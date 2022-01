Status „preležao koronu“ za poslanike Bundestaga važi duže

Ko važi kao „osoba koja je preležala koronu“? U Evropi oko toga zvanična nauka očigledno ne može da se složi. Istog dana kada je u Švajcarskoj status „preležao koronu“ produžen sa 6 na 12 meseci, u Nemačkoj je skraćen sa 6 meseci na 3 meseca.

Nadležan za to skraćenje je vladin institut „Robert Koh“. Prema njegovim odredbama, status „preležao“ počinje najmanje 28 dana nakon izdavanja pozitivnog rezultata testa na koronu. To može biti samo PCR-test, PoC-PCR (koji se ne sprovodi u laboratoriji) ili „druge metode tehnike amplifikacije nukleinske kiseline“.

Kada prođe tih 28 dana, počinje status „preležao koronu“ i on od 14. januara važi samo još 90 umesto dotadašnjih 180 dana.

Ne i za poslanike Bundestaga – u plenarnoj sali Skupštine još uvek važi prvobitno utvrđen rok od 6 meseci.

Poslanici Bundestaga su 13. januara sami glasali o tome da se odluka o modusima statusa „preležana korona“ prepusti vladinom institutu „Robert Koh“. Institut je na to samo dan kasnije skratio pomenuti rok.

Iznenađenje, pravila, izuzeci

Odluka je iznenadila mnoge građane, pa i političare, i preko noći ih dovela u nezgodnu situaciju. Jer, status „preležana korona“ omogućava ulazak u ugostiteljske objekte, na javne manifestacije i u sredstva javnog prevoza – bez prethodnog testiranja.

U obrazloženju odluke koje je Bundestag dostavio našoj redakciji piše da „i dalje važi administrativni akt (...) koji je deo higijenskog koncepta Nemačkog Bundestaga i koji kada je reč o pristupu parlamentarnim sednicama može imati sopstvene regulative“.

Bundestag se, dakle, ne mora pridržavati mera koje je na njegovu sopstvenu incijativu doneo Institut „Robert Koh“. On, međutim, ukazuje i da sada paralelno postoje dve vrste roka važenja „preležane korona“.

Prvi je utvrdio berlinski Senat i prema njemu još uvek važi rok od šest meseci i to u oblastima kulture, maloprodaje i ugostiteljstva u kojima postoji pravilo 2G (samo za vakcinisane i one koji su preležali koronu).

Drugi je utvrdio Institut „Robert Koh“ i on se, kako je to za našu redakciju preneo zamenik portparola nemačkog parlamenta Frank Bergman, odnosi na oblasti koje su regulisane Saveznim zakonom o zaštiti od infekcija, na primer, na radna mesta ili javni prevoz gde važio pravilo 3G (pristup samo za vakcinisane, one koji su preležali koronu i one sa negativnim testom na kovid).

