Slika dana: Prirodni suncobrani

Heroj NFT

Film Marine Abbramović - Heroj (2001. 3 min) - koji je posvetila svom ocu, prikazuje se u centru Londona, na Pikadiliju, svako veče, od 15 juna do 31. avgusta. Marina to sada prodaje kao Non Fungible Token (NFT). Deo prihoda ide za stipendije ljudima čije ideje "čine svet boljim i lepšim", objasnila je Abramović.