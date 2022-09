Povratak u Srednju zemlju: Počinje serija „Gospodar prstenova: Prstenovi moći“

Pred ljubiteljima fantazije je uzbudljiva jesen. Nakon izdanka „Igre prestola“ (Game of Thrones) „Kuća zmaja“ (House of the Dragon), platforma Amazon Prajm (Amazon Prime) sada nastavlja sa „Prstenovima moći“ (The Rings of Power). Dvadeset godina nakon što je reditelj Piter Džekson preuzeo rizik i snimio film „Gospodar prstenova“ po knjigama Dž.R.R. Tolkina koji je ostvario ogroman uspeh, stanovnice i stanovnici Srednje zemlje sada su ponovo tu: čarobnjaci, vilenjaci, patuljci, hobiti (ili njihovi preci) i orci, horda čudovišta koja ubija.

Za novo putovanje u Srednju zemlju američka striming platforma Amazon Prajm izdvojila je milijardu dolara – time je „Gospodar prstenova: Prstenovi moći“ do sada najskuplja serija u istoriji televizije i striminga.

U planu je pet sezona iz Srednje zemlje

Serija koja će imati pet sezona, donosi priču o događajima koji prethode „Gospodaru prstenova“ i trilogiji „Hobit“. Počinje u drugoj eri Srednje zemlje, oko 3.000 godina pre nego što su hobiti Frodo, Sem i njihovi saputnici krenuli ka Ukletoj planini, poznatoj i kao Planina usuda. Ali poznavaoci Tolkina znaju: neki likovi mogu postati drevni. I tako, likove kao što su Galadrijela i Elrond ili zli Sauron, sada igraju drugi glumci.

Vilenjaci Elrond (Robert Aramajo) i Galadrijela (Morfid Klark)

Kako je navedeno na platformi Amazon Prajm, „poznati i novi likovi moraju da se suoče s novom pojavom zla u Srednjoj zemlji. Od najmračnijih dubina maglovitih planina, do veličanstvenih šuma Lindona, od ostrvskog kraljevstva Numenora, do najudaljenijih krajeva na mapi, ta carstva i likovi će stvoriti nasleđe koje će oblikovati budućnost Srednje zemlje.“ Baš kao što su obožavaoci Gospodara prstenova i očekivali.

Budućnost Srednje zemlje

Drugo doba Srednje zemlje počinje mirno. Veliki zlikovac Morgot je poražen nakon dugog rata i u carstvo se vratio mir. Međutim, vilenjačka ratnica Galadrijela ne veruje u mir – i ne greši. Jer, Morgot je imao pomoćnika koji je još uvek spreman da učini zlo s hordom opasnih orkova. Taj pomoćnik se, možete pretpostaviti, zove Sauron. Galandrijela kreće da osveti svog ubijenog brata i da se suoči sa Sauronom.

Galadrijela u punoj opremi

U međuvremenu na jednom drugom mestu u Srednjoj zemlji udara meteorit, sa jednim čudnim strancem na brodu. On upoznaje dve devojke iz plemena Dlakonoga, čupave, divlje pretke hobita. Pojava Dlakonoga neizbežno izaziva osmeh kod gledaoca. Komični potencijal ima i večna prepirka između vilenjaka i patuljaka.

Cerekanje i jeza

Ali dešavaju se i jezive stvari – kada se zemlja otvara, kada je napadnuto selo, ljudi nestaju, krave daju crno mleko, u moru su morska čudovišta, a orci se okupljaju kako bi pod Sauronovom komandom doneli zlo.

Da ne bi bilo teško snaći se, svi likovi su predstavljeni epski, a protagonista je zaista mnogo. To usporava ritam prve dve epizode, ali ne remeti fascinaciju tokom gledanja.

Impresivne scene, bilo da je reč o kompjuterski generisanim slikama (CGI) ili stvarnim pejzažima

Samo za prvu sezonu, Amazon je uložio polovinu budžeta od ukupno milijardu dolara. Na opremi se nije štedelo, kostimi su stilizovani do najsitnijih detalja, a kulise – kompjuterski generisane ili pravi novozelandski pejzaži – oduzimaju dah.

U seriji igraju novi, zanimljivi glumci, pre svega Morfid Klark koja glumi Galadrijelu. U ulozi vilenjaka pojavljuje se Gvinet Paltrou, a Elronda glumi Robert Aramajo, koji ni malo ne zaostaje za prethodnikom Hjugom Vivingom.

Srednja zemlja postaje raznolika

Za razliku od bioskopskih filmova, glumačka ekipa je više raznolika. U Srednjoj zemlji Pitera Džeksona, sve važne uloge igrali su belci, ali u novoj seriji svet fantazije naseljavaju ljudi svih boja kože.

Ispod trejlera na nemačkom jeziku, na Jutjubu, među brojnim komentarima su i kritike da je nasleđe Dž.R.R. Tolkina i Pitera Džeksona uništeno zbog profita. „Tu piše Gospodar prstenova, ali to može biti i bilo koja druga serija u kojoj su likovima dali imena iz Gospodara prstenova. Mislim da Amazon ovu seriju nije snimio za fanove (…) već za široke mase“, stoji u jednom komentaru.

S druge strane, brojne kritičarke i kritičari, koji su već odgledali prve epizode, su oduševljeni. Britanski „Gardijan“ piše: „Ovo je izuzetno zabavna serija, prava filmska gozba“. Da li je zaista tako? Fanovi Gospodara prstenova, ljubitelji fantazije i novopridošli u Srednju zemlju, u to se mogu uveriti od danas, 2. septembra, na Amazon Prajmu. Dve epizode već su objavljene, a ostale će se objavljivati jednom nedeljno.

