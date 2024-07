Spor oko budžeta Nemačke: gde je granica bola?

Pregovori u nemačkoj vladi o milijardama koje nedostaju u budžetu do sada nisu urodili plodom. Nije isključeno da se koalicija socijaldemokrata, Zelenih i liberala zbog toga i okonča. Ipak, kancelar Šolc je optimista.

Socijaldemokrate kancelara Olafa Šolca dobro su se pripremili i za petak (5. jul) ujutro u sedam sati zakazali posebnu sednicu socijaldemokratskog poslaničkog kluba. Jedina tačka dnevnog reda je vladin nacrt budžeta za 2025. Zapravo je on odavno morao da bude gotov, ali koalicioni partneri već mesecima ne mogu da nađu zajednički jezik.

Za petak je zakazana poslednja sednica Bundestaga pre letnje pauze koja će trajati do 9. septembra. Među poslanike vladajuće koalicije uvukao se nemir, a socijaldemokrate vrše pritisak. Katja Mast, koja rukovodi poslovima socijaldemokratskog poslaničkog kluba, kaže da svi znaju da je savetovanje oko budžeta izuzetno zahtevno, ali dodaje i da „želimo da u se u toku nedelje nađe političko rešenje i da uđemo u period bez parlamentarnih sednica sa jasnim informacijama kako izgleda budžet“. Ona naglašava da barem mora da bude jasan politički okvir.

Linije sukoba u „semaforskoj koaliciji“

Spor oko budžeta preti da pocepa koaliciju, a to sve više iscrpljuje poslanike socijaldemokrata i Zelenih. To su dve leve partije koje su u koaliciji s ekonomskim liberalima. Predsednik liberala Kristijan Lindner je ministar finansija. On hoće drastične mere štednje kako bi ispunio ustavnu obavezu o tzv. „kočnici za dugove“ za 2025. godinu. Ona se sastoji od pravila da država može da potroši samo toliko para koliko ima prihoda.

Ne želi da popusti „kočnicu za dugove“: ministar finansija i lider liberala Kristijan Lindner Foto: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Socijaldemokrate i Zeleni smatraju da je to nemoguće zbog niza kriznih situacija u zemlji i svetu. Katja Mast kaže da postoje stvari kojih ne može da se odrekne: „Najpre, moramo da nađemo resurse za ulaganje u budućnost, u infrastrukturu, u digitalizaciju, u obrazovanje. Drugo, nikada nisam ostavljala sumnju u to da je nama važna spoljna, unutrašnja i socijalna bezbednost.“

Štednja ili novi dugovi?

Socijaldemokrate i Zeleni najviše bi voleli da se ponovo proglasi vanredna situacija kada može da se suspenduje „kočnica za dugove“. U najmanju ruku, izdaci za pomoć Ukrajini koju je napala Rusija morali bi da budu izuzeti iz budžeta. To liberali ne žele.

Obe strane mesecima tvrdoglavo ostaju pri svome. Liberali žele da smanje socijalne izdatke i da podrže privredu. Više puta je u vazduhu visila pretnja raskida koalicionog sporazuma, ali to ne bi pomoglo ni jednoj vladajućoj partiji, jer u anketama prolaze tako loše, da na novim izborima sigurno ne bi opet formirali vlast. Poslanički klub socijaldemokrata bi se prepolovio.

Retko se mogu videti članovi vladajuće koalicije zajedno u ovako dobrom raspoloženju: (sleva) Analena Berbok i Robert Habek (oboje Zeleni), Olaf Šolc (SPD) i Kristijan Lindner (FDP) na foto-sesiji u martu, uoči Evropskog prvenstva u fudbalu Foto: Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopress/picture alliance

I u pogledu na parlamentarne izbore koji se u septembru održavaju u tri istočne nemačke pokrajine bilo bi važno da dođe do dogovora. Svađa u saveznoj vladi utiče negativno i na druge nivoe, to se videlo na izborima za Evropski parlament u junu.

Traženje kompromisa

Kancelar Olaf Šolc, njegov zamenik i ministar ekonomije Robert Habek iz redova Zelenih, kao i šef liberala Lindner, to vrlo dobro znaju. Njih trojica već nedeljama većaju u Berlinu. Razgovori iza zatvorenih vrata su naporni i često traju satima.

Habek to potvrđuje. „Svi moraju da dotaknu granicu bola ili da idu preko nje“, kaže on i dodaje da sada stvarno moraju da se dogovore.

Za liberale tempo nije prioritetan. Generalni sekretar te partije Bižan Đir-Saraj rekao je za novinsku agenciju dpa da su važni „temeljnost i dobar rezultat“

Kancelar je optimista

Olaf Šolc se trudi da ostavi utisak smirenosti. Ove srede (3. jul) nemački kancelar je u Bundestagu rekao da se radi „o poslednjim metrima“ pre dogovora i da je siguran da će akterima to poći za rukom. Međutim, nije odao detalje, mada bi i mnogi poslanici iz vladajuće koalicije rado čuli nešto više o tome kako će se začepiti rupe u budžetu, pošto nedostaju milijarde evra.

Saslušanje vlade u Bundestagu: kancelar sa svog mesta odgovara na pitanja poslanika Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Ipak, Šolc, Habek i Lindner dogovorili su se da ne iznose ništa u javnost, pa tako ni poslanici ni javnost o razgovorima ne znaju ništa. Samo je saopšteno da je budžet većine ministarstava već dogovoren.

Manje pomoći u razvoju

Pet ministarstava su se pobunila protiv planova štednje koje im je nametnuo ministar finansija. Finansijski obim je skoro svuda ispod onog što se smelo potrošiti ove godine. Drastične uštede planirane su u pomoći u razvoju i humanitarnoj pomoći. Protiv toga se pre svega buni ministarka spoljnih poslova Analena Berbok.

Zeleni više sumnjaju u mogućnost dogovora do kraja nedelje nego njihove socijaldemokratske kolege, ali kažu da je poslanički klub isto tako spreman za kratkoročno sazivanje posebne sednice u petak.

I opozicija nezadovoljna

Najveća opoziciona poslanička grupa koja se sastoji od Hrišćansko-demokratske unije (CDU) i bavarske Hrišćansko-socijalne unije (CSU), kritikuje tu proceduru. Njihov stručnjak za budžet, Matijas Midelberg, optužuje kancelara Šolca za netransparentnost i za „nemoguć odnos prema parlamentu“ koji mora da odobri dogovoreni budžet.

Ni takve optužbe ne mogu da uznemire Šolca koji je pred parlamentom izjavio da procenjuje da će nacrt budžeta biti predočen Bundestagu „ovog meseca“. Dodao je da smatra da parlament nije ometen u radu.

„Bundestag obično raspravlja o budžetu posle letnje pauze i raspravlja do kraja godine“, rekao je Šolc. „U takvom sledu događaja, neće se naći nešto što će ga ometati.“

*ovaj članak je najpre objavljen na nemačkom jeziku