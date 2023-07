Cilj je privući bika do same ivice. A ako postane suviše opasno – spasiti se skokom u more. Svake godine u ovo vreme, u gradiću Denija u španskoj provinciji Alikante, održava se manifestacija „Bikovi u moru“ (Bous a la Mar). Organizatori naglašavaju da životinje ne budu povređene.