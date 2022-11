Presuda u slučaju MH17 i za Putina znači doživotnu kaznu

Više simbolike nije moguće. Na dan kad je objavljena presuda na suđenju za obaranje putničkog aviona MH17, istočnu Ukrajinu zasula je kiša ruskih raketa. Ponovo.

Kad je 17. jula 2014. jedna jedina ruska protivvazdušna raketa oborila malezijski putnički avion koji je iz Amsterdama leteo za Kuala Lumpur i ubila 298 ljudi, bio je to šok za čitav svet. Do tada mnogi nisu ni primećivali ruski rat protiv Ukrajine koji je počeo aneksijom Krima. Govorilo se o proruskim separatistima, Moskva je demantovala da je u to umešana.

Greška koja ne umanjuje krivicu

Osam godina i četiri meseca kasnije tome je došao kraj. Sudije Okružnog suda u Hagu utvrdili su ovog četvrtka da je Rusija tada imala „potpunu kontrolu“ nad čitavim područjem takozvane „Narodne Republike Donjeck“, između ostalog i preko ruskih državljana koji su imali veze s Kremljom, a koji su tamo učestvovali u vlasti. Dvojica njih sada su u odsustvu proglašeni krivim i osuđeni na doživotni zatvor.

Jedan se zove Igor Girkin, bivši je oficir ruske tajne službe, i na području Donjecka nazivao se „ministrom obrane“. Drugi je Sergej Dubinski koji je bio njegov zamenik, a ranije je bio oficir u ruskoj vojsci. Osuđen je i jedan Ukrajinac kao pomagač u zločinu – to je Leonid Harčenko.

Sva trojica su, prema mišljenju suda, odgovorni za to što je protivvazdušni sistem Buk dopremljen iz Rusije u Ukrajinu i što je upotrebljen protiv putničkog aviona, za koji su mislili da je ukrajinski vojni avion. Ta greška ipak ne umanjuje krivicu. Četvrti optuženi, Rus Oleg Pulatov, oslobođen je krivice. Njegova uloga nije mogla da bude u dovoljnoj meri razjašnjena, navodi se u presudi.

Roman Gončarenko, DW

Šta ostaje od tog velikog suđenja koje je počelo u martu 2020. godine? Zar brutalni ruski napad na Ukrajinu već odavno nije zasenio slučaj MH17? To tako može da izgleda samo na prvi pogled.

Iskustva za budući tribunal o Ukrajini

Taj proces, u stvari, nije gotov nakon donošenje presude. Može biti još suđenja, jer nije moglo da bude utvrđeno „ko je izdao naredbu i zašto“, kako je rekao predsedaavajući veću sudija. Rusko političko i vojno rukovodstvo, koje je za obaranje aviona suodgovorno, u ovom slučaju nije bilo optuženo.

To će se promeniti najkasnije nakon pokretanja međunarodnog tribunala za ratne zločine u Ukrajini. Holandski parlament je u oktobru glasao za osnivanje takvog tribunala. On bi mogao da razmatra događaje nakon aneksije Krima 2014. godine i da se posluži vrednim iskustvima iz slučaja MH17.

A o slučaju MH17 godinama je sprovođena veoma opsežna istraga. Međunarodni tim analizirao je hiljade sati prisluškivanih telefonskih razgovora, podatke o mobilnim telefonskim vezama i o vremenskim uslovima, saslušavao svedoke i sprovodio komplikovane eksperimente. Takvo suđenje se u istoriji civilnog vazduhoplovstva nikada nije dogodilo i holandsko pravosuđe je za to zaslužilo najveću pohvalu.

Najvažnija rezultat glasi: laži se razotkriju i pravda postoji, iako na nju mora da se čeka godinama. Ova presuda je primer i pokazatelj onoga šta bi moglo da očekuje ruskog predsednika Vladimira Putina i njegovo vojno rukovodstvo: doživotni zatvor. Možda će do tada ovi koji su sada osuđeni moći da budu i uhapšeni i stavljeni iza rešetaka.

