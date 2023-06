Rekordan broj Nemaca napustio katoličku crkvu

Rekord u istoriji Savezne Republike Njemačke: u 2022. godini je, prema navodima Nemačke biskupske konferencije, 522.821 osoba napustilo katoličku crkvu. To je porast od 45 odsto u poređenju s 2021. godinom. A ta statistika se uklapa u brojne vesti o reformskim procesima i sporovima među biskupima.

Mihael Rind je jedan od onih koji su nedavno napustili katoličku crkvu. Za tog 56-godišnjaka to je, kako kaže, bio dug i bolan proces. Taj knjigovođa iz Kelna govori o „brojnim šokovima“ i „bolnim saznanjima“ u vezi sa seksualnim nasiljem u njegovoj nadbiskupiji. Zbog njegove bliskosti sa nadbiskupijom, naročito su ga pogodile brojne vesti o ulozi nadbiskupa i drugih saradnika u rukovodstvu nadbiskupije, kaže Rind za DW.

Mihael Rind, katolik iz Kelna Foto: Michael Rind

„Nedostojno čoveka“

On ujedno govori o ulozi kompletne biskupske konferencije – ne samo o suočavanju sa seksualnim zlostavljanjem, već i o načelnim pitanjima. „Tu su ljudi koje bi Crkva, sledeći Isusa, morala da uzme za ruku i svesno integriraše – one koji su ponovo venčani, one koji su razvedeni ili homoseksualce“, kaže Rind. Ali on tu često vidi da je ponašanje „nedostojno čoveka“.

Rind navodi koja su po njemu dva najveća problema koji muče katoličku crkvu u Nemačkoj. Tu je s jedne strane spor oko postupaka kelnskog kardinala Rajnera Marije Velkija i njegov kursa u suočavanju sa zlostavljanjem i postupcima sveštenstva, zbog kojih se mnogi ljudi zgražavaju. Naime, samo dan pre objavljivanja podataka o broju ljudi koji su napustili Crkvu, policija je upala u prostore Nadbiskupije i zaplenila dokumentaciju zbog sumnje da je Velki lažno svedočio.

Osim toga, postoji i sve veći jaz između vernika koji zahtevaju reforme i npr. veću ulogu žena u Crkvi, i biskupa koji to koče. Izgleda da su sada i biskupi ostali bez reči. Pre dvanaest meseci, predsednik Biskupske konferencije, biskup Georg Becing, rekao da je „najdublje potresen zbog ekstremno velikog broja ljudi koji napuštaju Crkvu“. Ovoga puta Biskupska konferencija samo je objavila brojke, bez ikakvog vrednovanja: 522.821 osoba napustila je katoličku crkvu. Poređenja radi, prošle godine je evangelističke (protestantske) crkve napustilo oko 380.000 vernika. Ranije je obično više vernika napuštalo evangelističke crkve, nego katoličku.

Kelnski kardinal Rajner Marija Velki Foto: Nicolas Armer/dpa/picture alliance

Odlaze i oni najverniji

U razgovorima sa sveštenicima često se može čuti da Crkvu napuštaju i oni najverniji – ljudi kao što je Mihael Rind. On već godinama redovno s više od hiljadu istomišljenika hodočasti u Kevelaer, udaljen oko sto kilometara od Kelna. Rind je šef tradicionalnog Kelnskog kevelaerskog bratstva (Kölner Kevelaer-Bruderschaft). Njegova supruga je katolkinja, ona je ostala u Crkvi. A on, izgleda, više nije izdržao, s obzirom na stanje u Crkvi, koje on naziva „mafijaškim“.

„Pritom Crkva ima nenadmašnu ponudu: radosnu vest. U vremenima klimatskih katastrofa i društvenih kriza, ljudi bi u stvari morali da hrle u Crkvu“, kaže Rind.

Katolička crkva je trenutno daleko od toga. U čitavoj Nemačkoj je za godinu dana Crkve je napustilo 2,37 odsto njihovih članova. Od 2010. – otkako su žrtve seksualnog zlostavljanja od strane klerika objavile te zločine, i nakon što su usledile stalno nove vesti o zločinima, zataškavanju i sistematskim greškama – broj onih koji napuštaju Crkve stalno raste. Da bi prošle godine to bilo 45 odsto u odnosu na 2021.

U izrazito konzervativnim biskupijama Regensburgu (+70%), Pasauu (+63,7%) i Augsburgu (+55,5%) taj porast je još i veći. Ali, ni to ne važi svuda. U Kelnskoj nadbiskupiji kardinala Velkija, koji se protivi reformama i većem učestvovanju laika, porast broja onih koji odlaze bio je 25,9 procenata. Crkvu je napustilo 51.345 vernika. Sve biskupije će morati da se pozabave ne samo dušebrižničkim posledicama napuštanja Crkve, već će to osetiti i u svojim blagajnama. Jer, njihovi prihodi biće osetno smanjeni.

Katoličke crkve sve su praznije Foto: Eibner-Pressefoto/picture alliance

Da li se Mihael Rind suočio s nekakvim reakcijama nakon napuštanje Crkve? Taj 56-godišnjak je u februaru 2023. s tim izašao u javnost govoreći u jednom prilogu javnog servisa WDR o svojim razmišljanjima, odluci i razlozima. „Nakon toga su mi se sve veze usijale“, kaže on. Bilo je i pozitivnih reakcija, „i to od ljudi koji su još uvek povezani s Crkvom. Možda je podjednako teško ostati u Crkvi, kao i napustiti je“, kaže Rind.

Poziv na pričest

Navodno su ga hrabrili i brojni katolički sveštenici. Kaže da je dobio pozive da i dalje prima pričest. „To je naravno poverljiva stvar“, jer zvanično, s obzirom na crkvene propise, on više ne sme da primi pričest.

Mihael Rind će se pojaviti u statistici tek iduće godine. On je Crkvu napustio u februaru 2023. A njegova odluka potvrđuje ono što je katolička biskupija Minster objavila preko Tvitera nakon objavljivanja statistike o napuštanju Crkve: „Ljudi zbog različitih razloga napuštaju Crkvu. Ali istovremeno, Crkva je mnogo više od članstva!“

Krajem jula će Rind i njegovo društvo ponovo da hodočaste u Kevelaer.

