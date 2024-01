Protesti protiv AfD: Ljudi su osetili da moraju dići glas

U centru Ajtorfa, varoši sa dvadesetak hiljada stanovnika nedaleko od Bona, pred takozvanim građanskim centrom, u kojem se nalazi niz organizacija i udruženja, prošle nedelje suočili su se poslanik Alternative za Nemačku (AfD) u nemačkom parlamentu i demonstranti zabrinuti zbog onoga što vide kao jačanje fašizma.

Otkako je postalo poznato da je četvoro političara AfD u novembru učestvovalo na tajnom sastanku u Potsdamu na kojem se raspravljalo o „remigraciji“ – proterivanju stranaca iz Nemačke – održavaju se masovni protesti širom Nemačke.

U Ajtorfu je susret političara desničarske stranke i građana, iz jedne od kancelarija građanskog centra, pratila Ajfer Evmez (48). Ta žena je kao beba došla u Nemačku iz Turske. Danas je šefica firme za negu starih i bolesnih. „Sa 60 zaposlenih iz skoro 15 nacija“, naglašava Evmez.

U zgradi građanskog centra, tog 23. januara, razgovarali su poslanik AfD i oko 90 pristalica o onome što oni nazivaju „remigracijom“. Dakle, o proterivanju miliona ljudi iz Nemačke, mada će političari AfD reći da misle „samo“ na deportaciju odbijenih tražilaca azila.

Evmez to smatra tužnim i nerazumnim. „Mi ionako teško nalazimo osoblje. A to što imamo je uglavnom migrantskog porekla. Ako ostanemo bez njih, ceo sistem će doživeti slom. To nije dobro za našu zemlju."

Ajfer Evmez Foto: Peter Hille/DW

Ona se zato raduje masi demonstranata. Ispred zgrade stajalo je desetak pristalica AfD s transparentima. Ispred njih je bio red policajaca s belim kacigama koji su ih razdvajali od stotina demonstranata protiv AfD.

Protesti i u manjim gradovima

Među demonstrantima se vide razne zastave, od konzervativne CDU do levih grupacija. Jedan stariji muškarac kaže da dolazi iz ruralnog područja u kojem je desnica jaka. Priča da je još devedesetih godina demonstrirao protiv desnih ekstremista. „Ali imam utisak da su i građanske snage sada primetile da moraju ustati protiv.“

Taj utisak potvrđuje i Aleksander Lajstner sa Univerziteta u Lajpcigu, koji se bavi istraživanjem protesta. Za DW kaže da su ljude pokrenuli izveštaji o pomenutom tajnom sastanku, ali i činjenica da AfD u anketama beleži podršku oko 22 odsto građana, a na istoku zemlje i oko 35 odsto.

„Time je pređena linija i mnogi su shvatili da je nužno pokazati da to smatraju opasnim“, kaže Lajstner.

Nakon što se najpre demonstriralo prvenstveno u velikim gradovima, sada se protesti održavaju i u manjim gradovima i opštinama. „Među protestantima su mnoge porodice, mnogi vrlo stari ljudi. Mnogi, koji kažu, da već dugo ili nikada nisu protestovali“, ističe Lajstner.

„Bake protiv desnice“

On predviđa da će se ovi protesti s vremenom smanjiti: „Ali nastaju novi savezi civilnog društva, upravo u saveznim pokrajinama u kojima predstoje pokrajinski izbori, kao što je Tiringija.“

Lajstner navodi primer grupe starijih žena koje se pod motom „Bake protiv desnice“ često uključuju u proteste baš u manjim mestima.

I u Ajtorfu je istaknut šareni transparent „Bake protiv desnice“. Ispred njega maršira Hrista Kirtidis (63). Kaže da već pola veka živi u Nemačkoj. „Bojim se da ćemo morati da odemo ako AfD dođe na vlast. Mi imamo dvojno državljanstvo, grčko i nemačko. I nemamo nemačko poreklo. Sva se naježim. Grčka mi je strana. Moja domovina je Ajtorf, tu sam kod kuće.“

Policija procenjuje da se te večeri u Ajtorfu uprkos kiši i hladnoći okupilo oko tri hiljade demonstranata.

Rajner Fihof Foto: Peter Hille/DW

Među njima je bio i nestranački gradonačelnik Rajner Fihof. On je i izdao dozvolu za održavanje AfD-ovog skupa u građanskom centru – radi jednakog tretmana svih političkih stranaka, objašnjava on u razgovoru za DW.

„Kao gradonačelnik sam srećan da je Ajtorf ustao i jasno se izjasnio protiv toga. Radujem se da su došli svi ti ljudi, kako bi dali signal protiv fašizma i protiv AfD“, navodi on.

AfD i „remigracija“

Poslanik AfD Roger Bekamp u međuvremenu je izašao iz zgrade i stao s megafonom ispred okupljenih demonstranata. No ništa od onog što kaže nije moguće razumeti zbog glasnih povika protestanata.

Kada se vratio u zgradu, Bekamp kaže da je njegova stranka žrtva medija: „Taj inscenirani, iskrivljeni medijski skandal, koji upravo imamo u vezi s tom pričom iz Potsdama. Naravno, to nije dobro, jer se predstavlja tako iskrivljeno i svi mediji su se uključili u to.“

Poslanik AfD Roer Bekamp Foto: Peter Hille/DW

On pojašnjava da AfD želi proterati milione ljudi, ali ne i one koji imaju nemačko državljanstvo. No ističe da je uspeh AfD-a to što se sada ustalio pojam „remigracije“.

Kada su se pristalice AfD-a i protivdemonstranti razišli, Ajfer Evmez je odahnula. „Povremeno je bilo zastrašujuće“, kaže ona, „ali smatram da je dobro to što je masa bila tako glasna.“

Osoblje njene firme za negu starih i bolesnih je još na terenu: „Mi imamo upravo kasnu smenu. Ljude moramo naveče smestiti u krevet, dijabetičari moraju dobiti injekciju.“ Evmez ističe da je srećna zbog svakog člana svog tima koji radi ovaj posao. Svejedno otkud dolazi.