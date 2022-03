U Nemačku dnevno stiže najmanje 10.000 izbeglica - Britanija primila ukupno 50

U Nemačkoj je do sada registrovano 50.294 izbeglica iz Ukrajine navodi Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova. Portparol ministrstva kaže da su mnogi registrivani na železničkim stanicama, posebno u Berlinu. Većina ljudi putuje sa biometrijskim pasošem i stoga mogu slobodno da se kreću u Nemačkoj 90 dana. Nije moguće prognozirati koliko će ljudi doći u Nemačku, rečeno je iz Ministarstva.

Berlin danas takođe očekuje 10.000 ukrajinskih izbeglica Berlin očekuje da će desetine hiljade ljudi doći u prestonicu i ove nedelje.

„Kao i poslednjih dana, i danas očekujemo oko 10.000 ljudi", rekla je gradonačelnica Berlina Franziska Gifaj listu „Tagesšpigel". Berlin ne može sam, neophodna je pomoć savezne Vlade. „Sada se radi o satima - kako bi mogli da nastavimo da pomažemo ljudima kako treba", rekla je političarka SPD.

Berlin je primio desetine hiljada izbeglica u poslednjih nekoliko dana. Samo u subotu bilo ih je više od 11.000.

„Toliko ljudi trenutno stiže ovde da čak nema dovoljno autobusa i vozača autobusa da ih distribuira u druge pokrajine", rekla je Gifaj. Prema njenim rečima, izbeglice iz Ukrajine će biti smeštene i u hotelima. Mnogi hotelijeri svoje krevete nude dobrovoljno. „Želimo da to iskoristimo", rekla je Gifaj.

Savezni zavod za migracije i izbeglice hoće u ponedeljak da počne da distribuira ljude autobusima u druge savezne pokrajine. Osoblje tog zaovda bi takođe trebalo da stigne da pomogne u registraciji Ukrajinaca.

Gde beže Ukrajinci

Britanija od izbeglica iz Ukrajine traži da podnesu zahtev za vizu

Britanska Vlada je izložena sve većim kritikama zbog tretmana ratnih izbeglica iz Ukrajine. Prema Ministarstvu unutrašnjih poslova u Londonu, do nedelje je izdato samo oko 50 viza za Ukrajince. To je manje od jedan odsto svih do sada podnetih prijava.

„Suviše je to sporo. Previše prepreka za očajne porodice", napisala je poslanica Laburističke partije Ivet Kuper na Tviteru.

Kritike stižu i iz same vladajuće stranke: „To svakako nije uspeh", rekao je za radio LBC Tom Tugendhet, predsednik Komiteta za spoljne poslove u Donjem domu britanskog parlamenta i poslanik Torijevaca.

Mora se obezbediti da Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovede obećanje da će primiti izbeglice iz Ukrajine.

pročitaje: Rat u Ukrajini

Za razliku od zemalja EU, Velika Britanija ne želi da primi Ukrajince bez ograničenja. Ulazak u zemlju doyovljen je samo onima koji već imaju rođake u Velikoj Britaniji. Formalnosti izazivaju poteškoće mnogim izbeglicama.

Žerar Darmanin

Francuski ministar unutrašnjih poslova Žerar Darmanin optužio je u nedelju Britance za „nedostatak humanosti”. Oko 150 Ukrajinaca koji su želeli da preko Lamanša stignu do rodbine u Velikoj Britaniji britanska strana je zamolila da prvo podnesu zahtev za vize u Parizu ili Briselu, rekao je Darmanin.

dr(ard)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.