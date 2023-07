Rebeka Stot: pobedila rak - i (zasad) Norvešku

Nastupiti u dresu reprezentacije Novog Zelanda na prepunom stadionu Eden Park u Oklendu, na utakmici kojom se otvara Svetsko prvenstvo 2023. a čiji je domaćin upravo njena zemlja, bila je "najveća motivacija" za Rebeku Stot da se vrati na fudbalski teren nakon što je pobedila rak. S obzirom na to da je utakmica protiv Norveške odigrana 20. jula, Rebeka Stot se pravovremeno vratila u nacionalni tim i na putu da je ispuni svoj san.

Pre godinu dana Rebeka je doživela prelomni trenutak u svom životu: za vreme jednog turnira u SAD, ona je na Instagramu dokumentovala svoju borbu protiv Hodžkinovog limfoma, jedne vrste raka limfne žlezde, da bi odvratila pažnju od crnih misli i pokušala da pomogne drugima u sličnoj situaciji.

Jedna od onih kojima je ovaj blog pomogao je Elison Gejl, navijačica i zaljubljenica u fudbal, kojoj je, samo šest dana kasnije, postavljena ista dijagnoza. Njih dve su se povezale preko interneta ali se nikada nisu srele do te noći prošle godine u februaru, kada je Elison Gejl za vreme utakmice Novi Zeland-Island podigla transparent podrške Rebeki koja je izašla s terena i zauzela mesto na klupi za rezervne igračice. Na transparentu je pisalo: „Napred Stoti! Hvala ti što si mi pomogla da pobedim Hodžkinov limfom!"

"Bio je to tako cool trenutak", priseća se fudbalerka engleskog prvoligaša Brajton end Houv albion u izjavi za DW. "To je bio prvi put da sam je srela. Pomogla mi je da prebrodim to ludilo. I ja sam njoj pomogla da prebrodi ludilo i super je imati takvu povezanost, koja počiva na nečemu što zaista nije zabavno."

Kada je tokom sezone 2020/21 napustila Brajton da bi se vratila u Melburn na lečenje, Rebeka Stot je morala provesti dve nedelje u izolaciji, što je bila jedna od australskih mera u borbi protiv kovida-19. Tamo su joj saopštili dijagnozu.

Mreža podrške neprocenjiva u izolaciji

"Ja sam to već preradila. Znala sam da je rak. Ali, imala sam saigračice, prijatelje i lekare s kojima sam razgovarala. Tako da nije bilo tako teško."

Hodžkinov limfom je jedan od karcinoma koji se lakše leči, ali se Stot ipak podvrgla hemoterapiji u trajanju od 4 meseca, pre nego što su joj lekari u maju 2021. saopštili da je izlečena. Čim je čula tu vest, Rebeka Stot je počela da planira svoj povratak fudbalu.

Povratak u formu je bio mnogo teži nego što je očekivala, ali je uspeo.

Na utakmici protiv Norveške, njen nacionalni tim je pobedio sa 1:0. „Vatreno krštenje" je uspelo i ta pobeda se smatra iznenađenjem. „Čudo“ je uspelo uz vatrenu podršku oko 50.000 navijača.

