Svetislav Pešić – 30 godina od senzacije sa Nemačkom

Nemačka muška košarkaška reprezentacija je 4. jula 1993. na domaćem parketu osvojila svoju (za sada) jedinu međunarodnu titulu. Nemci su pod dirigentskom palicom Svetislava Pešića postali prvaci Evrope.

Legendarni trener iz Srbije preuzeo je tim Nemačkog košarkaškog saveza (DBB) 1987. – a u tom trenutku, kako kaže, nije znao ni reči nemačkog. Niko tada u Nemačkoj nije zapravo ni znao ko je trener koji je došao iz Jugoslavije. Šest godina kasnije, on je bio najzaslužniji za trijumf Nemaca.

„Početak jedinstvene karijere“

„Bio je to početak jedinstvene karijere tog danas 73-godišnjaka, koji je skupljao titulu za titulom“, piše minhenski list „Zidojče cajtung“ u uvodu opsežnog intervjua objavljenog upravo na 30. godišnjicu uspeha sa nemačkom reprezentacijom.

Slavlje nemačkih igrača nakon osvajanja zlata u Minhenu 1993. Foto: Getty Images/Bongarts/Beate Mueller

Pešić je trenutno selektor reprezentacije Srbije, koju će uskoro predvoditi na prvenstvu sveta u Japanu, Indoneziji i na Filipinima. Tim povodom, nemački novinar pitao ga je kakve šanse na tom turniru imaju Nemci?

Pešić je uveren da nemačka selekcija na prvenstvu sveta može daleko da dogura: „Oni su među favoritima“, rekao je Pešić i ujedno podsetio da su Nemci prošle godine, takođe na domaćem terenu, osvojili bronzu na Evropskom prvenstvu.

„Medalja im je pružila mnogo samopouzdanja i motivacije, to se vidi i po tome da dolaze i igrači iz NBA-lige. Oni će biti još jači nego na prvenstvu Evrope“, naglasio je Pešić.

Nekadašnji trener najboljih nemačkih klubova (Alba Berlin i Bajern Minhen) u tom kontekstu je podsetio na pet nemačkih igrača koji dolaze iz američke profesionalne lige, odnosno na činjenicu da ostali reprezentativci igraju važnu ulogu u košarkaškoj Evroligi:

„Danas ima 30 igrača koji konkurišu za nemački tim, u moje vreme ih je bilo mnogo manje.“ Nakon Svetskog prvenstva u septembru, kaže Pešić, planirano je i okupljanje ekipe iz 1993, odnosno njihovih porodica, kako bi se proslavila godišnjica velikog uspeha.

Da li će Jokić igrati na Svetskom prvenstvu?

Na Svetskom prvenstvu u Aziji koje se održava od 25. avgusta do 10. septembra, nemačka nastupa u Okinavi, u grupi s domaćinima Japancima, kao i sa Australijom i Finskom. Da bi se izborili za direktan plasman na Olimpijske igre 2024. u Parizu, Nemci predvođeni kapetanom Denisom Šrederom morali bi da budu jedna od dve najbolje evropske ekipe.

Nikola Jokić, prvak NBA Foto: Kyle Terada/USA TODAY Network/IMAGO

Novinare „Zidojče cajtunga“ interesovalo je i da li će Pešić na predstojećem turniru u Aziji moći da računa na NBA-zvezdu Nikolu Jokića? Nastup novopečenog prvaka NBA iz Denver Nagetsa na prvenstvu sveta za sada, kako kaže Pešić, još uvek nije siguran, odnosno to još nije jasno. Da da li je Jokić najbolji košarkaš sveta, pitao je nemački novinar?

„On je jedan od najboljih igrača koje sam trenirao. Osim njegovih izuzetnih sposobnosti, njegov veliki kvalitet je i činjenica da je on timski igrač, da ima besprekoran stav, on ima veliku ličnost. Često sam bio u Denveru i to tamo doživeo. Osim toga, tu je i veliki kontinuitet, on već sedam godina tamo igra. Taj kontinuitet je najvažnija stvar, a to smo mi u Evropi izgubili“, rekao je Pešić.

Cilj je plasman na Olimpijske igre

Minhenski list pitao je Pešića šta je njegov cilj sa Srbijom na predstojećem turniru? „Želimo da se kvalifikujemo za Olimpijske igre. Evropa ima samo dva mesta, a Francuska je kao domaćin Igara sigurna. To znači da verovatno moramo da uđemo među četiri najbolje ekipe na prvenstvu sveta. Ima mnogo dobrih ekipa – tu su Grčka, Španija, Slovenija. A turnir je težak, dovoljna je jedna loša utakmica i sve je gotovo.“

Priredio: S. Matić

