Tramp u slučaju reizbora: diktator na samo jedan dan?

Tramp je često pretio „odmazdom“ ako bi se vratio u Belu kuću. A sada je objasnio: neće, kaže, postati diktator – „osim prvog dana“. Bajden za to vreme poručuje: Tramp želi da uništi demokratiju.

Bivši američki predsednik Donald Tramp, kako je sam rekao, neće postati diktator ako bude ponovo izabran – osim prvog dana svog mandata. „Ne. Ne. Osim prvog dana“, odgovorio je Tramp u emisiji Foks njuza na pitanje da li će postati „diktator“ ako pobedi na izborima u novembru sledeće godine. On bi, objašnjava, prvog dana iskoristio svoja predsednička ovlašćenja da zatvori granicu sa Meksikom i proširi bušenje nafte.

Tokom uživo emisije, od Trampa se dva puta zatražilo da demantuje da će zloupotrebiti moć kako bi se osvetio političkim protivnicima, a ukoliko ponovo uđe u Belu kuću.

Upozorenja s više strana

Tramp želi da osvoji drugi mandat na mestu predsednika SAD i mogao bi da se ponovo kandiduje protiv aktuelnog predsednika iz redova Demokrata Džozefa Bajdena. Tramp je često svojim političkim protivnicima pretio „odmazdom“ ako ponovo dođe na vlast.

Neposredno posle emisije Foks njuza, menadžerka Bajdenove kampanje Džuli Čavez Rodrigez je izjavila: „Donald Tramp nam je tačno rekao šta će da uradi ako bude ponovo izabran, a večeras je rekao da će biti diktator prvog dana. A Amerikanci treba da mu veruju.“

Bajden je više puta upozoravao da Tramp predstavlja pretnju demokratiji i da bi drugi Trampov mandat mogao da uvede SAD u, kako je rekao, do sada neviđenu i opasnu eru američke autokratije.

Upozorenja međutim stižu i od Republikanaca: bivša kongresmenka te stranke Liz Čejni, koja je otvoreno kritikovala Trampa i vodila istragu o napadu na Kapitol, izjavila je ove nedelje da je Trampova diktatura „veoma realna pretnja“, ako bude ponovo izabran.

Bajden se kandiduje – zbog Trampa

Predsednik Bajden je u međuvremenu objasnio da je i njegova kandidatura za predsedničke izbore 2024. povezana s Trampovom. „Nisam siguran da bih se kandidovao u slučaju da se Tramp ne kandiduje“, rekao je 81-godišnjak na jednom skupu na kojem su prikupljana sredstva za kampanju.

„Ne možemo mu dozvoliti da pobedi“, naglasio je Bajden, dodajući da je na izborima sledeće godine u pitanju američka demokratija – zato što Tramp i njegove pristalice žele da „unište“ demokratske institucije, upozorio je aktuelni predsednik.

Predsednik SAD Džozef Bajden Foto: Stephanie Scarbrough/AP Photo/picture alliance

„Odmazda“ i „gamad“

Tramp je sam sebe tokom predizborne kampanje opisao kao inkarniranu „odmazdu“ svojih pristalica, a kada je reč o njegovim političkim protivnicima, obećao je da će iskoreniti „gamad“ iz zemlje ako se vrati u Belu kuću, podsetio je predsednik Bajden.

Pored toga, kako je rekao, njegov prethodnik je bio „jedini poraženi kandidat“ u istoriji SAD koji nije priznao rezultate izbora. Kada su Trampove pristalice 6. januara 2021. upale na Kapitol, on je pratio dešavanja na televiziji u trpezariji pored Ovalne sobe i „gledao kako prete njegovom sopstvenom potpredsedniku“, podsetio je Bajden.

Trampov zamenik Majk Pens, u to vreme u ulozi predsednika Senata, nadgledao je tog dana u Kongresu overu Bajdenove izborne pobede.

Tramp traži osvetu

Američki predsednik je pohvalio „moćan glas“ bivše republikanske kongresmenke Liz Čejni koja je upozorila da će SAD „upasti u diktaturu“ ako se Tramp vrati u Belu kuću.

Bajden je porazio Trampa na predsedničkim izborima 2020. godine, ali on sve do danas odbija da prizna poraz i širi laž o izbornoj prevari. Kao rezultat toga, on mora i da odgovara na sudu u nekoliko krivičnih predmeta, što je presedan u istoriji SAD.

Prošle godine je, smatraju neki, čak pozvao na podrivanje ustava. Na društvenoj mreži čiji je on suosnivač napisao je: „Ogromna prevara ove prirode i veličine omogućava ukidanje svih pravila, propisa i zakona, uključujući i one u Ustavu.“

Starci u trci za Belu kuću

Tramp vodi u anketama među kandidatima Republikanske stranke za nominaciju na predsedničkim izborima i to s velikom razlikom.

S obzirom na Bajdenove godine, kako pokazuju istraživanja, među populacijom SAD javljaju se sve veće sumnje u njegovu sposobnost. Predsednik je nedavno napunio 81 godinu, a njegov mogući protivkandidat Tramp ima 77. Pa ipak, njegova nominacija za kandidata Demokratske stranke i dalje se smatra sigurnom.

Novi predsednik Sjedinjenih Američkih Država biće izabran 5. novembra 2024. godine.

