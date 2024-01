Protesti u Beogradu: kako sačuvati energiju nezadovoljstva

Protest ispred Republičke izborne komisije (RIK) održan je na dan ubistva Olivera Ivanovića 2018. godine u Kosovskoj Mitrovici ispred prostorija njegove stranke. Više hiljada građana prisustvovalo je obraćanju lidera opozicije, nakon kojih je usledila šetnja do Crkve Svetog Marka gde su zapaljene sveće.

Ubistvo lidera Građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića i dalje je nerazjašnjeno, i šest godina kasnije tu nema nikakvog pomaka. Lider Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić rekao je tim povodom da „režim Aleksandra Vučića očito ne želi da se saznaju nalogodavci i izvršioci“, i podsetio da je „jedino što se desilo to da je Bratislav Gašić u Skupštini optužio Nemačku da krije ubice Ivanovića, zbog čega se Vučić kasnije izvinjavao“.

Veza između tog tragičnog događaja i aktuelnih događaja u Srbiji je „sama vlast“, ističe za DW novinar Đorđe Vlajić: „Ima dosta dokaza da vlast nije uradila ništa da se razreši to ubistvo. A sa druge strane, vlast je povezana i sa ovim zbog čega se protestuje, a to su nepravilnosti na izborima. Vučićev režim je spona između ta dva događaja, na koje se nadovezuju mnogi drugi koji Srbiju čine nedemokratskom i rekao bih paradržavom“, kaže Vlajić.

Demonstranti ispred crkve Svetog Marka u kojoj su zapalili sveće na šestu godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića Foto: Filip Stevanovic/Anadolu/picture alliance

Građani spremni da istraju

Protesti koji su usledili nakon izbora za sada nisu dali previše rezultata i stiče se utisak da je vlastima svejedno da li je na ulicama par hiljada ili 100.000 ljudi. RIK je, kako se već tumači, neuobičajeno brzo proglasila konačne rezultate i pretpostavlja se da će neobično brzo biti formirana i nova vlada. Ako se posmatra iz ugla vlasti, to jeste tako, jer oni pokušavaju da minimiziraju narodno nezadovoljstvo, primećuje Vlajić.

„S druge strane, građani bez obzira na broj, šalju poruku da postoji jedno jezgro građana koji nisu zadovoljni ovim što se dešava u Srbiji, i koji su spremni da istraju dok se nešto ne dogodi. Na ruku im ide i to što vlast pokazuje neku vrstu nervoze. Zato se i žuri da se formira vlada, a za beogradske izbore – ukoliko se ponavljaju – ističe se da je to zato što ne može da se formira vlast, čime se negira bilo kakva izborna krađa“, smatra naš sagovornik.

Pravni put – put bez uspeha?

Najnovije poruke američke administracije bi se mogle tumačiti i kao loš znak za srpsku opoziciju. U njima se opozicija poziva da borbu nastavi pravnim putem, dakle kroz institucije, i to je nešto što će režim Aleksandra Vučića oberučke prihvatiti. Jer, kako je upozoreno iz opozicionih redova na jučerašnjem mitingu, teško je tu računati na neki uspeh kada je pre svega policija bila direktno uključena u izborni inženjering i podršku jednoj stranci i režimu, i kada su sve druge institucije pod strogom kontrolom režima.

Neki od lidera opozicije na protestu 16. januara u Beogradu Foto: Filip Stevanovic/Anadolu/picture alliance

Đorđe Vlajić skreće pažnju da „demokratska administracija (u Vašingtonu) s izvesnom nelagodom posmatra bilo kakvo nasilje i napad na institucije nakon događaja na Kapitolu. To su na neki način videli i ispred Skupštine Beograda. I to možemo čitati kao motiv da se pozove da se problemi rešavaju u institucijama. Mali problem, pod navodnicima, je to što institucije u Srbiji nisu nikakav oslonac za bilo kakav demokratski postupak. Na tom nivou su preporuke sa Zapada promašile metu“, navodi Vlajić.

Ohrabrenje iz EU

Opozicija kao veliko ohrabrenje navodi diskusiju Evropskog parlamenta o izborima u Srbiji koja se održava ove srede 17. januara. Ona je usledila nakon izvesnog protivljenja Evropske narodne partije, ali, kako kaže Andreas Šider, vođa delegacije Socijaldemokratske partije Austrije u EP, „čak je i Vladimir Bilčik na kraju morao da prizna postojanje mnogih nepravilnosti“.

Stoga je i Marinika Tepić, kojoj je jučerašnji miting bio prvo obraćanje javnosti nakon štrajka glađu, napomenula da je „to ono za šta smo mi štrajkovali glađu. Nismo se obraćali kukavici prekoputa, već Evropi i svetu. Danas cela planeta zna da smo ih uhvatili u krađi“, rekla je ona.

Predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović izjavljuje tim povodom da „polažemo nade da će s te strane konačno doći odlučna akcija. Drago nam je da su konzervativne snage, koje su bliske Aleksandru Vučiću, nadglasane, iako su se one, predvođene sramnim Vladimirom Bilčikom, svim silama trudile da do te rasprave ne dođe. To jesu ohrabrujuće vesti i to da je naša borba na tri fronta spora, zahteva mnogo strpljenja, ali ima efekte“, smatra Grbović.

„Sudeći po načinu kako je to uneseno u dnevni red Evropskog parlamenta, mislim da je jasno da će Beograd zaraditi oštre kritike. Čeka se i konačni izveštaj OEBS-a o izborima, i sve to će biti neprijatna poruka za Beograd, koji je na veoma klizavom terenu kada su odnosi sa Evropskom unijom u pitanju“, naglašava i Đorđe Vlajić.

Odabrati najefikasnije metode

Ulični protesti, pravna borba, obraćanje međunarodnim predstavnicima, to su za sada načini borbe opozicije. Ima li opozicija na raspolaganju još nešto u toj borbi?

„Opoziciji su na raspolaganju svi metodi političke borbe, kako parlamentarni, tako i vanparlamentarni, ističe Đorđe Vlajić.

„Mogu da ne uzmu mandate, mogu da ih uzmu pa vrate, a u isto vreme da nastave sa uličnim pritiskom – sada je samo stvar procene i političke pameti da odabere najefikasnije metode. U smislu da sačuvaju tu građansku energiju nezadovoljstva ovim što se događa u Srbiji“, zaključuje Vlajić za DW.