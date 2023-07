Samit NATO – pritisak na Nemačku

Politička težina Nemačke u NATO nikada se nije toliko brzo menjala kao u proteklih 16 meseci. Sada je veoma uočljiva ta tzv. „prekretnica“ u nemačkoj politici, o kojoj je kancelar Olaf Šolc govorio u Bundestagu nedugo nakon početka ruskog napada na Ukrajinu.

Oči mnogih članica Severnoatlantskog saveza trenutno su uprte u Nemačku i njenu politiku, jer se na samitu NATO u Vilnjusu očekuju odgovori na insistiranje Ukrajine da bude primljena u taj vojni savez.

-pročitajte još: Bajden nudi Ukrajini sličnu zaštitu kao Izraelu

Dugoročna bezbednost za Ukrajinu

Berlinska Fondacija za nauku i politiku (SWP) je, uoči samita NATO u glavnom gradu Litvanije, predstavila analizu pod nazivom „Dugoročna bezbednost Ukrajine“. U njoj se poziva na konkretne korake koji bi na kaju doveli do toga da ta zemlja postane članica Alijanse.

Kijev će biti podržan „Paktom za bezbednost, obnovu i mir“. To bi trebalo da budu „mere uzajamnog jačanja“, koordinirane između različitih aktera. Ti akteri su Evropska unija, NATO, velike industrijske zemlje iz grupe G7 i više od 50 nacija pod vođstvom SAD koje ih podržavaju i koje koordiniraju isporuke oružja Ukrajini u američkoj vojnoj bazi Ramštajn na zapadu Nemačke.

Ekspertkinja za istočnu Evropu Margarete Klajn: bezbednost Ukrajine može da se organizuje samo u okviru NATO Foto: SWP Berlin

„Nemačka ima ulogu ključne zemlje u smislu finansijskih resursa i sposobnosti, a pre svega političke težine“, kaže u intervjuu za DW koautorka analize i saradnica Fondacije za znanost i politiku Margarete Klajn.

„Nama je važno da bezbednost Ukrajine bude zagarantovana, i to dugoročno“, kaže Klajn, koja vodi istraživačku grupu za istočnu Evropu i Evroaziju u berlinskoj fondaciji. „Vidimo samo tri opcije: ili da se Rusija razoruža, što je nerealno – ili da Ukrajina ponovo dođe u posed nuklearnog oružja, što niko ne želi – ili da Ukrajina postane članica NATO.“

-pročitajte još: Šolc ponavlja: „Čvrsto stojimo uz Ukrajinu“

Kijev i dalje želi u NATO

Andrij Jermak, šef kabineta i savetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, neposredno uoči samita NATO pozvao je da se njegovoj zemlji dâ jasan signal. „Ukrajina očekuje da na samitu u Vilnjusu dobije pozivnicu za pojednostavljeno pristupanje savezu“, rekao je Jermak na konferenciji za novinare krajem juna, na koju je izričito pozvao nemačke novinare.

Lobira za članstvo u NATO: ukrajinski predsednik Zelenski u Sofiji uoči samita Alijanse Foto: Stringer/AA/picture alliance

Ukrajinci imaju velika očekivanja od Nemaca. Zelenski će paralelno da se zaputi u posetu Evropskoj uniji i glavnim gradovima zemalja-članica, kako bi promovisao pomak u pravcu NATO, kao što je to prethodno učinio u Češkoj i Bugarskoj. Ukrajinskog predsednika podržavaju vlade baltičkih zemalja i Poljske.

U svojoj analizi Klajn piše da se ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i Kremlju mora jasno staviti do znanja da je podrška Zapada Ukrajini – trajna. Ona smatra da Rusija igra na kartu vremena. Moskva se nada da će podrška Ukrajini oslabiti, ali to se neće desiti, uverena je Klajn. I ističe: „Bilo bi neophodno konsolidovati, intenzivirati i obezbediti dugoročno finansiranje isporuka oružja.“ Ona dodaje da se to odnosi na municiju, održavanje, kompletnu logistiku za ukrajinsku odbranu, ali i na razvoj ukrajinske odbrambene industrije. Kaže i da Ukrajina mora da bude potpuno integrisana u zapadnu vojnu strukturu.

Uloga Nemačke

U narednih nekoliko godina Nemačka bi tako postala „centralna nacija u odbrani i naoružavanju u Evropi“, smatra Klajn.

Nemački ministar odbrane Pistorijus (SPD) posetio je nemačke vojnike u bazi u Litvaniji Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Ta izjava će verovatno dovesti do konfuzije u nemačkoj Vladi i njenoj politici. Neposredno uoči ovog sastanka na vrhu NATO, Vlada u Berlinu usvojila je novi državni budžet. Gotovo svi članovi vlade moraju da štede – osim ministra vojnog. Ipak, Boris Pistorijus mora da izvede i pokoju akrobaciju kako bi 2024. godine postigao tzv. cilj od dva odsto, odnosno da se dva procenta BDP Nemačke izdvaja za Bundesver. U saopštenju Ministarstva odbrane o „nacrtu budžeta za 2024.“ navodi se da će u narednoj godini „dva odsto BDP biti potrošeno na izdatke za odbranu u okviru NATO“.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.