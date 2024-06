Severna Makedonija: problemi sa novim pasošima

Još pre šest godina Atina i Skoplje potpisali su sporazum u Prespi gde se konačno rešava naziv države kao Severna Makedonija. Za mnoge građane nepoznata je bila i odredba o prelaznom periodu tokom kojeg će da važe i isprave sa starim imenom države. Ali, od 12. februara ove godine tome je došao kraj: građani mogu da putuju u inostranstvo samo sa pasošem na kojem piše Severna Makedonija.

Sada pred godišnje odmore mnogi su požurili po nove isprave. A onda su, po vrućinama koje već vladaju u toj zemlji, shvatili da će satima morati da čekaju u redu, a pritom je i veliko pitanje kad će pasoš biti gotov.

I služba za informacije pretrpana je pozivima nezadovoljnih građana: „Pa dobro, zašto sam čekala pola sata samo da mi to kažete?“, ljuti se jedna žena na telefonu. „Kažu mi da dođem opet za nedelju dana, ali kada tačno“, besno kaže jedan muškarac.

U junu 2018. Grčka i tadašnja Republika Makedonija potpisale su Prespanski sporazum na osnovu kojeg je Makedonija promenila ime u Severna Makedonija Foto: Maja Zlatevska/AFP/Getty Images

Dva nedelje postaju dva meseca

Na ovim letnjim vrućinama, raspoloženje u zgradi Službe za administrativne poslove je tmurno – tek ponegde sa osmesima onih koji su konačno dobili novi pasoš i mogu na letovanje. Zvanično, rok za izdavanje pasoša je 15 radnih dana, ali smo susreli i građane koji ne čekaju dve nedelje, već dva meseca – i još uvek im pasoš nije gotov.

„Na šalteru su mi rekli da ću pasoš da dobijem za mesec, dva“, kaže Angel iz Skoplja, „ali dva meseca su već prošla, svuda se raspitujem i oni sad ne mogu da pronađu moj pasoš. Ne znaju da li je urađen ili nije“, ljuti se Angel – tim pre što je već propustio da počne da radi u inostranstvu.

„Nisam mogla ništa da planiram. Nisam mogla ni da izađem iz zemlje, pa čak ni da uplatim za putovanje“, žali nam se Arbnora Memeti, fotografkinja iz Skoplja. „Trebalo je da idem u Italiju, ali nisam mogla. Ne može da se bukira let, ako ne upišete broj pasoša.“

Skoro svi žele pasoš

Haos je potpun, a mnogi smatraju da je za to kriva država. Bilo joj je potrebno dve godine da izradi nova dokumenta s natpisom Severna Makedonija. A uz sve ti i nema pravih informacija.

„Vaša putna isprava je u procesu“ – to je zvanično obaveštenje koje ljudi dobijaju sa onlajn-platforme kada njihov pasoš još uvek nije urađen Foto: Emilija Petreska/DW

Ministarstvo unutrašnjih poslova u Skoplju s druge strane tvrdi da rade sve što mogu: od 5. jula 2021. do kraja maja ove godine dobili su 1,6 miliona zahteva za izdavanjem pasoša (Severna Makedonija ima ukupno oko dva miliona stanovnika). Na to dođe još i 1,3 miliona zahteva za izdavanje novih ličnih karata i nešto preko 680.000 zahteva za izdavanje nove vozačke dozvole... Rade, kažu, koliko mogu, ali ne mogu da naprave više od tri do četiri hiljade pasoša na dan.

Turističke agencije na gubitku

I u Severnoj Makedoniji je moguće zatražiti izdavanje pasoša po ubrzanom postupku. To bi onda trebalo da traje dva dana, ali to i košta – 100 evra. Za četvoročlanu porodicu to znači da na dokumenta ode gotovo čitava plata. A upravo se sada u predsezoni najviše žuri na letovanje baš onima sa najplićim džepovima, objašnjava Pavlina Popovski i putničke agencije Atlantis: „Prvi letovi ove sezone nisu ni bili popunjeni, upravo zbog problema s pasošima.“

U međuvremenu su cene počele da rastu, a to je problem i za njenu agenciju: „Ako čekaju, možda će i dobiti pasoš pre nego što treba da krenu. Ali, ako ga ne dobiju i ako moraju da otkažu putovanje neposredno pre početka odmora, onda moramo da im naplatimo kaznenu taksu. To ne odgovara nikome, pa zato ljudi radije što pre otkazuju čitavo letovanje.“

Generalno, čitav sektor turizma trpi gubitak, kaže Pavlina Popovski: „To više nije samo problem sa pasošima. Čitav sektor je na gubitku. Pre tri godine to je bila pandemija, a sada su pasoši.“

*ovaj članak je najpre objavljen na engleskom jeziku