajevima. „Službenici koji brkaju epolete s favorizovanjem sigurno će biti izvedeni pred sud“, rekao je predsednik. On je ujedno istakao da bi oni koji su otpušteni, a protiv kojih nema dokaza o krivičnom delu ili o prekršaju, „trebalo da odu na front i tamo dokažu svoje dostojanstvo ako žele da zadrže čin“.

Stručne procene

„Javnost želi smene vojnih komesara, a Zelenski to uspešno sprovodi“, ocenjuje politikolog Volodimir Fesenko iz ukrajinskog Centra za primenjena politička istraživanja Penta. Prema njegovim rečima, predsednik se sada okreće ljudima s ratnim iskustvom, a oni bi trebalo da postanu „moralni čuvari protiv korupcije u sistemu“. Ipak, Fesenko ukazuje: „Čak i za nove ljude, iskušenja u sistemu će biti velika. Reč je o unosnim pozicijama, jer mnogi ljudi pokušavaju da plate, pa da ne moraju da idu u rat.“

„Smena vojnih komesara je neophodna, ali ne svih u isto vreme“, ocenjuje Hlib Kanaveskij iz antikorupcijskog centra „Stejt voč“. To bi, ukazuje, „usporilo sistem regrutacije za najmanje tri meseca, jer je potrebno da se novi rukovodioci snađu na tim mestima. Zamena svih starih rukovodilaca donosi kratkoročnu korist, jer predsednik ispunjava želju za pravdom, ali ako sistem izgubi toliko službenika u isto vreme, onda se to negativno odražava na njihov rad.“

Prema mišljenju Kanaveskija, nije dovoljno samo zameniti ljude, zato što će novi završiti u istom, korumpiranom okruženju. Najpre bi, kaže, trebalo sprovesti interne provere i aktivirati antikorupcijske mere kako bi sistem, nakon kadrovskih promena, počeo da funkcioniše transparentno.

Ljubov Halan iz Centra za ljudska prava „Princip“, koji pruža pravnu pomoć vojnicima, smatra da se protiv korupcije, čak i među novim rukovodiocima, može boriti samo transparentnošću. „Ne sme se delovati od slučaja do slučaja. Sistem bi trebalo reformisati, jer on u velikoj meri utiče na percepciju društva o mobilizaciji, ali i na raspoloženje ljudi koji se već bore. Dok se jedni izvlače (od vojne obaveze) za male pare, drugi leže u rovovima. To je nečuveno, nepravedno i narušava poverenje u državu“, kaže Halan.

Prema njenim rečima, u sistemu regrutacije potrebno je da postoji efikasno elektronsko upravljanje dokumentima. Registar vojnih obveznika trebalo bi uskladiti s drugim elektronskim registrima kako bi se suzbila korupcija. „Mi kao civilno društvo želimo sistemske, ali i kadrovske promene. Može biti dobrih kadrova, ali može biti i loših. A ponekad su i dobri ljudi na određenim mestima skloni da promene svoja etička uverenja“, kaže Halan.

Ideja je da se mesta u regrutnim centrima popune vojnicima koje će prethodno proveriti tajna služba

Šef ukrajinske Nacionalne agencije za suzbijanje korupcije, Oleksandr Novikov, takođe smatra da sistem mora biti promenjen. Promena osoblja u regrutnim uredima nije dovoljna, jer će se, kaže i on, novi integrisati u postojeći sistem. „Na kraju ćemo opet dobiti korupciju“, rekao Novikov.

Njegova agencija je, kaže, napravila plan za borbu protiv korupcije, posebno kada je reč o prelasku granice ukrajinskih građana. „Najviše zloupotreba u regrutnim centrima odnosi se na potvrde o nesposobnosti za vojnu službu. One omogućavaju napuštanje zemlje“, ukazuje Novikov. Prema njegovom planu, trebalo bi promeniti pravila o prelasku granice i izdavanju odgovarajućih dokumenata. Baze podataka granične službe i baze podataka regrutnih centara trebalo bi da budu uvezane. To bi, smatra, obezbedilo transparentnost čitavog procesa.

