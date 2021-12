Sveštenik u borbi protiv bacanja hrane

Dvojica mladih aktivista pokazali su Jergu Altu kako da dođe do kontejnera za smeće jedne samoposluge u Nirnbergu. Jednostavnim četvorougaonim ključem otvara se prilaz kontejnerima u koje zaposleni u prodavnici bacaju robu kojoj je ili istekao ili će uskoro da istekne rok trajanja.

„Vau, pa tu ima stvarno dobrih stvari“, priseća se sveštenik svojih reči kada je video šta sve ima u kontejnerima: avokado, rukola, pečurke, razni jogurti i paketi s originalnim franačkim seljačkim hlebom, lokalnom poslasticom. I sve to u potpuno ispravnom stanju.

Nekoliko dana kasnije, Alt je hranu iz kontejnera podelio siromašnima ispred jednog diskonta u Nirnbergu. Svoje „nedelo“ javno je objavio. Nekoliko dana kasnije učestvovao je i u jednom protestu mladih aktivista okupljenih pod sloganom „Spasiti hranu – spasiti život“.

Policija u početku nije reagovala, iako se, na osnovu nekoliko ranije donetih presuda, otuđivanje sadržaja kontejnera za smeće smatra krađom. Alt je zato podneo prijavu – protiv samog sebe. Na taj način je želeo da ukaže na besmislene zakone u Nemačkoj koji zabranjuju da se iz smeća uzima potpuno ispravna hrana.

Jerg Alt je hranu iz kontejnera podelio siromašnima, svoje „nedelo“ javno objavio

„To sam uradio po prvi put“, rekao je Alt. Do sada, kaže, nikada u životu nije prekršio nijedan zakon. Sada međutim želi da privuče pažnju javnosti na činjenicu da se godišnje u Nemačkoj baci preko dvanaest miliona tona namirnica.

Nade u novu vladu

Akciju podržava nekoliko crkvenih organizacija, udruženja mladih i udruženja za zaštitu životne sredine. „Ne samo da je to skandal, ako se u obzir uzme činjenica da trenutno u svetu gladuje više od 800 miliona ljudi, već se ovde radi i o besmislenoj potrošnji energije i prirodnih resursa“, navodi se u zajedničkom saopštenju tih udruženja.

Nova nemačka vlada Socijaldemokrata Zelenih i Liberala vlada u svom koalicionom ugovoru spominje taj problem i najavljuje izmene zakona. „Ali niko ne zna kada će se to dogoditi“, kritikuje Alt. On se poziva i na nemački Osnovni zakon (ustav) u kojem se doduše štiti pravo na privatnu svojinu, ali se takođe ukazuje i na socijalnu odgovornost kapitala.

Alt ne odustaje

Jergu Altu ovo nije prvi socijalni angažman. Nedavno je izdao i knjigu pod nazivom „Počnimo odmah!“ u kojoj se, između ostalog, zalaže za veće poreze na međunarodne finansijske transakcije. Nekoliko dana nakon prve akcije spasavanja namirnica, Alt se s mladim aktivistima ponovo dao u potragu za izgubljenim namirnicama: s svetiljkom na čelu i nogavicama uvučenim u čarape.

Smeće je privatno vlasništvo, zato je i vađenje hrane iz smeća - krivično delo

„Zbog ovoga me ne peče savest. Pekla bi me kad bih znala da radim nešto loše“, kaže jedna od aktivistkinja koje je ove noći sa Altom u obilasku kontejnera lokalnih samoposluga. Za to vreme, sveštenik je ušao ceo u jedana kontejner i iznenada se odatle čuje usklik oduševljenja: „Jupi! Ovo će da mi bude večera“, kaže držeći u ruci plastičnu posudu sa salatom s testeninom i račićima.

U slučaju da sud prihvati optužbu, Alt se sprema za akciju sakupljanja donacija za svoju obranu, jer ne želi da ti troškovi padnu na teret njegovog isusovačkog reda. Eventualni proces ga, kaže, neće sprečiti u daljoj borbi za izgubljene namirnice. Sve dok Nemačka, poput Francuske, ne promeni zakone i spasavanje namirnica ne učini legalnim.

nk(epd)

