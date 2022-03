Sprema se odsudna bitka za Kijev?

Satelitski snimci od ponedeljka pokazuju konvoj ruskih vojnih vozila u dužini od 60 kilometara, severozapadno od Kijeva. Kako je prenela američka firma koja se bavi satelitskim slikama Maksar, konvoj je kretao od aerodroma Antonov, oko 25 kilometara od centra Kijeva. Neka vozila su bila veoma odmaknuta, druga su bila gusto grupisana.

Ukrajinske snage su, prema sopstvenim navodima, od četvrtka odbile nekoliko udara na prestonicu. Većih borbi bilo je upravo na aerodromu Antonov i na severnim obodima grada.

Prema zapadnim izvorima, ukrajinski borci su „usporili“ rusku ofanzivu. „Plan ne mora biti totalna okupacija zemlje jer bi troškovi toga verovatno bili previsoki. Ali mislim da su ubrzali odluku da uđu u Kijev, što je oduvek bila ambicija kako bi smenili režim“, rekao je Matju Buleg iz Četam Hausa u nedelju za DW.

„Ako osvojite prestonicu i obezglavite političko vođstvo i postavite marionete, onda se ruski plan potpuno menja. Čini mi se da je to što su ukrajinske snage isprva usporile ruski juriš podstaklo Kremlj da ubrza pokušaj da osvoji Kijev“, dodao je ovaj stručnjak.

Američki senator Kris Marfi preneo je na Tviteru informacije sa „poverljivog brifinga“ u Vašingtonu. „Očuvane su linije snabdevanja, ali Rusija će pokušati da okruži Kijev narednih sedmica. Borba za Kijev biće duga i krvava, a Ukrajinci se užurbano spremaju za ulične borbe.“

U granatiranju odjednom ubijeno 70 ukrajinskih vojnika

Generalštab ukrajinske armije je u utorak putem Fejsbuka saopštio da su se ruske snage pregrupisale u poslednja 24 sata i nagomilale oklopna vozila i artiljeriju „pre svega da bi okružili Kijev i druge velike gradove Ukrajine i stavili ih pod kontrolu“.

Kako prenosi list Ukrajinska pravda, u ponedeljak uveče su granatirane tri stambene zgrade u Kijevu. Bilo je žestokih borbi u Marijupolju, koji je navodno opet pod ukrajinskom kontrolom, te u milionskom gradu Harkovu.

Uništenje na obodu Kijeva

U ponedeljak je više od sedamdeset ukrajinskih vojnika stradalo u bombardovanju vojne baze u gradiću Ohtirki na severu zemlje. To je potvrdio ukrajinski guverner te oblasti.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski prebacuje Rusiji ratne zločine. Kaže da je tokom – za sada neuspelih – pregovora u ponedeljak u Belorusiji ruska armija zapravo pojačala napade. Prema Kijevu, od početka invazije ispaljeno je oko 170 projektila na ukrajinsku teritoriju.

Uz to se iz Kijeva čuje optužna da je Rusija u ponedeljak prvi put upotrebila takozvanu vakuumsku bombu, zabranjenu Ženevskom konvencijom. U subotu je reporter CNN-a dokumentovao prisustvo tog ruskog sistema u Ukrajini. Vakuumske bombe izazivaju veliku vrelinu i snažan talas pritiska koji može da vodi smrtonosnim oštećenjima pluća.

Ukrajinci preuzimaju avione iz EU?

Prema pisanju američkog magazina Politiko, ukrajinski vojni piloti su došli u Poljsku kako bi preuzeli borbene avione koje im ustupaju zemlje EU. Ukrajinski parlament na Tviteru je preneo da će Ukrajina dobiti sedamdeset aviona iz više zemalja. Iz članica EU nije bilo zvanične potvrde, ali se zna da je Bugarska odbila zahtev da ustupi avione.

Traje i rat brojkama, koje je nemoguće nezavisno proveriti. Tako ukrajinska strana tvrdi da je od početka rata ubila oko pet hiljada ruskih vojnika, te uništila blizu dve stotine tenkova i tridesetak aviona i helikoptera. Moskva priznaje da je imala gubitaka, ali ne navodi brojke.

Oproštaj od ćerke pre evakuacije

Rusko Ministarstvo odbrane kaže da je tokom „specijalne operacije“ ruska armija uništila oko hiljadu objekata vojne infrastrukture, uključujući trista ukrajinskih tenkova. Navodno su ruske snage u oblasti Luganska pomerile front za 16 kilometara ka centralnoj Ukrajini.

Prema navodima UN, više od sto civila do sada je izgubilo živote, dok Kijev govori o barem 350 civila. Do sada je samo u Poljsku izbeglo preko 350.000 ljudi, ukupan broj je mnogo veći. Mnogi očekuju da do sedam miliona ljudi izbegne iz Ukrajine.

nr (dw, dpa)

