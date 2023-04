Tramp izveden pred sud: Istorijski dan u Njujorku

Sada je to i ozvaničeno: u SAD je podignuta optužnica protiv bivšeg američkog predsednika. Donald Tramp se pojavio na sudu u Njujorku i nakon što je suočen sa 34 tačke optužnice on se izjasnio da „nije kriv“.

Bio je to istorijski dan u Njujorku. Novinari, snimatelji i fotografi stajali su ispred zgrade suda na Menhetnu od ranih jutarnjih sati. U obližnjem parku okupile su se i pristalice i protivnici bivšeg predsednika. Trampovi zagovornici danima su pozivali na proteste. Međutim, do sukoba, kojih su se mnogi pribojavali nije došlo – između ostalog i zahvaljujući masovnom prisustvu policije. U 13:24 po lokalnom vremenu došao je trenutak, kojeg su svi željno isčekivali: Tramp se pred sud dovezao u crnom terencu u koloni vozila Secret Service. Kratko je mahnuo okupljenima, pre nego što je ušao u zgradu suda.

Protivnici Trampa u Njujorku - Tramp laže sve vreme Foto: Drew Angerer/Getty Images/AFP

Falsifikovao poslovnu dokumentaciju u 34 slučaja

Bivši predsednik je time i formalno bio "u pritvoru". Policija ga je slikala i uzela otiske prstiju. Potom je Tramp otišao u sudnicu, gde je njemu i njegovim advokatima pročitanaoptužnica, što je potrajalo mnogo duže nego što se očekivalo - skoro sat vremena.

„Optužba je glasila da je Tramp, kako se smatra, krivotvorio poslovnu dokumentaciju u 34 slučaja", saopštio je kasnije na konferenciji za novinare okružni tužilac Elvin Breg.

„Prema zakonu države Njujork, falsifikovanje poslovnih zapisa, s namerom da se prikrije drugi zločin, je takođe zločin. U ovom slučaju je baš o tome reč. 34 puta su date lažne izjave, kako bi se prikrio zločin. To su u Njujorku krivična dela, bez obzira ko ih je izvršio", pojasnio je Breg.

A zakoni važe i za bivšeg predsednika. Do sada se u istoriji SAD nijednom nije desilo da neko sa ove najviše političke funkcije bude optužen u krivičnom procesu.

Optužnica se u suštini odnosi na Trampove tajne isplate novca porno zvezdi neposredno pre predsedničkih izbora 2016. – koja je izvršena preko njegovog bivšeg advokata Koena a kasnije deklarisana kao honorar za advokatske usluge. Tramp se tereti da je porno zvezdi Stormi Danijels platio za ćutanje o njihovim odnosima ali i za falsifikovanje poslovnih knjiga, kako bi prikrio ilegalne isplate ženama, koje su tvrdile da je s njima imao vanbračne afere, kako bi ih na taj način ućutkao.

Čitanje optužnice u Njujorku Foto: ANDREW KELLY/REUTERS

„Dokazi će pokazati da je Tramp to učinio kako bi prikrio krivično delo, koji se odnosi na izbore 2016. godine. Tramp, Koen i drugi su se dogovorili 2015. s ciljem da identifiikuju, pokupljuju i suzbijaju negativne vesti o Trampu i na taj način poboljšaju šanse za njegovu pobedu na izborima", rekao je Breg.

On je dodao kako je to u američkoj državi Njujork nedvosmisleno kršenje zakona o izbornoj kampanji, zaključivši: „Novcem, kojim je platio ćutanje, Tramp je potkopao integritet predsedničkih izbora."

U optužnici, koja je kasnije u celosti objavljena, se isto tako navodi da su dva subjekta, uključena u nezakonite radnje, „priznala da su počinila nezakonita dela u vezi sa prevarom. To su Trampov advokat Majkl Koen i firma American Media Inc. (AMI) , koja je vlasnik tabloida Enquirer. AMI je priznala da je navodno platila 30.000 dolara bivšem vrataru Trump Towera da ćuti o onome šta je video. On je tvrdio da ima priču o Trampovom vanbračnom detetu. Navodno je isplaćeno i 150.000 dolara Plejboj-modelu Karen Mekdugal, koja je navodno s Trampom bila u seksualnoj vezi.

Tramp se izjasnio da "nije kriv"

Suđenje Trampu moglo bi početi početkom sledeće godine, rekao je sudija. Bivši američki predsednik je, kako se i očekivalo, izjavio da "nije kriv" po svim tačkama optužnice. Suprotno onome što je najavljeno, nije se obratio novinarima. Ali njegovi advokati su se oglasili. "Nisam očekivao da će se ovako nešto dogoditi u ovoj zemlji protiv nekoga ko je bio predsednik SAD. To je razočaravajuće i tužno. Mi ćemo se boriti protiv toga", rekao je rekao je Tod Blanšhe.

Dočeek Trampa na povratku iz Njujorka Foto: Paul Hennessy/AA/picture alliance

On i njegove kolege sada će verovatno pokušati da odgode proces na saslušanjima koja slede. Nakon istorijskog sudskog ročišta, gde se na nekoliko objavljenih fotografija može videti njegov smrknuti izraz lica, Tramp je odvezen pravo na aerodrom, odakle je privatnim avionom odleteo natrag u Mar-a-Lago, na svoj privatni posed u Palm Biču na Floridi.

