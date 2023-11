Prvi cilj ostvaren: već danima se priča o filmu „Napoleon“

„Oni na vlasti me vide samo kao mač.“ Tako glasi jedan od citata u zvaničnom trejleru za film „Napoleon“ Ridlija Skota. Taj citat mogao bi da se primeni na mnoge političare 21. veka, ali ovde je reč o čoveku koji je oblikovao evropsku istoriju krajem 18. i početkom 19. stoleća.

Početak prikazivanja u bioskopima očekivao se s velikim nestrpljenjem. Sa Hoakimom Finiksom, koji igra glavnu ulogu, Skot istražuje poreklo Napoleona Bonaparte, njegov brz i nemilosrdan uspon do krunisanja za cara, kao i njegov odnos sa suprugom Žozefinom de Boarne, koju glumi Vanesa Kirbi. Uz to se u filmu prikazuje i niz stvarnih istorijskih događaja, od odrubljivanja glave Marije Antoanete, do bitke kod Vaterloa.

Stvarna ili izmišljena istorija?

I još pre nego što se film pojavio u distribuciji, kritički se raspravljalo o tome koliko tačno Ridli Skot prikazuje prošlost.

Tako je, recimo, britanski istoričar i TV-voditelj, Den Snou, ukazao na neke od netačnosti. U jednom kratkom videu na TikToku rekao je da „Napoleon nije pucao na piramide“, kao što je to prikazano u trejleru filma, dok je Marija Antoaneta, „kao što je poznato, imala vrlo kratku kosu kada je vođena do giljotine. A osim toga, Napoleon nije bio prisutan prilikom pogubljenja“. U trejleru filma se Antoaneta je prikazana s dugom, kovrdžavom kosom, a sve to posmatra i tada mladi Napoleon.

Film je viđen „Ridlijevim očima“, rekao je Oskarovac Hoakin Finiks za „Empajer“ ranije ove godine, dodajući da, „ako želite stvarno da razumete Napoleona, onda bi verovatno sami to trebalo da proučavate i čitate“.

Hoakin Finiks, Ridli Skot i Vanesa Kirbi na premijeri „Napoleona“ u Londonu Foto: Scott Garfitt/Invision/AP/picture alliance

„Najveći film nikad snimljen“

Ridli Skot nije prvi redatelj koji se upustio u pričanje priče o Napoleonu. A postoji jedan legendarni film o životu francuskog vojskovođe koji nikada nije snimljen, ali su planovi o tome zabeleženi u knjizi pod naslovom: „Napoleon Stenlija Kjubrika: Najveći film koji nikada nije snimljen“.

Decenijama su ljubitelji filma i kritičari nagađali o misterioznom filmu reditelja Kjubrika o Napoleonu. Bilo je planirano da se u realizaciju krene odmah nakon izlaska filma „2001: Odiseja u svemiru“. Kjubrikov „Napoleon“ trebalo je da bude i studija likova i sveobuhvatni ep, prepun grandioznih scena bitaka s hiljadama statista. Međutim, na kraju se od svega odustalo zbog previsokih troškova.

Za Ridlija Skota to možda i nije bilo loše. Reditelj je za „Njujorker“ početkom novembra rekao da mu je jednom bio poslat Kjubrckov neiskorišćeni scenario, ali ga je on razočarao, jer je pokrivao kompletan Napoleonov život. Skot je smatrao da su bitke, vladanje i izgradnja carstva jedini elementi vredni prepričavanja.

Film je dobio različite kritike, ali se uglavnom hvale scene bitaka Foto: Kevin Baker/AP Photo/picture alliance

Uprkos tome, izdavačica Elison Kastl je 2002. godine počela da istražuje o „najvećem film koji nikada nije snimljen“ i iznenadila se otkrivši bogatu arhivu pretprodukcije koja je dostupna na imanju porodice Kjubrick. Knjiga koja je objavljena govori o tome koliko je energije Kjubrik posvetio istraživanju za potrebe svog filma.

Knjiga pisama

S druge strane, autor Endrju Roberts bio je fasciniran objavljivanjem oko 33.000 Napoleonovih pisama, što je, kako kaže, „promenilo naše razumevanje njegovog karaktera i motivacije“. Roberts je 2014. objavio roman „Napoleon: Život“, a „Vašington post“ je u recenziji knjige ocenio da se radi o „uzbudljivoj priči o vojnom i političkom geniju“.

Fascinacija Napoleonom traje do danas. Francuska aukcijska kuća „Druo“ je 2019. objavila da su tri ljubavna pisma koja je napisao Napoleon prodata za ukupno 513.000 evra. Pisma koja je Napoleon napisao između 1796. i 1804, poslata su njegovoj ženi Žozefini de Boarne.

Tek će se videti u kojoj meri će novi film Ridlija Skota rasvetliti Napoleona i da li će izazvati toliko pažnje kao ova pisma, knjige ili filmovi koji nisu snimljeni. Nije isključeno da bi čak mogao Skotu da donese i prvog Oskara. „Ako ga ikada dobijem, kazaću: ’Pa i bilo vreme“, rekao je sada već 85-godišnji Skot nedavno za „Njujorker“.

Pratite nas i na Fejsbuku, preko Tvitera, na Jutjubu, kao i na našem nalogu na Instagramu.