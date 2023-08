Snimljeno 27. jula sa plaže na poluostrvu Fišland-Dars-Cingst na Baltičkom moru u nemačkoj pokrajini Meklemburg Prednja Pomeranija. Nemačka izlazi na dva mora: Severno more, koje se nekada na nemačkom zvalo Zapadno more ili Nemačko more - i na Baltičko more, koje se ovde i dalje zove Istočno more.