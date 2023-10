Rezervisti kreću na put prema Izraelu

Posle stravičnog terorističkog napada Hamasa, u brojnim zemljama sveta su aktivirani bivši izraelski vojnici, koji su pozvani da brane svoju zemlju. Izraelsko vazduhoplovstvo je u utorak (10.10.) na platformi X objavilo fotografiju aviona koji je „pokupio" rezerviste iz inostranstva. Gde i kada, to nije saopšteno.

I Denis je jedan od onih koji žele da krenu prema Izraelu. Kao i brojni drugi mladi Izraelci, i ovaj 33-godišnjak je svojevremno odslužio vojni rok, kako je rekao nemačkoj novinskoj agenciji (dpa). On je već desetak godina rezervista.

Koliko je rezervista u Nemačkoj?

Mnogi rezervisti se sada povezuju u WhatsApp-grupama, pomažu jedni drugima i dele informacije o tome kako osigurati jedno od retkih mesta u avionima El Ala, najveće izraelske avio-kompanije, kako je za dpa potvrđeno iz jevrejske zajednice u Nemačkoj. Iz El Ala samo kaže da avioni te kompanije regularno lete prema Izraelu. Po navodima izraelske ambasade u Berlinu, ne postoje podaci o tome koliko se izraelskih rezervista trenutno nalazi u Nemačkoj.

U ponedjeljak (9.10.) dakle dva dana nakon stravičnog napada Hamasa na tu zemlju, izraelska vojska je objavila mobilizaciju 300.000 rezervista. U međuvremenu su pokrenute i brojne akcije skupljanja hrane, materijala i municije.

Denis u Izraelu radi kao pravnik. Tokom vojnog roka on je, na sopstveni zahtev, bio pripadnik jedne specijalne jedinice Vojske Izraela (IDF):

"Moja jedinica se specijalizovala na gerilsko ratovanje, mi smo prošli obuku za taj način borbe, kako bi se na svim izraelskim granicama, od severa do juga, zapada i istoka, unutar i izvan zemlje mogli nositi sa svim izazovima”, kaže on. Kao dokaz za te tvrdnje pokazuje službenu potvrdu.

Tuga za ubijenim drugovima Foto: Hadas Parush/REUTERS

Turistički put u Berlin

Denis je sa svojom devojkom Lital na pet dana doputovao u Berlin: „U subotu ujutro smo se probudili u noćnoj mori." Tokom razgovora često spominje kako je ljut zbog nasilja koje vidi u video-snimcima koji se objavljuju na društvenim mrežama. I dodaje da je besan zbog činjenice da širom sveta postoje ljudi koji slave to nasilje.

„Ja se osećam dužnim da se vratim u Izrael, da se pridružim vojnim snagama i da pomognem na svaki mogući način", kaže Denis. Njegov otac ga je, dodaje, molio da ostane u Berlinu.

Devojka zna da ga neće moći zadržati u Berlinu. Denis joj kasnije šalje video-snimke s aerodroma Berlin-Brandenburg (BER). Deluje napeto. Njegov let se odgađa u više navrata, i to nakon što je u ponedeljak već bio otkazan let jedne zapadne kompanije kojim trebalo da se vrati u Izrael.

Denis kaže da se sam javio svom zapovedniku. „Znao sam da se moram vratiti, i to bih učinio odmah, čim bih bio u prilici da se vratim."

Tel Aviv - rezervisti kreću u kasarne Foto: Gil Cohen-Magen/AFP/Getty Images

Vojni rok posle škole

Stvarnost života u Izraelu je da većina mladih ljudi odlazi u vojsku odmah nakon završetka škole. Ali ne služe svi vojni rok u nekoj borbenoj jedinici, kao Denis.

Noa Kirel, poznata s Eurovizije, tokom vojnog roka je bila članica vojne muzičke grupe.

Postoje i izuzeci: mladi ljudi iz ultra-ortodoksnih porodica mogu biti oslobođeni služenja vojske.

U vremenima kao što su ova sada, izraelska vojska može računati sa znatnim brojem ljudi koji odmah mogu biti uključeni u vojni pogon. Denis u vojsku ide dobrovoljno, ali ne zna gde će biti za par dana, gde će biti raspoređen.

Ali u jednu stvar je već sad siguran: „Ne postoji niko ko može slomiti jevrejski i izraelski duh."

sm (dpa)

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.