Problematične spekulacije u knjizi „Izdaja Ane Frank“

Jirgen Velte iz nemačkog ogranka izdavačke kuće „Harper Kolins“ (Harper Collins) svestan je posledica širenja tvrdnji koje su iznesene u knjizi. On dobro zna kakve rizike nosi kada se na nemačkom jeziku objavi optužba da je Jevrejin iz Holandije Arnold van den Berg, po zanimanju notar, izdao jevrejsku porodicu Ane Frank, odnosno odao Gestapou gde su se krili.

Nakon žestokih kritika, Velte u pisanoj izjavi navodi: „Nakon dva stručna lektorata rukopisa, trenutno smo u procesu interne recenzije (preispitivanja). To što se kasni s objavljivanjem izdanja na nemačkom jeziku pokazuje da se ovom osetljivom temom bavimo na izuzetno odgovoran način.“

Knjiga „Izdaja Ane Frank“ (The Betrayal of Anne Frank: A Cold Case Investigation) kanadske naučnice i penzionisane profesorke Rozmari Saliven objavljena je 18. januara širom sveta i na više jezika. Izdanje na nemačkom (Der Verrat an Anne Frank) trebalo je da se pojavi 22. marta. Na pitanje koje je uputio DW, portparolka nemačkog predstavništva izdavačke kuće „Harper Kolins“ objasnila je da još ne može da kaže da li će datum objavljivanja knjige biti odložen ili eventualno otkazan. Izdavač nije želeo ni da se izjasni o tome koliko će interna recenzija da traje.

Jednom iznete tvrdnje postaju svojevrsna činjenica

Nakon što je knjiga objavljena, mnogi istoričari ukazali su na greške u činjenicama. Holandski izdavač već se izvinio i najavio da neće štampati drugo izdanje sve dok tim koji je vodio istragu ne razreši sumnje i nedoumice. Međutim, prema izveštajima holandskih medija koje prenosi nemački magazin „Špigel“, taj tim i dalje ostaje pri svojim tvrdnjama.

Porodica Frank krila se u potkrovlju kuće u ulici Prinsengrahta u Amsterdamu

Džon Goldsmit, predsednik Fondacije Ane Frank iz Bazela koju je osnovao Anin otac Oto, jedini preživeli iz porodice, rekao je za švajcarski list „Blik“ da istražni tim „ne doprinosi pronalaženju istine, već konfuziji“. A pored toga, dodaje „puno je grešaka“

Goldsmit tvrdi da nije podnet nikakav dokaz o krivici jevrejskog notara, a da je, umesto toga, istražni tim u knjizi autorke Rozmari Saliven „izneo tvrdnje koje su u javnom diskursu postale svojevrsna činjenica“. To se graniči s teorijama zavere, ocenjuje Goldsmit. U Holandiji doduše jesu reagovali na knjigu sa kritikama, ali u svetu je to izazvalo pažnju, a nije osporeno, kaže Goldsmit i zaključuje da sada jedino ostaje u sećanju tvrdnja da je jedan Jevrej izdao druge Jevreje.

Krimi-roman?

Primerak nemačkog izdanja knjige koji je izdavačka kuća „Harper Kolins“ stavila na raspolaganje redakciji DW, pruža uvid u to kontroverzno delo. U prvom delu Salivan piše o sudbini porodice Frank, njihovom životu u skrovištu, ali i o trenucima nade.

Nakon toga sledi mnogo duži, drugi deo knjige, koji se bavi istragom, odnosno potragom tima za izdajnikom porodice Frank. Taj deo svojim tonom i strukturom podseća na žanr „True Crime“, krimi-romana napisanih na osnovu stvarnih događaja koji su veoma popularni u SAD, Nemačkoj i mnogim drugim zemljama. Uzbudljivi su, spekulativni i začinjeni nagoveštajima o tome šta će još izaći na videlo tokom istrage.

Knjiga „Izdaja Ane Frank“ čita se kao da ste na licu mesta i sve pratite uživo: „Istražioci nisu pronašli uverljive dokaze da je čovek koji je izdao Anu Frank bio neko iz komšiluka, ali njihova istraživanja jesu dovela do uznemirujućih tragova koji vode ka užem okruženju, odnosno ka pomagačima. Tim za istragu jeste osećao naklonost prema pomagačima, ali, kako je rekao (član tima, bivši agent FBI) Vins Pankok, bilo je potrebno ostati objektivan kako se ne bi ugrozio integritet istrage.“

U drugom delu knjige istražiteljima „iznenada“ na početku poglavlja pada na pamet nešto odlučujuće. Ili oni pak često retoričkim pitanjima nagađaju o motivima davno preminule osobe koja više ne može da se brani: „Najočigledniji osumnjičeni bio je J.V.A. Šepers (kao autor anonimne beleške), pronacistički orijentisani notar, koji je preuzeo kancelariju od Van den Berga. Mrzeo je Van den Berga i možda je želeo da se osveti. Malo je verovatno da se njegov bes nakon rata ohladio. Zašto, dakle, ne preduzeti sledeći korak i oklevetati čoveka da je izdao sugrađane Jevreje?“

Neozbiljan pristup sudbini Ane Frank

Čini se da spekulacije o želji preminule osobe za osvetom ne ugrožavaju integritet istrage, sugeriše navedeni citat iz knjige. Tako, „Izdaja Ane Frank“ postaje u stvari samo još jedna komercijalna i zabavna „True Crime“ priča.

„Kada bavljenje istorijskim pitanjima poprimi takve groteskne i besmislene oblike, onda mi kao društvo imamo problem“, zaključuje Džon Goldsmit u izjavi za švajcarski list „Blik“.

