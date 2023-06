Protesti protiv Ramštajna u Berlinu

Berlin ne bi trebalo da postane mesto za seksualno zlostavljanje – to u jednoj peticiji zahteva oko 100.000 ljudi. Sredinom jula bend će nastupiti na Olimpijskom stadionu, ali za mnoge on više nije dobrodošao.

Sredinom jula Ramštajn nastupa čak tri puta u Berlinu, u okviru ovogodišnje evropske turneje. Koncerti, koji su rasprodati mnogo unapred, u senci su optužbi za zlostavljanje na račun frontmena benda Tila Lindemana. U dve peticije, koje je do sada potpisalo oko 100.000 ljudi, zahteva se: „Koncerti Ramštajna moraju biti otkazani! Berlin ne sme da postane mesto za seksualno zlostavljanje! Mi ne slavimo zlostavljače.“

Pevač i bend negiraju optužbe. U međuvremenu se u čitav slučaj uključilo i državno tužilaštvo koje vodi istragu. Savezna ministarka za porodicu Liza Paus ne veruje da su optužbe protiv pevača Ramštajna Tila Lindemana izolovan slučaj. „Bez preuranjene osude u konkretnom slučaju, kako ja percipiram diskusiju, imamo strukturalni problem na koncertnoj sceni o čemu se konačno razgovara“, rekla je ministarka za tabloid „Bild“. Paus smatra da je obaveza organizatora da „prvenstveno zaštiti mlade fanove“.

-pročitajte još: Opasnost za žene na koncertima: Samo reci „Panama“

Opunomoćenik za antisemitizam zahteva otkazivanje koncerta

I opunomoćenik nemačke vlade za antisemitizam, Feliks Klajn, takođe je komentarisao zahteve da se koncert otkaže: U intervjuu za listove medijske grupe Funke, Klajn je rekao da je „upitno da li planirani koncerti Ramštajna u Berlinu treba da bude održani na Olimpijskom stadionu kojim upravlja država“.

„Antidemokratske diskriminacije kao što su antisemitizam, mizoginija i rasizam često idu ruku pod ruku“, kazao je Klajn. „Trebalo bi ozbiljno da shvatimo žene koje su bile žrtve, kao što bi ozbiljno trebalo da shvatimo Jevreje kada je u pitanju antisemitizam“, rekao je opunomoćenik za antisemitizam. „Ne smemo da dozvolimo da se granice onoga što se može reći i učiniti pomeraju dalje i dalje, čak i ako se to radi pod plaštom umetničke slobode.“

Uprkos optužbama, na hiljade gledalaca prisustvovalo je koncertu u Minhenu Foto: Felix Hörhager/dpa/picture alliance

Solidarnost sa žrtvama

U međuvremenu, 60-godišnji frontmen Ramštajna Til Lindeman angažovao je advokate. „U više navrata se tvrdilo da su žene na koncertima Ramštajna bile drogirane tzv. nokaut-kapima ili alkoholom kako bi se našem klijentu omogućilo da izvrši seksualne radnje nad njima. Te tvrdnje su netačne bez izuzetka“, navodi se u saopštenju Lindemanovih advokata.

Žene koje sada dobijaju poštu od Lindemanovih advokata, dobijaju i podršku od poznatih ličnosti. Kako navodne žrtve ne bi bile zastrašene sudskim taksama, Jutjuber Rizo, glumica Nora Čirner ili komičarka Karolin Kebekus pozivaju na donacije putem Instagrama. „Da bi se obezbedile jednake mogućnosti“, objašnjava Nora Čirner.

Tužilaštvo vodi istragu protiv Ramštajna

Nakon izveštaja o optužbama protiv frontmena Ramštajna, berlinsko javno tužilaštvo pokrenulo je istragu protiv njega. To se radi na osnovu više krivičnih prijava, navodi se u saopštenju. Na upit Dojče velea, javno tužilaštvo je saopštilo da se još ne može predvideti kada se može očekivati konačna odluka.

U poslednjih nekoliko nedelja više žena je iznelo ozbiljne optužbe protiv Lindemana. Jedna od njih je Šelbi Lin iz Severne Irske. U intervjuu za Dojče vele, ona govori kakve su posledice imale njene izjave o zabavi u bekstejdžu na koncertu Ramštajna u Litvaniji. „Pojavile su se poternice i pretnje smrću. Poruke poput ’želim da te nađem i silujem’, ’nadam se da ćeš umreti’ ili ’lažljivice, kurvo, grupi (groupie), šta očekuješ kad si tako obučena?’“

Šelbi Lin nije dozvolila da je takve pretnje zastraše: „Ono što me zanima jeste da se ovi glasovi konačno čuju. A ako to znači da ja moram da budem osoba koja će se suočiti sa najezdom mržnje, nije me briga.“ U međuvremenu i druge žene su takođe u intervjuima za list Zidojče cajtung i javni servis NDR rekle da je očigledno da se bile ciljano regrutovane za seks sa pevačem. Dve žene su govorile o seksualnim radnjama na koje nisu pristale. Bend negira sve te optužbe.

Koncert Ramštajna u Minhenu Foto: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Sistematska zloupotreba pozicije moći?

Prema rečima ministarke Paus, slučaj otkriva fundamentalni problem: „Neki javni događaji nisu organizovani na način da se žene i devojke zaista osećaju bezbedno“. Ima „zvezda koje očigledno zloupotrebljavaju svoj položaj moći nad ženama“. I jedno i drugo mora da se promeni, zahteva ministarka za porodicu.

Otkazivanje koncerata je malo verovatno. Inače, bilo je peticija i protiv turneje Rodžera Votersa iz grupe Pink Flojd, koji je osumnjičen za antisemitizam, ali je barem izvesno da u Berlinu neće biti žurki posle koncerta, kao što je prošle nedelje najavila berlinska senatorka za unutrašnje poslove i sport Iris Špranger. Međutim, kritike ne remete uspeh benda: na najnovijoj top-listi 100 albuma, Ramštajn je ponovo zastupljen sa šest od svojih osam studijskih albuma. I svi su značajno napredovali na listi.

