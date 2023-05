Uhapšen osumnjičeni za masovno ubistvo

Osumnjičeni za masovno ubistvo kod Mladenovca je uhapšen. Ubijeno je osam, a ranjeno 13 ljudi. To je bio „teroristički napad“, ocenjuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On najavljuje „potpuno razoružavanje Srbije“.

Kako prenose mediji u Srbiji, osumnjičeni za masovno ubistvo u selima oko Mladenovca U.B. (2002) uhapšen je u naselju Grošnica u okolini Kragujevca. U pucnjavi je ubijeno osam, a ranjeno 13 ljudi.

Muškarac je iz automatskog oružja najpre pucao na grupu ljudi u selu Dubona kod Mladenovca, 50 kilometara jugoistočno od Beograda, preneli su mediji u Srbiji. Napadač je zatim pucao i u selima Malo Orašje i Šepšin.

Potom je pobegao s lica mesta, a policija je pokrenula masovnu poteru.

Vučić: „Teroristički napad“

Kako prenose mediji, ljudi na koje je pucano sedeli su na klupi u centru sela Dubona, a izvršilac je pucao na njih iz automobila. Prema nepotvrđenim izveštajima, među žrtvama su jedan policajac i njegova sestra. Motiv napada za sada nije poznat.

„Noćašnji napad je bio teroristički napad“, izjavio je na vanredno sazvanoj konferenciji za novinare, predsednik Srbije Aleksandar Vučić. I dodao: „Zlikovac je uhapšen i on iz zatvora izaći neće.“

Vučić je izrazio je saučešće rodbini i prijateljima „zločinački ubijenih ljudi na teritoriji Mladenovca i Smedereva“.

Predsednik je najavio i uvođenje novih mera: hiljadu policajaca više nego do sada biće angažovano u obezbeđenju škola. On očekuje da će to u velikoj meri smanjiti vršnjačko nasilje u školama.

Ujedno je najavio i izmene Zakona o oružju i municiji kojima se pooštrava nošenje i držanje kratkog oružja. „Izvršićemo potpuno razoružavanje Srbije“, rekao je Aleksandar Vučić.

Srbiju je u sredu 3. maja potresao masakr u jednoj beogradskoj osnovnoj školi. Trinaestogodišnji učenik je ubio osam drugova iz škole i čuvara. Policija ga je potom privela.

