Turska i zalivske države: komplikovani odnosi

Turski predsednik Erdogan od ponedeljaka do srede je u poseti Saudijskoj Arabiji, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Potreban mu je novac za sanaciju poljuljane ekonomije.

„Tokom naše posete imaćemo priliku da lično razgovaramo o podršci koju ove tri zemlje žele da pruže Turskoj", rekao je Redžep Tajip Erdogan pred put i dodao da su tri zemlje već najavile ulaganja u Tursku i izrazio nadu da će konačno dogovor će biti postignut tokom posete.

Turska se nada direktnim investicijama u vrednosti od oko 10 milijardi evra, rekli su visoki turski zvaničnici novinskoj agenciji Rojters. Oni takođe procenjuju da je Turskoj na duži rok potrebna ukupna investicija od 25 do 30 milijardi dolara.

Radi se o novcu

Inflacija u Turskoj je visoka, turska lira ima rekordno nizak kurs, a državnu potrošnju je već nemoguće obuzdati.

Zato se bolji odnosi sa bogatim zalivskim državama smatraju odlučujućim za oporavak privrede, a samim tim i za konsolidaciju Erdoganove vlasti. Oni su već pomogli da se kriza obuzda kratkoročno. S jedne strane, tzv uz valutnu zamenu u kojoj su preuzeli turske lire i dali čvrstu valutu vladi u Ankari. Time je privremeno zaustavljen pad kursa lire. S druge strane, to su direktna plaćanja u turski državni budžet.

Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati su Turskoj stavili na raspolaganje 20 milijardi dolara kao deo valutne razmene. Saudijska Arabija je u martu uplatila 5 milijardi dolara turskoj centralnoj banci da pomogne turskoj ekonomiji.

Turska je u poslednjih nekoliko decenija prošla sve moguće faze u odnosima sa ova tri bogata suseda: od rivalstva preko prekida svih veza do popuštanja tenzija. Nedavno je došlo do zbližavanja.

Turska i Katar – dobri odnosi

Tokom ozbiljne diplomatske krize, 2014. godine, Turska je podržala Katar. U to vreme su Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija želeli da politički izoluju Katar zbog njegove navodne bliskosti sa Iranom i radikalnim islamističkim grupama. Diplomatski sukob je eskalirao i doveo do toga da je Katar bio pod sankcijama tri i po godine od juna 2017. do januara 2021. Ali Turska je nastavila da šalje hranu, vodu i lekove čak i u tom periodu.

Katar se odužio političkom podrškom i investicijama u Turskoj. Od 2016. do 2019. katarske investicije u Turskoj porasle su za 500 odsto.

Stručnjaci iz holandskog istraživačkog centra Clingendael objašnjavaju da Turska nudi Kataru „zaštitu koja mu je potrebna za održavanje nezavisne spoljne politike koja može da se odupre pritisku Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata." A za Tursku je ovo partnerstvo prilika da ostvari „svoju težnju ka blagom vodećem položaju u sunitskom svetu”.

Finansijsko prijateljstvo sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima

Diplomatski odnosi Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata znatno su narušeni kada je Ankara stala na stranu Katara. Ali kada je Katar ponovo primljen u okrilje zalivskih država 2021, odnosi Turske sa bivšim protivnicima su se takođe poboljšali.

Tri dana nakon Erdoganove izborne pobede u maju, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati potpisali su trgovinski sporazum koji bi mogao dostići vrednost od oko 40 milijardi dolara u narednih pet godina.

Turska i Saudijska Arabija – burni odnosi

„Turska i Saudijska Arabija su uvek bile važni regionalni konkurenti koji su se borili za uticaj i liderstvo", napisala je Sinem Čengiz sa Univerziteta Katar.

Tokom tzv Arapskog proleća Turska je stala na stranu protivnika vlasti u nekim zemljama – na primer u Siriji. Saudijska Arabija, kao i druge zalivske države, strahuju da bi „Turska mogla imati agresivne namere i pokušati da se meša u unutrašnje stvari drugih zemalja i da proširi svoj uticaj u arapskom svetu", objasnio je Šaban Kardaš, profesor međunarodnih studija u Ankari.„One su u tome videle neku vrstu neoimperijalističkog početka i odlučili da Tursku posmatraju kao destabilizujući element".

Činjenica da se Turska sve više etablira kao lider islamskog sveta naljutila je Rijad. Ovu ulogu tradicionalno ima Saudijska Arabija, koja se smatra globalnim liderom sunitsko-muslimanske zajednice.

Uprkos dugogodišnjem rivalstvu, odnosi Rijada i Ankare su se nedavno poboljšali. Saudijska Arabija, najveća ekonomija među zalivskim državama i jedna od najbogatijih nacija na svetu, zna da ekonomski odnosi sa Turskom otvaraju velike mogućnosti za obe zemlje.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.