Radikalni aktivisti na barikadama zbog mrkog uglja

Situacija je jasna: stanovnici su napustili Licerat, energetski koncern RWE je postao vlasnik zemljišta i objekata koji se nalaze na području sela na krajnjem zapadu Nemačke – i time stekao dozvolu da selo sruši i počne da kopa mrki ugalj.

Ali to ne žele da prihvate klimatski aktivisti, koji su se doselili u Licerat. Oni hoće da spreče širenje površinskog kopa koji se približio selu.

„Na ovom površinskom kopu mrkog uglja nalazi se najveći izvor ugljen-dioksida u Evropi. Tu se stvara klimatska kriza, i zato je moramo zaustaviti baš tu, na tom mestu", kaže Mara Zauer.

Ova aktivistkinja je jedna od retkih osoba u selu koje daju intervjue medijima i koji nemaju ništa protiv da se u izveštajima pojave i njihova prava imena.

Mara Zauer se pre 15 meseci iz Brandenburga na istoku Nemačke preselila u Licerat. Živi u kućici na drvetu, na 20 metara visine. Kada dune jak vetar, ona i njeni istomišljenici noć moraju provesti na zemlji. A te kućice na drveću, to će biti njihove glavne tvrđave otpora kada policija počne s akcijom izbacivanja aktivista.

Ovde žive aktivisti

Poletele flaše i kamenje…

Broj aktivista se procenjuje na oko 200. Po procenama vlasti, samo manji deo aktivista su pripadnici tvrdog jezgra pokreta otpora, odnosno radikali. Većinom se radi o mladim ljudima koji potiču iz građanskog okruženja. I zato vlasti pretpostavljaju da konflikt neće eskalirati kao 2018. – u obližnjoj Hambaškoj šumi, koju je trebalo iskrčiti kako bi se i tamo vadio smeđi ugalj.

Licerat 3.01.2023.

No, ta procena bi se mogla pokazati pogrešnom. Kada je policija početkom ove nedelje počela raščišćavati pristupne puteve, poletele su flaše i kamenje. Bilo je i pirotehničkih sredstava. Zabeležene su najmanje dve lakše povređene osobe. Policajci opremljeni kacigama i zaštitnom opremom našli su se oči u oči s demonstrantima, od kojih je većina bila maskirana i odevena u bele kombinezone.

„Zar vi nemate decu? Zar ti nemaš decu?", uzvikivao je jedan mladi čovek u pravcu jednog policajca. Na drugoj strani je demonstrirala i njegova majka: „Nas starije to više ne zanima. Mi smo dobro živeli." I dodaje kako se mlađoj generaciji oduzimaju zemlja i vazduh potreban za život: „I zato sam i ja ovde!"

Nakon nekoliko sati se situacija smirila. Policija je srušila provizorna drvena ulazna vrata i pritvorila nekoliko aktivista koji su se lancima vezali za njih. Nakon toga su se policajci povukli. Sredinom iduće nedelje trebalo bi da počne akcija stvarnog uklanjanja aktivista, očekuju se snažne policijske snage na terenu i upotreba teške mehanizacije.

Razočarani Zelenima

U razgovorima s klimatskim aktivistima se može primetiti koliko ozbiljno oni shvataju ovu stvar. Aktivisti se ne slažu s argumentacijom savezne vlade, pokrajinske vlade Severne Rajne-Vestfalije (NRW) i koncerna RWE, koji tvrde da je postignutim sporazumom o napuštanju korišćenja uglja već 2030. (dakle osam godina pre nego što je bilo izvorno planirano) ostvarena velika pobeda za zaštitu klime. „Tu odluku oni mogu i ukinuti", kaže jedan aktivista.

Greta Tunberg i Liza Nojbauaer u Liceratu, krajem septembra 2021.

U njihovoj borbi ih podržava i Luiza Nojbauer, jedna od vodećih članica pokreta za zaštitu klime "Fridays for Future" u Nemačkoj. Nojbauer, baš kao i brojni aktivisti iz Licerata, posebno je razočarana Zelenima, koji se trenutno nalaze na vlasti u pokrajinskoj koalicji sa demohrišćanima i koji su pristali na kompromis, koji ona smatra štetnim jer će do 2030. u atmosferu biti emitovano puno više CO2 nego što je to izvorno predviđeno Pariskim klimatskim sporazumom.

Jedan od klimatskih aktivista dodaje: „Otkako su Zeleni u vladi u Diseldorfu i u Berlinu, izdali su svoje i naše vrednosti."

Što kaže RWE?

Ispod Licerata se nalaze bogata nalazišta smeđeg uglja. RWE želi da ga iskopava kako bi obezbedila ugalj za svoje elektrane do 2030.

Licerat - 12.11.2022.

U intervjuu za list Vestdojče algemajne cajtung (WAZ), šef koncerna Markus Kreber je rekao: "U Liceratu više niko ne živi. Mi smo se dogovorili s vlasnicima. Pred sudovima je sve odlučeno. Mogu samo da se nadam i da apelujem da sve prođe mirno i da se poštuje pravna država." Kreber je pohvalio Zelene, jer, kako kaže, oni imaju odgovornost na vlasti i shodno tome vode realnu politiku.

Policijska akcija „čišćenja" sela bi mogla početi u iduću sredu. RWE i nemačke vlasti očekuju da bi sukob s aktivistima u Liceratu mogao potrajati najmanje mesec dana.

