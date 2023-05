Rodžer Voters bez naci-uniforme na koncertu u Frankfurtu

Optužbe za antisemitizam umalo su dovele do zabrane koncerta kontroverznog muzičara Rodžera Votersa. On je u Frankfurtu malo izmenio svoj nastup, dok se nekoliko stotina ljudi okupilo da protestuju zbog koncerta.

Na početku svog koncerta u Frankfurtu u nedelju 28. maja, osnivač Pink Flojda Rodžer Voters najavio je da neće nositi kontroverznu odeću koja je dovela do krivične istrage u Nemačkoj.

Nemačka policija trenutno istražuje Votersa zbog sumnje da je podsticao mržnju, jer se na koncertima u Berlinu 17. i 18. maja pojavio na bini u nacističkom stilu – u uniformi i držeći imitaciju mitraljeza. Glorifikacija, opravdavanje ili odobravanje nacističke vladavine u Nemačkoj je zakonom zabranjeno.

Pevač je tokom svog nastupa u Frankfurtu izjavio da je njegova odluka da odustane od kontroverzne odeće bila iz poštovanja prema istorijatu koncertne dvorane Festhale u Frankfurtu, napominjući da je znao da je taj prostor imao centralnu ulogu u deportaciji Jevreja iz tog grada u okviru Holokausta.

Tokom novembarskih pogroma 1938. godine, više od 3.000 jevrejskih građana Frankfurta okupljeno je u sali i kasnije deportovano u koncentracione logore Buhenvald i Dahau.

Nekoliko stotina ljudi demonstriralo je protiv koncerta bivšeg muzičara Pink Flojda Rodžera Votersa u Frankfurtu Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Lik nastao 1980-ih

Nakon što je pokrenuta istraga, Voters je branio svoj scenski lik objašnjavajući da je on zamišljen kao simbol otpora: „Prikaz nepokolebljivog fašističkog demagoga bio je deo mojih koncerata još od albuma ’Zid’ (The Wall) iz 1980. godine“, poručio je Voters preko društvenih mreža, uz podsećanje da je njegov otac poginuo u Italiji boreći se u Drugom svetskom ratu.

Zaista, taj lik jeste već bio deo filmske adaptacije albuma „Zid“ iz 1982. u režiji Alana Parkera. Prikazujući u filmu rok-zvezdu dovedenu do ludila, pevač, a kasnije i aktivista Bob Geldof, nosi sličnu uniformu dok se pridružuje neonacističkoj organizaciji. U filmu on zamišlja da je diktator, a njegov koncert – fašistički skup.

Pokušaj zabrane koncerta

Oko 500 ljudi okupilo se u nedelju popodne ispred koncertne dvorane u Frankfurtu na protestu protiv Votersovog nastupa. Među demonstrantima je bio i gradonačelnik Frankfurta Majk Jozef. On optužuje Votersa za širenje antisemitskih ideja „pod maskom slobode“.

„Ne želimo nekog takvog ovde“, rekao je gradonačelnik na protestu, a prenela nemačka novinska agencija dpa. Osvrćući se na teror koji se nad Jevrejima dogodio u toj sali u vreme nacista, Jozef je poručio da je „nepodnošljivo da se u ovoj sali ponovo diže glas mržnje prema Jevrejima“.

Gradonačelnik Majk Jozef na protestu „Frankfurt - ujedinjeni protiv antisemitizma“ održanom na dan koncerta Rodžera Votersa Foto: picture alliance/dpa

Mesecima pre koncerta, gradske vlasti su pokušavale da ga otkažu, optužujući Votersa da je „jedan od najpoznatijih antisemita na svetu“. Kontroverzni rok-muzičar pokrenuo je sudski postupak protiv zabrane.

Pozivajući se u svojoj odluci na slobodu umetnosti, sud je odredio da se koncert može održati, iako u okviru njega ima „neukusnih“ elemenata i simbola koji su otvoreno inspirisani nacističkim režimom.

Ponovljene optužbe za antisemitizam

Obožavaoci na koncertu pružali su podršku 79-godišnjoj rok-zvezdi koji je na bini ponavljao da nije antisemita, zbog čega je nakratko briznuo i u plač.

Voters je više puta bio na udaru kritika u Nemačkoj zbog svoje podrške pokretu „Boycott, Divestment, Sanctions“ (BDS), koji poziva na bojkot Izraela. Pokret je nemačka vlada zvanično okarakterisala kao antisemitski.

Voters je i ranije na koncertima koristio veliki balon u obliku svinje na kojem se nalazila Davidova zvezda, a taj balon bio je deo i nastupa u Frankfurtu, ali bez zvezde, kao što je to bio slučaj i na prethodnim koncertima u Nemačkoj.

Svinja je vekovima korišćena kao simbol antisemitizma i veoma je prisutna na Votersovim koncertima Foto: Angelika Warmuth/picture alliance/dpa

Prema kritičaru nemačkog radija Dojčlandfunk, vizuelni segment koncerta nesumnjivo predstavlja svinju kao simbol „zla“, a postavljena je kao poveznica s izraelskim proizvođačima oružja i izraelskom vojskom.

Nastup takođe sadrži i segment koji se odnosi na različite žrtve nasilja, kao što su antinacistička aktivistkinja Sofi Šol, Jina Mahsa Amini, čija je smrt izazvala proteste u Iranu, Afroamerikanac Džordž Flojd i žrtva Holokausta Ana Frank. Činjenica da je ime jevrejske tinejdžerke navedeno neposredno pre Širin Abu Akleh, novinarke Al Džazire za koju se veruje da su je ubili izraelski vojnici tokom pucnjave s palestinskim militantima, izazvala je „ogorčenje izraelskih i jevrejskih aktivista i zvaničnika širom sveta“, preneo je konzervativni izraelski list „Džeruzalem Post“. Na to je reagovalo i izraelsko Ministarstva spoljnih poslova koje je na Tviteru osudilo Votersa.

Otkazani koncerti u Poljskoj

Kontroverznoj slici o Rodžeru Votersu doprinosi i to što se on smatra otvorenom pristalicom ruskog predsednika Vladimira Putina. Taj stav on je jasno izneo u intervjuu nemačkom dnevniku „Berliner cajtung“, koji je potom objavljen i na engleskom na Votersovoj veb-stranici. U intervjuu on u suštini citira sve Putinove argumente „pravdajući“ ono što se u Rusiji definisano kao „specijalna vojna operacija“.

Nakon intervjua, muzičara je pozvala Ruska Federacija da govori pred Savetom bezbednosti UN.

Te njegove izjave uticale su i na turneju u Poljskoj, jednoj od najlojalnijih saveznica Ukrajine. Prošle godine, nakon što je skupština grada Krakova trebalo da proglasi Votersa „personom non grata“ zbog stava muzičara o ruskom ratu u Ukrajini, on je otkazao svoje koncerte u toj zemlji.

