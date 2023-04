Turska: Zemljotres uništio mnoge gastarbajterske snove

Prva generacija gastarbajtera je slala i do dve trećine prihoda svojoj porodici koja je ostala u Turskoj. Kada su mnogi od njih ostali u Nemačkoj duže nego što su planirali, doveli su porodicu, uzimali su povoljne kredite, štedeli i gradili kuće u Turskoj. Prema jednoj anketi trećina ljudi turskog porekla smatra i Tursku i Nemačku svojim zemljama. Pola njih kaže da je u Nemačkoj kod kuće, a druga polovina smatra da su to ipak samo u Turskoj.

Mnogi od tih ljudi su izgubili svoje rođake i prijatelje u katastrofalnom zemljotresu početkom februara. A mnogi i imovinu, i snove vezane za domovinu.

Bračni par Čoplju, Lejla i Tahsin, 30.03.2023. Foto: Privat

Lejla Čoplju je imala san o životu u sopstvenoj kući u Turskoj, a taj se san srušio za nekoliko minuta. Njoj je 48 godina, rođena je u nemačkom gradu Gelzenkirhenu. Muž joj je iz Adijamana, jednog od turskih gradova koji su teško pogođeni zemljotresom.

Tahsin Čoplju preselio se u Nemačku pre tri decenije kada su se on i Lejla venčali. Pre nekoliko godina kupili su kuću u Adijamanu. Hteli su, kao i mnogi ljudi turskog porekla koji radni vek provode u Nemačkoj, da starost provedu u Turskoj kod svojih. U kuću su uložili sve što su uštedeli.

A onda je 6. februara u području Adijamana zemlja počela da se trese. Kuća porodice Čoplju je teško oštećena i mora se srušiti. Tamo više nemaju gde da se vrate. Tahsin Čoplju je izgubio svaku nadu:

„Čak i kada bismo hteli da kupimo novu kuću, nemamo dovoljno para za to. Život u Nemačkoj je postao skup, ne možemo da kupimo novu kuću. Sav novac koji smo uštedeli svih ovih godina nestao je." Do sada nisu dobili nikakvu pomoć. Ali na to i ne računaju.

Kažu da su znali za moguću opasnost od zemljotresa kada su kupovali kuću. Ali niko nije očekivao ovakvu katastrofu. Nisu bili osigurani. Odustali su od plana da se trajno vrate u Tursku.

Ne postoje tačni podaci koliko ljudi se nalazi u sličnoj situaciji. Ali smo čuli za sudbine starijih Turaka koji žive u Nemačkoj, a potreban im je prihod od iznajmljivanja nekretnine u Turskoj da bi normalno živeli. Tog prihoda sada više nema. Retko ko želi da govori za medije o svojoj muci.

Ko da govori o tome kod toliko mrtvih? Prema zvaničnim podacima u zemljotresu je život iztgubilo 50 000 ljudi. Verovatno je ta brojka veća jer mnoga tela još uvek nisu pronađena.

Kuća okuplja porodicu, ma gde da bila

Posećujemo u Berlinu porodicu Čoban. Oni su iz antakijske oblasti koja je skoro potpuno uništena u zemljotresu. Njihova dvadesetogodišnja ćerka Alisija je rođena u Berlinu, ali zavičaj svojih roditelja doživljava kao „čarobno mesto“ gde rastu masline koje su posadili preci. Cela porodica leti ide tamo na berbu maslina.

Kod rođaka na berbi maslina Foto: privat

Njihova kuća u selu kod Antakije – antičke Antiohije – ima samo nekoliko pukotina. Prepustili su je na korišćenje porodici koja je ostala bez kuće. Ići će i ove godine u zavičaj, smestiće se kod rođaka. Imali su i stan u Antakiji koji je uništen u zemljotresu. Kažu da ih ni jedna vlast ili osiguravajuće društvo nisu upozorili na mogućnost velikog zemljotresa.

Porodica Čoban nije izgubila samo stan. Dve godine radili su na otvaranju svog keteringa. Skoro sva hrana je proizvođena na njihovom seoskom imanju u Turskoj. Kontejner je već bio spreman u lučkom gradu Iskenderunu. Ali zemljotres je izazvao požar u luci u kojem je roba u kontejneru jako oštećena.

Džan Čoban ipak kaže: "Moramo da izađemo na kraj sa ovim. Život je važniji od kuće ili robe." Planiraju da tamo što pre opet kupe kuću ili stan.

Antakija, nedelju dana posle zemljotresa Foto: Diego Cupolo/NurPhoto/picture alliance

Dijaspora i predstojeći izbori

U Turskoj se 14. maja održavaju parlamentarni i predsednički izbori. Do sada su Turci u inostranstvu bili sigurno glasačko telo za vladajuću stranku AKP. Ali posle zemljotresa to više nije tako izvesno. Mnogi birači u Nemačkoj primetili su koliko je slabo organiziovana pomoć žrtvama zemljotresa.

Čobanovi danima posle zemljotresa nisu mogli da veruju šta se događa. Njihovi su ih stalno obaveštavali porukama iz Antakije. Videli su ljude koji su se danima zatrpani borili da prežive, a nije bilo pomoći. Kažu da je vojska obezbeđivala banke i vladine zgrade. "Možda će ljudi sada, uoči izbora otvoriti oči i glasati za lepšu, demokratskiju Tursku", rekla je gospođa Čoban.

Porodica Čoplju ni do sada nije podržavala tursku vladu, a posle zemljotresa se izgubili svaku iluziju.

